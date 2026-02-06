美容室メーカーが髪保湿を極めたサボテン処方のサボンドサボタから10匹中6匹が「たまらニャイ」と答えた*¹猫モテシャンプーが登場！

アンド・ナイン株式会社

アンド・ナイン株式会社／（本社:東京都港区、代表取締役社⾧CEO:加藤修）は、“めんどくさい”を応援するサボテンヘアケア・サボンドサボタより、思わずお風呂に入りたくなる!?数量限定の猫モテシャンプー「サボンドニャボタ」シャンプー＆トリートメントセットを2026年2月上旬より全国のドラッグストア・バラエティショップ等で数量限定発売いたします。

現役美容師の10人中9人*¹が「使いたい」と答えるほど、使った瞬間にあふれるほどの水分を抱えたぷっくりツヤ髪を実感する仕上がりはそのままに、グリーン＆コットンのユニセックスな香りに、猫だけが感じるメロメロ成分を抽出してSNSで話題の３D構造フレグランスとして配合。髪に残る香りで、猫にもヒトにも楽しい時間を提供します。勝率は6割。

あなたのおうちの猫さんは、メロメロになってくれるでしょうか?!

■商品概要

サボンドニャボタ モイストプランプペアセット 猫モテ（シャンプー＆トリートメント)

【商品名】サボンドニャボタ モイストプランプペアセット 猫モテ

420mL＋420g ／ \3,300（税込）

【キット内容】

サボンドニャボタ モイストプランプシャンプー

（白黒ハチワレが大好きな猫草&またたびグリーンの香り）

サボンドニャボタ モイストプランプヘアトリートメント

（きまぐれロシアンブルーのおひさま&コットンの香り）

髪の毛ぷっくり＆猫も楽しい ニャボタの秘密

猫がしあわせ感を感じる香りを独自抽出して、季節の代わり目のどんよりとした気持ちを晴らすように爽やかであたたかい香りを3D構造フレグランスとして設計。 シャンプーとトリートメント、２つの香りに猫モテの香りを立体的に配置することで、6割の猫さんがと答えた*香りが完成しました。

◼︎Savon du Savotaについて

現役美容師の10人中9人が「使いたい」*¹と答えた“超保湿×サボテン*²抱水美容”

「Savon du Savota （サボンドサボタ）」は“めんどくさい”を応援します

体積の96%に水分を貯めこみ生きるサボテンの生命力に、美容室メーカーがたどり着いた立体補修成分を組み合わせて、一度使うだけでうるおいがあふれるようなぷっくりツヤ髪をかなえます。毎日限界な皆さまを応援するヘアケアブランドです。

・全ラインナップに独自成分「ヘアプランパー(R)*²*³」配合で保湿と補修を同時にかなえる

- 美容室メーカーが開発した独自商標成分。サボテン由来成分*²と立体補修成分*³を組み合わせ、ぷっくりツヤ髪へ導きます。

・浸透型*⁴超保湿パテジェル処方

- くり返したパサつき、乾燥ダメージに悩む毛先まで浸透型うるおい成分*⁴を配合したパテジェルが密着保湿。髪表面と内部を集中ケアします。

・重ねるほどに透明感が増す3D構造フレグランス

- 調香師が手がけた気分で香りをカスタマイズできる立体フレグランス。アイテムを使う順番でも残香が変化。その日の気分に合わせてお楽しみいただけます。

独自商標成分「ヘアプランパー(R)」について

「お掃除めんどくさい!」を応援する業界初*⁵の衛生構造容器を採用

Savon du Savota ラインナップ

美容室メーカーが髪保湿を極めた。超保湿×サボテン*²の力で毎日限界な皆さまを応援するヘアケアブランドです。

HP：https://andnine.jp/pages/savon-du-savota

* 調査内容：キャットニップ精油を含有する香料の猫による官能調査 調査期間： 2025年7月22日～10月14日調査対象：雑種・血統書付含む猫49匹 調査手法：インターネット（アンド・ナイン調べ）評価は個人(猫及び飼い主)の感想であり効果・効能を保証するものではありません。 ※動物用ではありません。 *1 自社調べ *2 オプンチアフィクスインジカ花エキス、種子油、茎エキス（すべて保湿） *3 加水分解ケラチン（羊毛・カシミヤヤギ）、ココジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）（すべて補修） *4 毛髪内部への浸透 *5通気性の高いシャンプー・トリートメント容器(未来トレンド研究機構調べ)2025年1月30日時点

