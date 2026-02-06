毎日その場で当たる！ピザーラ『冬の感謝祭』　公式X「#ピザーラチャレンジ」キャンペーン開催

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ（本社：東京都港区南青山、代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）が展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、開催中の『冬の感謝祭』の一環として、ピザーラ公式X（旧Twitter）にて、フォロー＆リプライで参加できる「#ピザーラチャレンジ」キャンペーンを、2026年2月6日（金）から2月11日（水・祝）までの6日間限定で実施いたします。

本キャンペーンでは、期間中合計500名様に、ピザーラ公式サイトでご利用いただけるネットクーポンをプレゼントいたします。

■毎日参加OK！その場で当たるネットクーポンキャンペーン

日ごろのご愛顧に感謝して開催中のピザーラ『冬の感謝祭』。2月6日から11日までの6日間は、Xのピザーラ公式アカウントにて、参加するとその場で当選結果が分かるインスタント形式のキャンペーンを実施いたします。

期間中は毎日参加可能。

さらに、12:00～13:00の時間帯は、当選のチャンスが広がる時間帯となっています。

■抽選で合計500名様に当たる！

ピザーラネットクーポン

【1日あたりの当選人数と賞品：2月6日（金）,7日（土）,9日（月）,10日（火）】

・1等：2,500円分ネットクーポン ×5名

・2等：1,000円分ネットクーポン ×10名

・3等：500円分ネットクーポン ×65名

【1日あたりの当選人数と賞品：2月8日（日）,11日（水・祝）】

・1等：2,500円分ネットクーポン ×10名

・2等：1,000円分ネットクーポン ×10名

・3等：500円分ネットクーポン ×70名

※6日間合計500名様にプレゼント

※クーポン有効期限：2026年6月30日（火）

≪キャンペーン概要≫

【実施期間】

2026年2月6日（金）～2月11日（水・祝）

※毎日11:00～20:00

【公式アカウント】

https://x.com/pizzala_jp

【当選発表】

当選された方にのみ、ピザーラ公式XアカウントよりDMにてネットクーポンをお送りします。

「冬の感謝祭」特設ページ

「#ピザーラチャレンジ」キャンペーン

https://www.pizza-la.co.jp/sc_Campaign_pizzala_challenge2026.aspx(https://www.pizza-la.co.jp/sc_Campaign_pizzala_challenge2026.aspx)

※キャンペーン実施期間は予告なく変更する場合がございます

ピザーラ「冬の感謝祭」特設ページ

https://www.pizza-la.co.jp/sc_Campaign_Winterfes2026_top.aspx(https://www.pizza-la.co.jp/sc_Campaign_Winterfes2026_top.aspx)