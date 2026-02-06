【第3弾】AIが“想いを残す”。ORISON、人生の記憶を音楽にする「メモリアルソング」ページを公開

株式会社ドキドキ

株式会社ドキドキ（DOKIDOKI）は、AIを活用したオリジナルソング作成サービス

「ORISON（オリソン）」において、人生の大切な記憶や想いを音楽として残す

「メモリアルソング」専用ページを公開しました。

▼メモリアルソングページ

https://orison.jp/memorial

■ 結婚式やギフトを超えて、“想いを残す”音楽体験へ

ORISONはこれまで、

結婚式向けオリジナルソング、誕生日や記念日に贈るギフトソングなど、

人生の節目に寄り添う音楽体験を提供してきました。

今回公開した「メモリアルソング」は、

そうした一瞬のイベントにとどまらず、

人生の記憶や想いそのものを音楽として残すことを目的とした新たな活用シーンです。

■ 大切な人への想いを、未来へ残す一曲に

メモリアルソングでは、

家族や大切な人との思い出、感謝の気持ち、

そして すでにこの世を去った大切な方への想い などを入力することで、

AIが歌詞・作曲・編曲までを行い、

世界に一つだけのオリジナル楽曲を制作します。

言葉にすることが難しい想いも、

音楽というかたちで表現することで、

静かに、そして永く心に残る一曲として仕上げます。

■ メモリアルソングの活用シーン例

- 両親や家族への感謝を音楽として残したいとき人生の節目に、自分自身の歩みを振り返る一曲として故人との思い出や伝えきれなかった想いを形にしたいとき将来の家族や子どもへ向けたメッセージとして

ORISONは、

「今の想いを、未来へつなぐ」

新しいメモリアルのかたちを提案します。

■ メモリアルソングの特長

■ 無料トライアルについて

- 想いやエピソードを入力するだけでAIが楽曲を自動生成歌詞・メロディ・編曲まで含めた完全オリジナルソング著作権フリーで、個人利用や動画制作にも利用可能音楽データとして長く保存・共有が可能

ORISONでは、初めての方に向けて

1曲（2バージョン）を試せる無料トライアルを提供しています。

実際に生成された楽曲を確認した上で、本利用をご検討いただけます。

■ 今後の展望

ORISONは、結婚式やギフトといった特別な瞬間だけでなく、

人生の記憶や感情、そして大切な人への想いに寄り添うサービスとして、

活用シーンを広げてきました。

今後も、テクノロジーと音楽を通じて、

「心が動く体験を、未来へ残す」

そんな価値の提供を目指してまいります。

■ サービス概要

サービス名：ORISON（オリソン）

サービスサイト：https://www.orison.jp/

メモリアルソングページ：https://orison.jp/memorial

■ 会社概要

会社名：株式会社ドキドキ（DOKIDOKI）

事業内容：AI・Webサービス／デジタルコンテンツ事業

代表者：萩原 均

URL：https://doki-doki.biz

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ドキドキ

広報担当：萩原 均

E-mail：orison@doki-doki.biz