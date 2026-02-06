こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ハードロックカフェ」ロックショップ 世界的に活躍する絵師、木村英輝[キーヤン] コラボレーションアイテム販売
販売開始：2026年2月7日（土）
様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」のオリジナルグッズを扱うロックショップでは、世界的に活躍する絵師、木村英輝[キーヤン]とのコラボレーショングッズを販売とのコラボレーションアイテムを販売します。
キーヤンこと木村英輝氏は、京都が生んだロックな壁画絵師。「美術館に飾られる絵よりも街に輝くPOPな絵」をテーマに描き続ける数々の動植物をモチーフとした極彩色の壁画は、国内外で大きな反響を見せています。ハードロックカフェにおいては、「大阪なんばロックショップ」の昨年12月のオープンを記念した特別なアート「Singing Jaguar」を手掛けられました。
当コラボレーションでは、この「Singing Jaguar」をモチーフにしたTシャツ、フーディに加え、キーヤンの代表作をデザインしたピンバッジを販売します。
また、当コラボレーショングッズを含む商品を10,000円以上のお買い上げの方には、特製のコラボカレンダーをプレゼント(※)します。
※コラボカレンダーは数に限りあり、なくなり次第終了。上野駅東京店、横浜店においては上野店では、当コラボレーショングッズを含む商品を7,000円以上のお買い上げの方を対象とします。
ハードロックカフェ × 木村英輝[キーヤン]
コラボレーションアイテム 販売概要
◇ 販売開始：
2026年2月7日（土）
◇ 販売商品：
・ Singing Jaguar Tee Black 5,940円（税込）※サイズS-XXL
販売店舗…国内ロックショップ6店舗
・ Singing Jaguar Hoodie Gray 9,240円（税込）※サイズS-XXL
販売店舗…東京店／京都店／大阪なんば店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店
・ Singing Jaguar Tee White 8,580円（税込）※サイズS-XXL
販売店舗…大阪なんば店
・ Ki-yan Art Pin 2,750円（税込）
販売店舗…国内ロックショップ6店舗（各店300個限定）
◇ 販売店舗：
ハードロックカフェ 国内6店舗 ロックショップ
東京店／上野駅東京店／横浜店／京都店／大阪なんば店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店
※商品の取り扱いは店舗によって異なります。上記「販売商品」欄をご覧ください。
◇ ハードロックカフェ 公式ホームページ：
https://hardrockjapan.com/
◇ 木村英輝 -キーヤン- オフィシャルサイト「KI-YAN.COM」：
https://ki-yan.com/
世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています。
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com
【公式ホームページ】
http://hardrockjapan.com/
【ハードロックカフェ 国内店舗】
・東京店
東京都港区六本木5-4-20
TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野１階
TEL.03-5826-5821
・横浜店
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
TEL.045-682-5626
・京都店 （ロックショップ）
京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階
TEL.075-606-5563
・ 大阪なんば店（ロックショップ）
大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号 伊藤屋ビル
TEL. 06-6647-6011
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪 3・4階
TEL.06-4804-3870
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
ハードロックカフェ・ジャパン オフィシャルオンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
