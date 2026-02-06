gogh ×『超かぐや姫！』コラボレーション！

株式会社 ambr

株式会社ambr（東京都文京区、代表取締役：西村拓也、以下ambr）は、アバター集中支援モバイルアプリ「gogh（ゴッホ）」およびPCゲーム『gogh: Focus with Your Avatar』と、1月22日にNetflixにて世界独占配信が開始された超話題作、映画『超かぐや姫！』とのコラボレーションを行うことをお知らせします。

『超かぐや姫！』の劇場公開日 2月20日(金)に、iOS/Android版のコラボアップデート、Steam版に無料コラボDLCが登場します。

iOS: https://apps.apple.com/jp/app/id6478642737

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goghjapan.gogh_android

Steam版 無料コラボDLC: https://store.steampowered.com/app/4354530

gogh ×『超かぐや姫！』コラボ

(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ

『超かぐや姫！』はNetflix映画として2026年1月22日に世界独占配信を開始したオリジナルアニメーション。名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手掛け、世界中のアニメファンに鮮烈な印象を残してきたアニメーションクリエイター・山下清悟、初の長編監督作品です。“音楽アニメーションプロジェクト”として、ryo (supercell)、kz(livetune)、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotという錚々たるボカロPの面々が楽曲を提供。山下が得意とする、物語に寄り添ったハイセンスで情緒的な絵作りと、3Dのカメラワークによる迫力のアクションを活かし、夢と希望に満ちた仮想空間『ツクヨミ』でのライブステージと、"歌"で繋がる少女たちの絆を圧巻のクオリティで描いています。

特報映像の解禁時にはYouTubeチャート「話題の映画」1位にランクインし、SNS総再生数は1,500万回を超える(11月28日時点)など、配信開始前から大きな注目を集めた本作。配信開始後もXトレンド、Yahoo！検索急上昇ランキングの上位にランクイン、そして配信翌日にはNetflixの国内における「今日の映画TOP10」で1位を獲得しました。海外の同ランキングでも複数地域で上位を獲得して世界的な反響を呼んでおり、その勢いはさらに増し続けています。

Netflix映画『超かぐや姫！』公式サイト: https://www.cho-kaguyahime.com/

本コラボレーションでは、『超かぐや姫！』の2人の主人公「かぐや」「酒寄彩葉」のアバターアイテムや、「FUSHI」など人気キャラクターを含むルームアイテム、そしてモバイル版限定で「彩葉のアパート」の再現スペースが登場します。

アバターアイテム&ルームアイテム（iOS/Android, Steam）

かぐやと彩葉の各種アバターアイテムや、飛び跳ねるFUSHI、犬DOGEぬいぐるみなど人気キャラクターのルームアイテムが登場！

■内容

- "超かぐや姫！" 「かぐや」アバターアイテム（7種）- "超かぐや姫！" 「酒寄彩葉」アバターアイテム（4種）- "超かぐや姫！" コラボルームアイテム（5種）

※モバイル版ではアイテムの個別追加のみ、Steam版ではアイテムの個別追加のほかアバター全身セットへの切替が可能です。

コラボスペース "彩葉のアパート"（iOS/Androidのみ）

劇中でかぐやと生活を共にした彩葉のアパートを再現。最大6人までが入室できる、これまでにない「小規模スペース」です。

夢に向かって頑張る2人を思いながら、マルチプレイヤーで誰かと一緒に、自身の作業に集中することができます。

Steam版は2月10日から2月24日まで、30%オフセール！

本コラボのリリースに先駆けて、Steam版goghは再び過去最大の30%オフセールを行う予定です。

セール期間: 2月10日(金) ～ 2月24日(金) ※日本時間

モバイル版goghについて

『gogh（ゴッホ）』は現在iOS/Androidアプリとして公開中の作業集中支援アプリです。ユーザーが3Dアバターと3Dルームをカスタマイズし、一緒に集中するキャラクターと愛着の持てるデスク環境を自身で構築できることが大きな特徴となっており、世界200万ダウンロードを突破、Z世代を中心としたイラストレーターや学生の方に多く利用いただいております。

Steam版goghについて

PCでもgoghを使いたいというモバイル版ユーザーの声を受けて、2025年4月30日にSteamにて発売し、現在は販売本数20万本を突破、4000レビュー以上の「非常に好評」をいただいています。モバイル版の移植を基本としつつも、他ユーザーのルームに集まって一緒に作業できる「マルチルーム」機能など多くの独自機能を追加し、PCでの作業をメインに行うクリエイターやイラストレーターの方に愛用いただいております。

Steamストアページ: https://store.steampowered.com/app/3213850

ambrについて

“The World Is a Playground.” をビジョンに掲げ、世界に向けて独創的な製品や体験を創造するプロダクト開発スタジオです。自社独自又はIP/Brandと共同で、新しいプロダクトやゲームを開発しています。これまでに累計10億円超の資金調達を実施しています。

コーポレートサイト：https://ambr.co.jp/

採用ページ：https://herp.careers/v1/ambr

会社紹介資料：https://speakerdeck.com/ambrinc