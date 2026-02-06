毎日のメイクをご褒美に(ハート)とびきりスイートな甘い彩りをめしあがれ『マイスイートパレット』2026年2月20日(金)よりオンラインにて先行発売

アモーレパシフィックジャパン株式会社

韓国コスメブランド「エチュード」は、毎日のメイクを甘く彩るオールインワンパレット『マイスイートパレット』を2026年2月20日(金)よりオンライン先行で発売いたします。

肌なじみのよいテクスチャーが肌にやわらかく密着し、甘い彩りを与えるマイスイートパレットは、マットやマットラメ、シマ―と、異なるテクスチャーで構成されており、単色使いもグラデ使いも思いのままに。

ふんわり発色するベースカラーから、華やかなポイントカラー、深みを与えるディープカラー、アイシャドウはもちろん、チークやハイライトと、これひとつでカラーメイクを存分にお楽しみいただけます。

2段構成のパレットで、1段目は特にアイシャドウとして、2段目はチークやハイライトなどフェイスカラーとしておすすめ。毎日のメイクをご褒美のように気分をあげて、私だけのスイートな彩りを楽しんで。

マイスイートパレット

毎日のメイクをご褒美に(ハート)とびきりスイートな甘い彩りをめしあがれ

製品名：マイスイートパレット

価格 ：2,750円（税込）

容量 ：02 休日のモモパフェ 6.9g

03 食後のイチジクタルト 7.3g

04 午後のマロンミルク 7.2g

05 朝のイチゴスムージー 7.4g

発売日：2026年2月20日～順次

Qoo10日本公式ストア、楽天、Amazon

ふわっと軽やかな発色

肌なじみのよいなめらかテクスチャーで、粉飛びを防ぎ、目元や頬に鮮やかに発色します。

捨て色なしのカラバリで、立体的な彩りをプラス。

選んで組み合わせられる異なる質感

マット、マットラメ、シマ―など、組み合わせしやすい質感で、単色使いや、重ね使いなどメイク初心者でも使いやすさ◎

その日の気分やムードに合わせて思いのままにレイヤード。

アイシャドウ～チークまでマルチユースなパレット

ベースカラーからポイントカラー、スイーツのような甘いカラーまで。

アイシャドウにはもちろんのこと、アイブロウやシェーディング、フェイスカラーなどこれ一つで様々な用途にあわせて楽しめる！

幅広く使えるカラーをぎゅっと閉じ込めた2段構成のオールインワンパレット。

1段目：重ね使いしやすいアイシャドウカラー

2段目：立体感をもたらすチーク＆ハイライトカラー

＜Color system＞

