「ホリエモンAI学校 建築校」公式サイトを全面刷新。検索性と実用性を大幅強化

株式会社LIFEFUND「ホリエモンAI学校 建築校」新サイトのトップページ（キャプチャ）

「ホリエモンAI学校 建築校」を運営する株式会社LIFEFUND（本社：静岡県浜松市、代表取締役：白都卓磨）は、同校の公式サイト（https://kenchiku-ai.com/）を2025年1月に全面リニューアルいたしました。昨年7月から12月の運用期間で顕在化した「情報の探しにくさ」を解消するため、情報設計を抜本的に見直し。コンテンツのカテゴリ化や個別ページの新設を行い、受講検討者およびユーザーの利便性を高めた構成へと生まれ変わりました。

Webサイト：ht(https://kenchiku-ai.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_term=prtimes&utm_content=prtimes&utm_campaign=prtimes)tps://kenchiku-ai.com/(https://kenchiku-ai.com/)

背景：情報量の拡大と閲覧性の課題

2024年7月のサイト公開以来、「ホリエモンAI学校 建築校」では建築業界向けの生成AI活用セミナー情報を継続的に発信してまいりました。しかし、以前のサイト構成では情報が１ページに集約される形式であったため、コンテンツ量の増加に伴い「情報量が多すぎる」「コンテンツの場所が分かりにくい」という閲覧性の課題が生じていました。これを受け、ユーザーが必要な情報へ直感的にアクセスできる環境を整備するため、今回のフルリニューアルを実施しました。

リニューアルの主な変更点

1. 目的別カテゴリの実装による検索性向上

旧来のリスト形式を廃止し、コンテンツをテーマや目的ごとに分類・階層化しました。これにより、訪問者は「個別相談会」「セミナー（イベント）」など、自身の関心に合わせてスムーズに情報収集を行うことが可能となりました。また、情報階層を整理したことで、詳細確認から申し込みまでの動線がスムーズになり、ユーザビリティが大幅に改善されました。

2. 先進性を表現するデザイン刷新

建築業界とAI技術の融合を視覚的に伝えるため、サイトデザインを一新。近未来的ですっきりとした配色を採用し、情報の視認性を確保しつつ、テクノロジーの先進性を感じさせるユーザーインターフェース（UI）へと変更しました。

ギャラリー

セミナーイベント

2025年7月25日の「ホリスぺ！ホリエモンとみんなのラジオ」での対談のダイジェストを視聴可能。受講企業ごとにオリジナルのカリキュラムを設計いたします。ホリエモンAI学校は動画視聴から実践を通してAIを身に付け、業務自動化に邁進することで業績アップを目指します。ホリエモンAI学校建築校は無料のオンラインセミナーを毎月開催している。

ホリエモンAI学校建築校が開催するセミナーは、ChatGPTや画像生成AIなどの最新ツールを、建築・工務店業務ですぐに使えるレベルまで落とし込んだ実践講座。パース作成の自動化から、集客用SNS投稿の作成、見積り業務の効率化まで、現場の「手間」を削減する具体的なノウハウを共有している。

URL：https://kenchiku-ai.com/672-2/(https://kenchiku-ai.com/672-2/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_term=prtimes&utm_content=prtimes&utm_campaign=prtimes)

建築AI経営研究会（主催：株式会社LIFEFUND）

ホリエモンAI学校建築校を運営する株式会社LIFEFUNDは建築AI経営研究会を隔月開催している。

ホリエモンAI学校建築校を運営する株式会社LIFEFUND（静岡県浜松市）主催の建築AI経営研究会

AI活用による業務効率化で「従業員一人当たり売上高7,000万円」を目指す実践型コミュニティ。日本政策金融公庫の調査によると、木造建築工事業の従業員一人当たり売上高は業界平均で約2,800万円。本研究会では、AIを活用した生産性向上により、業界平均の約2.5倍となる水準を目標に掲げている。

URL：https://kenchiku-ai.com/701-2/(https://kenchiku-ai.com/701-2/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_term=prtimes&utm_content=prtimes&utm_campaign=prtimes)

資料請求・お問い合わせ方法

下記ページより資料請求お申込みいただけます。

Webサイト：https://kenchiku-ai.com/(https://kenchiku-ai.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_term=prtimes&utm_content=prtimes&utm_campaign=prtimes)

メディア関係者様の取材をお待ちしております。

ホリエモンAI学校建築校（株式会社LIFEFUND）

https://kenchiku-ai.com/(https://kenchiku-ai.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_term=prtimes&utm_content=prtimes&utm_campaign=prtimes)

(https://kenchiku-ai.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_term=prtimes&utm_content=prtimes&utm_campaign=prtimes)■場所：〒432-8023 静岡県浜松市鴨江3丁目70番23号

■連絡先：PR担当：石野 pr.lifefund@gmail.com