毎日のメイクをご褒美に(ハート)とびきりスイートな甘い彩りをめしあがれ『マイスイートパレット』2026年2月20日(金)よりオンラインにて先行発売

韓国コスメブランド「エチュード」は、毎日のメイクを甘く彩るオールインワンパレット『マイスイートパレット』を2026年2月20日(金)よりオンライン先行で発売いたします。
肌なじみのよいテクスチャーが肌にやわらかく密着し、甘い彩りを与えるマイスイートパレットは、マットやマットラメ、シマ―と、異なるテクスチャーで構成されており、単色使いもグラデ使いも思いのままに。
ふんわり発色するベースカラーから、華やかなポイントカラー、深みを与えるディープカラー、アイシャドウはもちろん、チークやハイライトと、これひとつでカラーメイクを存分にお楽しみいただけます。
2段構成のパレットで、1段目は特にアイシャドウとして、2段目はチークやハイライトなどフェイスカラーとしておすすめ。毎日のメイクをご褒美のように気分をあげて、私だけのスイートな彩りを楽しんで。
マイスイートパレット
毎日のメイクをご褒美に(ハート)とびきりスイートな甘い彩りをめしあがれ
製品名：マイスイートパレット
価格 ：2,750円（税込）
容量 ：02 休日のモモパフェ 6.9g
03 食後のイチジクタルト 7.3g
04 午後のマロンミルク 7.2g
05 朝のイチゴスムージー 7.4g
発売日：2026年2月20日～順次
Qoo10日本公式ストア、楽天、Amazon
ふわっと軽やかな発色
肌なじみのよいなめらかテクスチャーで、粉飛びを防ぎ、目元や頬に鮮やかに発色します。
捨て色なしのカラバリで、立体的な彩りをプラス。
選んで組み合わせられる異なる質感
マット、マットラメ、シマ―など、組み合わせしやすい質感で、単色使いや、重ね使いなどメイク初心者でも使いやすさ◎
その日の気分やムードに合わせて思いのままにレイヤード。
アイシャドウ～チークまでマルチユースなパレット
ベースカラーからポイントカラー、スイーツのような甘いカラーまで。
アイシャドウにはもちろんのこと、アイブロウやシェーディング、フェイスカラーなどこれ一つで様々な用途にあわせて楽しめる！
幅広く使えるカラーをぎゅっと閉じ込めた2段構成のオールインワンパレット。
1段目：重ね使いしやすいアイシャドウカラー
2段目：立体感をもたらすチーク＆ハイライトカラー
＜Color system＞
