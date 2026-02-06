保育園や幼稚園での読み聞かせが盛り上がる！　絵本『せんせいは かいじゅうなの？』2月14日発売

株式会社パイ インターナショナル

株式会社パイ インターナショナル（豊島区）は2月14日に『せんせいは かいじゅうなの？』（作：藤本ともひこ 絵：塚本やすし）を発売いたします。

あらすじ

見た目はかいじゅう！ でも、中身はいつもの先生……？

園に行くと、先生がかいじゅうになっていた。ギロリとした目、キバだらけの口はどう見てもかいじゅう。絵本を読めば火を吹くし、体操の時間も大暴れ。でも、優しくてみんなを守ってくれるところは、やっぱりいつもの先生！ 本当にかいじゅうになっちゃったの？

著者紹介

藤本ともひこ 作

東京都出身。1991年、講談社絵本新人賞を受賞し、絵本作家デビュー。 作詞・保育遊びなどの創作活動や、保育士研修講師、図書館などでの絵本ライブも精力的に行う。主な絵本に『いただきバス』『たなばたバス』『クリスマスバス』(バスシリーズ、すずき出版) 、『ねこときどきらいおん』『バナーナ! 』(講談社)、写真絵本『ばけばけはっぱ』（ハッピーオウル社）、『おばけがふわふわ』（小学館）など多数。

塚本やすし 絵

東京都出身。『やきざかなののろい』（ポプラ社）で第６回リブロ絵本大賞・第９回ようちえん絵本大賞、『しんでくれた』（詩・谷川俊太郎、佼成出版社）で第25回けんぶち絵本の里大賞びばからす賞受賞。主な絵本に『おにのパンや』『とんかつのぼうけん』（ポプラ社）、『カップねこ』『おばけのおにぎり』（ニコモ）、『家族戦隊 カジレンジャー』（作・粂井優子、くもん出版）など多数。

コメント

ひと足先にNetGalleyで本作を公開したところ、たくさんの方からコメントをお寄せいただきました。

「とっても愉快で、意外性も高く、そして、ほのぼのする物語絵本でした。痛快！でもあり、いろんな深読みもでき、とにかく楽しい絵本で、みんなを集めて読み聞かせしたら、きっと子どもたちは大喜びするでしょう。最後の最後まで工夫があって、作り手が楽しみながら作ったんだなあというのが伝わってきて、こちらも嬉しくなってしまいました。」

「子どもたちと、あい先生を見ていると、とっても楽しそう。読み終えてから、次は何になるかな？どんな遊びをするのかな？と子どもたちと想像してみたら楽しいでしょうね。」

「子供の想像力は無限大だ。あらゆる場面で子どもたちと真剣に遊んだり、向き合ったり、悪者から守ってくれる先生は、本当にかいじゅうに見えるに違いない。そしてこの先生は本当にお仕事が大好きに違いない。だから、いつでも全力投球、完全燃焼。いいな、こんな先生。」

「はちゃめちゃで面白い作品でした。オチもすごくいいです！」

（すべてNetGalleyより）

イベント情報

絵本の発売を記念して『せんせいは かいじゅうなの？』の藤本ともひこさんと塚本やすしさんをお呼びした絵本読み聞かせ会＆サイン会を、3月1日（日）幕張 蔦屋書店で開催いたします。ぜひふるってご参加ください。

『せんせいは かいじゅうなの？』読み聞かせ会＆サイン会

日時：3月1日（日） 13:00-15:00

場所：幕張 蔦屋書店（〒261-0024 千葉県千葉市美浜区豊砂１-１ イオンモール幕張新都心グランドモール1 階）

参加費：無料。読み聞かせ会はどなたでもご参加できます。サイン会は、幕張 蔦屋書店でご購入のレシートをご持参いただいた方限定で実施します。

イベント問い合わせ先：幕張 蔦屋書店（電話）043-306-7361

・書籍概要

書名：『せんせいは かいじゅうなの？』

https://pie.co.jp/book/i/6070/

仕様：A4判変型（250×221mm）／32Pages（Full Color）／ハードカバー

定価：本体1,500円+税

ISBN：978-4-7562-6070-3 Ｃ8793

作：藤本ともひこ 絵：塚本やすし

発売日：2026年2月14日

発行元：パイ インターナショナル

・書籍に関するお問い合わせ

株式会社パイ インターナショナル

〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-32-4

TEL：03-3944-3981

ホームページ：https://pie.co.jp/

フェイスブック：https://www.facebook.com/pieinternational

ツイッター：https://twitter.com/PIE_Children

インスタグラム：https://www.instagram.com/pie__ehon/