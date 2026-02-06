「ハードロックカフェ」ロックショップ　世界的に活躍する絵師、木村英輝[キーヤン] コラボレーションアイテム販売

販売開始：2026年2月7日（土）

様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」のオリジナルグッズを扱うロックショップでは、世界的に活躍する絵師、木村英輝[キーヤン]とのコラボレーショングッズを販売とのコラボレーションアイテムを販売します。

　













　　

キーヤンこと木村英輝氏は、京都が生んだロックな壁画絵師。「美術館に飾られる絵よりも街に輝くPOPな絵」をテーマに描き続ける数々の動植物をモチーフとした極彩色の壁画は、国内外で大きな反響を見せています。ハードロックカフェにおいては、「大阪なんばロックショップ」の昨年12月のオープンを記念した特別なアート「Singing Jaguar」を手掛けられました。

　







　

当コラボレーションでは、この「Singing Jaguar」をモチーフにしたTシャツ、フーディに加え、キーヤンの代表作をデザインしたピンバッジを販売します。

　

また、当コラボレーショングッズを含む商品を10,000円以上のお買い上げの方には、特製のコラボカレンダーをプレゼント(※)します。

※コラボカレンダーは数に限りあり、なくなり次第終了。上野駅東京店、横浜店においては上野店では、当コラボレーショングッズを含む商品を7,000円以上のお買い上げの方を対象とします。

　





プレゼント コラボカレンダー






　　


ハードロックカフェ × 木村英輝[キーヤン]

コラボレーションアイテム 販売概要

　

◇ 販売開始：

　2026年2月7日（土）

◇ 販売商品：

　・ Singing Jaguar Tee Black　　5,940円（税込）※サイズS-XXL

　　販売店舗…国内ロックショップ6店舗

　・ Singing Jaguar Hoodie Gray　　9,240円（税込）※サイズS-XXL

　　販売店舗…東京店／京都店／大阪なんば店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店

　・ Singing Jaguar Tee White　　8,580円（税込）※サイズS-XXL

　　販売店舗…大阪なんば店

　・ Ki-yan Art Pin　　2,750円（税込）

　　販売店舗…国内ロックショップ6店舗（各店300個限定）

◇ 販売店舗：

　ハードロックカフェ 国内6店舗 ロックショップ

　東京店／上野駅東京店／横浜店／京都店／大阪なんば店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店

　※商品の取り扱いは店舗によって異なります。上記「販売商品」欄をご覧ください。

◇ ハードロックカフェ 公式ホームページ：

　https://hardrockjapan.com/

◇ 木村英輝 -キーヤン- オフィシャルサイト「KI-YAN.COM」：

　https://ki-yan.com/　

　





Singing Jaguar Tee Black










Singing Jaguar Hoodie Gray










Singing Jaguar Tee White










東京店　Ki-yan Art Pin










上野駅東京店　Ki-yan Art Pin










横浜店　Ki-yan Art Pin










京都店　Ki-yan Art Pin










大阪なんば店　Ki-yan Art Pin










ユニバーサル・シティウォーク大阪店　Ki-yan Art Pin






　　

ハードロックⓇ概要


世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。　エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています。

　

グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。

ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。

　

ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com

　

【公式ホームページ】

http://hardrockjapan.com/

【ハードロックカフェ 国内店舗】

・東京店

　東京都港区六本木5-4-20

　TEL.03-3408-7018

・上野駅東京店

　東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野１階

　TEL.03-5826-5821

・横浜店

　神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階

　TEL.045-682-5626

・京都店 （ロックショップ）

　京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階

　TEL.075-606-5563

・ 大阪なんば店（ロックショップ）

　大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号　伊藤屋ビル

　TEL. 06-6647-6011

・ユニバーサル・シティウォーク大阪店

　大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪 3・4階

　TEL.06-4804-3870

　

本件に関するお問合わせ先

株式会社 WDI JAPAN　マーケティング部　　TEL：03-3470-5307

広報：大林　ohbayashi@wdi.co.jp

