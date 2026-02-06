“サボテンシャンプー”Savon du Savota（サボンドサボタ）が猫の日にあわせ「勝率6割!?猫モテの湯」を限定3日間実施！

アンド・ナイン株式会社※画像はイメージです。

「めんどくさいを応援する」ヘアケアブランド「Savon du Savota（サボンドサボタ）」（以下：サボンドサボタ）を展開するアンド・ナイン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：加藤 修）は、化学的に猫のみが感知する香り成分を使用した猫モテシャンプー「サボンドニャボタ」の発売を記念し、都内の人気銭湯「松本湯」にて「勝率6割！?猫モテの湯」を実施いたします。10匹中6匹の猫が“たまらニャい”と答えた*¹限定シャンプー＆トリートメントを実際に体験できるほか、館内を猫モチーフで装飾。“猫の日”にぴったりの特別な体験をお届けします。

◼︎実施概要

アンド・ナイン株式会社は、「サボンドサボタ」の限定品として、10匹中6匹が「たまらニャい」と反応した*¹香りを用いたヘアケアシリーズ「サボンドニャボタ」を発売いたします。

超保湿×サボテン*²抱水美容の「サボンドサボタ」が掲げる“めんどくさいを応援する”を究めた結果、思わずお風呂に入りたくなる要素として、【猫にモテる】に着目しました。

現役美容師の95%が「使いたい」と答える*¹ほど、使った瞬間にあふれるほどの水分を抱えたぷっくりツヤ髪を実感する仕上がりはそのままに、グリーン＆コットンのユニセックスな香りに、猫だけが感じるメロメロ成分を抽出して３D構造フレグランスとして配合。

髪に残る香りで、猫にもヒトにも楽しい時間を提供します。

本イベントでは、ここでしか味わえない期間限定の「猫モテ」の世界観をイメージした内装にて皆さまをおでむかえいたします。限定の「サボンドニャボタ」を体験できるほか、期間中に公式Instagramアカウントをフォローした方限定で参加できる抽選会を開催いたします。

景品には猫モテ勝率が6割→10割にUPするこの日限定の非売品アイテムも。

【開催期間】

2026年2月20日(金)～2月22日（日）

実施施設：松本湯

勝率6割!?猫モテの湯の見どころ

施設全体が猫モテ!?サボンドニャボタの世界観”に染まる特別仕様に！

期間中、装飾物やディスプレイにはコンセプトを象徴する「猫モテ」と、商品カラーを基調としたサボンドニャボタのエッセンスが随所に散りばめられ、訪れるだけで全身で猫を浴びる世界に引き込まれる空間デザインをお楽しみいただけます。

全身で猫モテを感じられる内装で皆さまをおでむかえいたします

豪華賞品が当たる！抽選会開催

期間中に来場し、「サボンドサボタ」の公式Instagramをフォローした方を対象に、豪華賞品が当たる抽選会を実施いたします。

【A賞】：「サボンドニャボタ モイストプランプペアセット 猫モテ」（420mL＋420g）

＆勝率6割!?が10割にUPする猫モテの香りをプレゼント(非売品)

【特別賞】：勝率6割!?が10割にUPする猫モテの香りをプレゼント(非売品)

イベント期間のみ手に入る「猫がメロメロになる香り」が賦香されたムエットを頒布いたします

松本湯について

住所：〒164-0003 東京都中野区東中野5-29-12

営業時間：平日、土曜日 14:00～24:00

日曜日 8:00～12:00、15:00～24:00

木曜日 定休日(祝日の場合は営業。翌日振替休業。)

アクセス：JR総武線 東中野駅：東口出口左側階段より徒歩８分

地下鉄東西線 落合駅：小滝橋方面３番出口より徒歩３分

西武新宿線 下落合駅：南口より徒歩８分

◼︎商品概要

“めんどくさい”を応援するサボテン*²ヘアケア・サボンドサボタより、思わずお風呂に入りたくなる!?数量限定の猫モテシャンプー「サボンドニャボタ」が登場。

現役美容師の95%が「使いたい」と答える*¹ほど、使った瞬間にあふれるほどの水分を抱えたぷっくりツヤ髪を実感する仕上がりはそのままに、グリーン＆コットンのユニセックスな香りに、猫だけが感じるメロメロ成分を抽出して調香師が手がける３D構造フレグランスとして配合しました。あなたのおうちの猫さんは、メロメロになってくれるでしょうか?!

【商品名】サボンドニャボタ モイストプランプペアセット 猫モテ

【キット内容】

サボンドニャボタ モイストプランプシャンプー

（白黒ハチワレが大好きな猫草&またたびグリーンの香り）

サボンドニャボタ モイストプランプヘアトリートメント

（きまぐれロシアンブルーのおひさま&コットンの香り）

420mL＋420g ／ \3,300（税込）

◼︎Savon du Savotaについて

美容室メーカーが髪保湿を極めた、超保湿×サボテン*¹の力で毎日限界な皆さまを応援するヘアケアブランドです。

ヘアプランパー(R)*³が補修と保湿を同時にかなえて、めんどくさい日も光をはじいてまとまるぷっくりツヤ髪へ。

2025年4月の発売時、2日で10,000個を販売した*¹「サボンドサボタ モイストプランプ」シリーズ

*1 自社調べ *2 オプンチアフィクスインジカ花エキス、種子油、茎エキス（すべて保湿） *3 *1 オプンチアフィクスインジカ花エキス、種子油、茎エキス（すべて保湿）

*2 加水分解ケラチン（羊毛・カシミヤヤギ）、ココジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）（すべて補修）

＜お問い合わせ先＞

社名：アンド・ナイン株式会社

TEL：03-5778-9262

住所：東京都港区南青山 6-2-9 KSビル9階

