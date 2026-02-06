ネクイノ、都城市・イオンモール都城駅前とジェンダーギャップの解消とウェルビーイング向上に関する連携協定を締結

株式会社ネクイノ

株式会社ネクイノ（大阪市北区、代表：石井 健一）は、都城市およびイオンモール都城駅前と、「ジェンダーギャップの解消とウェルビーイング向上に関する協定」を、2026年1月20日に締結いたしました。

本協定では、三者の特性を生かし、誰もが安心して過ごせる環境づくりを推進します。その一環として、同市の公共施設および商業施設の女性用個室トイレにトレルナを設置し、訪れる方が生理にまつわる不安や不便を感じることなく、快適に施設を利用できる環境づくりを進めてまいります。なお、イオンモール都城駅前では2025年11月24日より順次提供を開始しており、都城市が管理する複数の公共施設では、本日2026年2月6日よりサービスを開始いたします。

■連携協定の背景

都城市は宮崎県の南西端に位置する人口約16万人が暮らす都市です。地域福祉や子育て支援など、市民が安心して暮らせるまちづくりに取り組む中で、これまで公共施設の一部窓口で生理用品を配布するなど、ジェンダーギャップ（性別による生活上の不公平）の課題解決に向けた施策を実施してきました。

イオンモール都城駅前は、地域に根差した大型商業施設として、幅広い世代の方々が日常的に訪れる場として親しまれており、来館者はもちろん、従業員にとっても快適に過ごせる施設運営に注力しています。

この度、誰もが安心して過ごせる社会の実現を目指し事業を展開する当社の理念と、都城市・イオンモール都城駅前の想いが合致したことから、自治体・商業施設・事業者の三者による初の連携協定を締結する運びとなりました。本協定を通じて、公共施設ならびに商業施設という生活動線上の場を活用し、官民連携により、地域全体でのジェンダーギャップの解消およびウェルビーイング向上を推進してまいります。

■協定概要

・名称：ジェンダーギャップの解消とウェルビーイング向上に関する協定書

・提携者：都城市、イオンモール都城駅前、株式会社ネクイノ

・内容：地域におけるジェンダーギャップの解消および市民一人ひとりのウェルビーイング向上を目的に、三者が連携し、その一環として、公共施設・商業施設の女性用個室トイレに「トレルナ」を設置する。

■協定締結日・有効期間

締結日：2026年1月20日（火）

有効期間：協定締結日から3年間

■設置施設・サービス開始日

【都城市 管理施設】

サービス開始日：2026年2月6日（金）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21661/table/308_1_2d5cb860fa3d6a86f9bf6712798a727b.jpg?v=202602061051 ]

＜お問い合わせ先＞

都城市 地域振興課 男女参画・消費生活担当

電 話 0986-23-2121

【イオンモール都城駅前】

・住所：宮崎県都城市栄町 4672-5

・設置場所：1F・2F（東、西、中央トイレ）、従業員用トイレ

・台数：25台

・サービス開始日：2025年11月24日（月）より順次開始

▼WEBサイト：https://miyakonojoekimae-aeonmall.com

＜お問い合わせ先＞

イオンモール都城駅前 藤・林

電 話 0986-88-5300

■「toreluna（トレルナ）」について

トイレットペーパーと同様に、生理用ナプキンについてもさまざまな施設で無償提供できるようにしたい。そんな想いから本サービスは生まれました。トレルナは、スマートフォンアプリとトイレ内のディスペンサーが連動することで、ナプキンが無料で受け取れるサービスです。トレルナが設置されているトイレ個室に入るとデジタルサイネージにトレルナパートナーの動画が表示され、持続的にサービスを提供できる仕組みとなっています。

■トレルナの利用方法

(１) スマートフォン上で専用アプリ「toreluna（トレルナ）」をダウンロード

(２) アプリを起動し、トイレ内設置のデバイス画面内右下のQRコードを読み込む

(３) 生理用ナプキンを受け取る

※ナプキンを1枚受け取るとアプリ上で2時間ロックがかかります。

※1カ月に受け取れるナプキンの枚数は7枚が上限です。

WEBサイト：https://toreluna.com

■今後の展望について

「あなたが必要とする一枚を社会のあたりまえに。」

女性が安心して生理期間を過ごせる環境づくりを推進するため、トイレというプライベートな個室空間の特性を活かし、双方向のコミュニケーションの接点となることで、新常識の実現に向けて全国展開を進めてまいります。引き続き、ショッピングモール、オフィス、学校、公共施設などに向けて順次設置・サービスを提供してまいります。

■設置場所について

トレルナWEBサイト内「Spot」ページ（https://toreluna.com/spots(https://toreluna.com/spots) ）よりご確認いただけます。

■広告／設置パートナーについて

トレルナWEBサイト内「Partner」ページ（https://toreluna.com/partners(https://toreluna.com/partners) ）よりご確認いただけます。

■トレルナパートナー（広告主、設置先）募集

トレルナでは、賛同いただけるパートナーを募集しております。一人でも多くの方々と、新しいトイレの当たり前をつくるために一緒に歩んでいきたいと考えております。本取り組みを応援いただける方、共感いただける事業者さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▼トレルナパートナー・広告主/設置主募集に関するお問い合わせ

下記トレルナ専用フォームよりお問い合わせください。順次担当者よりご連絡させていただきます。

https://toreluna.com/contact

■株式会社ネクイノ 会社概要

株式会社ネクイノは、医療および関連法規分野に知見を持つ専門家を中心に2016年6月に創業。「世界中の医療空間と体験をRe▷designする」を掲げ、ICTを活用したオンライン診察や健康管理支援、未病対策などを通じ、一人ひとりのライフスタイルや健康状態に合わせて選択・活用できる医療環境の構築に取り組んでいます。2018年6月に婦人科領域に特化したオンライン診察プラットフォーム「スマルナ(https://smaluna.com/)」をリリース。2020年より企業向け福利厚生サービス「スマルナ for Biz(https://smaluna.com/forbiz/)」、2023年よりアスリート向け支援サービス「スマルナ for Sports(https://smaluna.com/forsports/)」を展開。オフラインのサポート拠点として、大阪・心斎橋にてユース世代向け相談施設「スマルナステーション(https://smaluna.com/smaluna-station/)」を運営。2024年5月より、トイレの個室に生理用ナプキンを常備し無料で提供するサービス「トレルナ(https://toreluna.com/)」を本格始動しています。

会社名：株式会社ネクイノ（英表記：Next Innovation Inc.）

代表取締役：石井 健一

所在地：〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1丁目13番22号 御堂筋フロンティア WeWork

URL：https://nextinnovation-inc.co.jp/

設立：2016年6月3日



