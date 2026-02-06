Cul de Sac - JAPON 特別展 「眠り展　～健やかで良質な睡眠へのアプローチ～」 2026年3月7日（土）から5月10日（日）までSTUDIO 894 ギャラリーで開催

株式会社中外陶園

瀬戸のやきもの体験型複合施設 STUDIO 894（スタジオ ヤクシ）は、青森ヒバの特性を生かしたプロダクトを手がけるブランド「Cul de Sac - JAPON（カルデサックジャポン）」による特別展「眠り展 ～健やかで良質な睡眠へのアプローチ～」を、2026年3月7日（土）から5月10日（日）まで、STUDIO 894 ギャラリーで開催いたします。

本展は、日本三大美林のひとつに数えられる貴重な木材「青森ヒバ」を通じて、現代の暮らしに欠かせない「眠りの質」に向き合う展覧会です。抗菌・防虫・消臭作用をはじめ、心を落ち着かせる香りを持つ青森ヒバの原木やチップ、ベッドなどを会場内に配し、香りに満ちた空間の中で、心と身体が自然とほどけ、眠りへと誘われる感覚をご体感いただけます。自然素材の心地よさとともに、健やかな暮らしの基盤となる「眠り」のあり方を提案いたします。

関連企画として、3月7日（土）・8日（日）には、Cul de Sac - JAPONを迎え、青森ヒバを用いた枕づくりのワークショップを開催いたします。

青森ヒバを通して、「眠りの質」をあらためて見つめ直す時間をお楽しみください。

開催概要

名 称：眠り展 ～健やかで良質な睡眠へのアプローチ～

会 期：2026年3月7日（土）- 5月10日（日）

会 場：STUDIO 894 ギャラリー

住所／愛知県瀬戸市薬師町1番地 STUDIO 894内 MAP(https://maps.app.goo.gl/3GuNDc7tXDVLdtTd8)

開館時間： 10：00 - 17：00 （休館日：火曜日）

アクセス： 名鉄瀬戸線 尾張瀬戸駅より徒歩8分

ワークショップ

Cul de Sac - JAPONを迎え、青森ヒバの素材と香りに触れながら、自分に合った枕を制作する体験型ワークショップを開催いたします。青森ヒバの成分を含んだオリジナル生地（フィリバ(R)）に、糸状に加工した柔らかな青森ヒバと綿を詰め、高さや硬さを調整しながら仕上げます。完成後は、会場内に設えた青森ヒバのベッドで、安らぎのひとときをご体験いただけます。

日時：2026年3月7日（土）10:30 - 12:00、14:00 - 15:30（計2回）

3月8日（日）10:30 - 12:00、14:00 - 15:30（計2回）

会場：STUDIO 894 ギャラリー

住所／愛知県瀬戸市薬師町1番地 STUDIO 894内 MAP(https://maps.app.goo.gl/3GuNDc7tXDVLdtTd8)

定員：各回 6名

対象年齢：6歳以上

＊12歳未満の方は、保護者同伴でのご参加をお願いいたします。お申し込みの際は、保護者の方と合わせて1名でお申し込みください。

＊一部、針と糸を使用した手縫いの工程がございます。ご希望の方は、スタッフがサポートいたします。

参加費：3,850円（税込）

お申込み：下記サイトよりお申込みをお願いいたします。（先着順）

https://x.gd/046rT

＊定員に達し次第締め切らせていただきます。予めご了承ください。

Cul de Sac - JAPON

青森県の県木である「青森ヒバ」の魅力を現代の暮らしに伝えることを目的に、2015年に設立されたブランド。青森県下北半島で、祖父の代から製材所を営み、父の代より青森ヒバのみを取り扱ってきた家に生まれ育ったディレクター・村口実姉子が、東京でファッションの仕事に携わるなかで、青森ヒバにあらためて向き合ったことをきっかけに誕生しました。

建築資材として加工される過程で用途を失ってきた端材に新たな価値を見出し、持続可能な環境づくりとプロダクト開発を通して、青森ヒバの多様な魅力を国内外へ発信しています。

青森ヒバ

日本特有の針葉樹高木である青森ヒバは、青森県下北半島を中心に自生し、日本三大美林のひとつに数えられる木材です。厳しい寒冷環境の中で数百年から千年近く生育し、神社仏閣の建材としても用いられるなど高い耐久性を有しています。また、ヒノキチオールやβ-ドラブリンといった成分を併せ持つ、世界的にも稀な樹種であり、抗菌・防虫・消臭作用に加え、リラックス効果も備えています。奥行きのある清々しい香りを湛え、自然と呼吸を整えながら、心身を穏やかに導く素材として、近年注目を集めています。

STUDIO 894

STUDIO 894 ギャラリーを有する、愛知県瀬戸市薬師町に2023年にオープンした瀬戸のやきもの体験型複合施設。1,000年以上の歴史を誇る日本屈指のやきものの生産地である瀬戸で、瀬戸のやきものの魅力を発信し、新たな価値を提案しています。

施設内は、『体験する』『鑑賞する』『憩う』をテーマに、絵付け体験を通して世界に一つだけのやきものづくりができるスペース、国内外で活躍するクリエイターの個展やプロジェクトの展示を行うギャラリー、瀬戸のうつわで提供するコーヒースタンドで構成。施設全体がコミュニケーションの場となることで街の賑わいを創出し、瀬戸のやきものの多様な魅力を体感できる空間となることを目指しています。

https://studio894.jp

