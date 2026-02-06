売上最大380％成長を実現する伴走型教育へ 美容サロン向け学習プラットフォーム「サロスタ」が事業拡張 ― プロ参画と教育事業吸収で、サロン成長の基盤を強化 ―

株式会社andUS

サロン専売コスメブランド「omeme」を展開する株式会社and US（富山県／代表取締役社長：廣岡伸那）は、美容サロン向け学習プラットフォーム「サロスタ」の教育体制強化および事業拡張を発表しました。美容業界のプロフェッショナル・山田誠氏の参画と、動画学習サービス「viewtifind」の事業吸収により、サロンの持続的成長を支える新たな教育基盤を構築してまいります。

■ FTGトレーニング導入サロンで売上最大280％成長

2025年12月にスタートした「FTGトレーニング」において、導入サロンでは売上が最大380％成長するなど、早くも具体的な成果が生まれています。

FTGトレーニングは、“導入して終わり”ではなく、導入後の成果にコミットし、実行まで伴走するサポートです。サロンごとの課題や成長フェーズに合わせた支援により、再現性のある成長モデルの構築を目指しています。

■ インタビュー

https://andusinterview-lsu6uznm.manus.space/

■ viewtifind吸収により美容教育の事業領域を拡大

and USは、美容サロン教育のさらなる強化を目的に、動画学習サービス「viewtifind」を事業吸収しました。これにより、動画学習プラットフォーム「サロスタ」は大きく進化します。

これまで強みとしてきたアイサロン教育に加え、今後はヘアサロンを含む全美容領域へと教育分野を拡大していきます。

「サポーティブリーダー1,000人の創造」というミッションのもと、

美容業界における教育の分断をなくし、分野横断型で学びと実行を支えるコンテンツの充実を進めてまいります。

■ 美容業界のプロフェッショナル・山田誠氏がand USに参画

この度、KOCHAB プレイングオーナーであり、美容業界の第一線で活躍する山田誠氏がand USに参画しました。

【山田誠氏 プロフィール】

「生活をデザインする」という理念を軸に、美容師・講師として多方面で活躍。業界最大手メーカー「MILBON」若者向けブランド jemilefran の立ち上げをプロデュース。シャンプー・トリートメント・サロントリートメントの商品開発を担当。

業界最大手ディーラー「GAMO」主催「東京ビューティーコングレス」審査員。全国美容室への技術講師・店舗経営コンサルタントとして活動。一般紙・業界紙への作品提供など、業界内外で幅広い影響力を持つ。

【山田誠氏 コメント】

美容は、技術や商品を提供するだけの仕事ではありません。

お客様やスタッフ、そして支えてくれる仲間たちと共に成長することで、人生そのものを豊かにし、人を笑顔にする力があると実感しています。

and USがこれまで大切にしてきたアイサロンへの想い、そして“サポーティブ”という姿勢に強く共感し、その価値観を引き継ぎながら、より広い美容サロン領域へと展開していきたいと考え、参画を決意しました。

viewtifindの講師陣の皆さんと共に、美容サロンに関わるすべての人が、より幸せに、より前向きに成長できる教育の形を実現していきます。

■ 株式会社and USとは

株式会社and US（アンダス）は、全国の美容サロンに向けてサロン専売コスメブランド「omeme」「BIOteA」を展開するとともに、美容サロンの経営課題解決を支援するサポーティブ・カンパニー(R)です。

「サポーティブ」とは、相手を主役として支援する姿勢を意味し、サロンが自ら成長し続けられる環境づくりを大切にしています。

“ウェルエイジング（自分らしく年齢を重ねること）”を価値観の軸に、美容を通して人が健やかに、美しく生きる社会の実現を目指しています。

個人事業主のプライベートサロンから大規模法人サロンまで、フェーズに応じた支援を提供し、

専任コーディネーターが伴走する「コーディネーター制」により、一人ひとりのサロンに寄り添った支援を行っています。

■ 株式会社and US 会社概要

代表： 代表取締役社長 廣岡伸那

本社： 〒939-8204 富山県富山市根塚町3丁目8-7

電話： 076-491-6050（代表）

事業内容：

（1）サロン専売コスメメーカー事業

（2）教育・コンサル・会計サポート事業

（3）テストマーケティングサロン事業

◆ブランドサイト

https://omeme-cosme.com/

◆コーポレートサイト

https://corp.and-us.jp/

◆アンダス採用サイト

https://corp.and-us.jp/recruit (https://corp.and-us.jp/recruit)