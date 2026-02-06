毎日のメイクをご褒美に(ハート)とびきりスイートな甘い彩りをめしあがれ『マイスイートパレット』2026年2月20日(金)よりオンラインにて先行発売

写真拡大 (全12枚)

アモーレパシフィックジャパン株式会社


　韓国コスメブランド「エチュード」は、毎日のメイクを甘く彩るオールインワンパレット『マイスイートパレット』を2026年2月20日(金)よりオンライン先行で発売いたします。



肌なじみのよいテクスチャーが肌にやわらかく密着し、甘い彩りを与えるマイスイートパレットは、マットやマットラメ、シマ―と、異なるテクスチャーで構成されており、単色使いもグラデ使いも思いのままに。



ふんわり発色するベースカラーから、華やかなポイントカラー、深みを与えるディープカラー、アイシャドウはもちろん、チークやハイライトと、これひとつでカラーメイクを存分にお楽しみいただけます。



2段構成のパレットで、1段目は特にアイシャドウとして、2段目はチークやハイライトなどフェイスカラーとしておすすめ。毎日のメイクをご褒美のように気分をあげて、私だけのスイートな彩りを楽しんで。



マイスイートパレット

毎日のメイクをご褒美に(ハート)とびきりスイートな甘い彩りをめしあがれ







製品名：マイスイートパレット


価格　：2,750円（税込）　


容量　：02 休日のモモパフェ　　　6.9g


　　　　03 食後のイチジクタルト　7.3g


　　　　04 午後のマロンミルク　　7.2g


　　　　05 朝のイチゴスムージー　7.4g


発売日：2026年2月20日～順次


　　　　Qoo10日本公式ストア、楽天、Amazon



ふわっと軽やかな発色


肌なじみのよいなめらかテクスチャーで、粉飛びを防ぎ、目元や頬に鮮やかに発色します。


捨て色なしのカラバリで、立体的な彩りをプラス。



選んで組み合わせられる異なる質感


マット、マットラメ、シマ―など、組み合わせしやすい質感で、単色使いや、重ね使いなどメイク初心者でも使いやすさ◎


その日の気分やムードに合わせて思いのままにレイヤード。



アイシャドウ～チークまでマルチユースなパレット


ベースカラーからポイントカラー、スイーツのような甘いカラーまで。


アイシャドウにはもちろんのこと、アイブロウやシェーディング、フェイスカラーなどこれ一つで様々な用途にあわせて楽しめる！


幅広く使えるカラーをぎゅっと閉じ込めた2段構成のオールインワンパレット。


1段目：重ね使いしやすいアイシャドウカラー


2段目：立体感をもたらすチーク＆ハイライトカラー




＜Color system＞




公式オンラインショップ https://etude.jp/


公式インスタグラム etudejapan


公式X @etudejapan　


公式facebook http://www.facebook.com/etudejapan