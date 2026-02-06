「蓄電池ビジネスの収益ポイント・将来展望」と題して、（株）日本総合研究所 創発戦略センター シニアスペシャリスト 瀧口 信一郎氏によるセミナーを2026年3月17日(火)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

【成功の鍵を握る「トレーディング力」と「資金力」とは】

系統用蓄電池ビジネスの事業構造と

収益ポイント・将来展望

～蓄電池を“てこ”にした新規事業開発とアライアンスに向けて～

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26162

[講 師]

（株）日本総合研究所 創発戦略センター

シニアスペシャリスト 瀧口 信一郎 氏

[日 時]

２０２６年３月１７日（火） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

再生可能エネルギーの増加に伴い、発電変動を調整するための再エネ併設型、系統停電時の電力確保のための需要併設型で蓄電池の導入が進んできましたが、その様相が大きく変わってきています。OCTTO（電力広域的運営推進機関）による「需給調整市場」が開設し、特に短時間対応（10秒以内に応動する一次調整力）市場の取引で高い単価での約定が続いたことで、市場取引中心で蓄電池の収益を確保する事例が相次いだからです。

系統用蓄電池ビジネスでは「トレーディング力」と「資金力」という2つの能力が必要となります。本講義では、この事業構造と収益のポイントを解説します。

また、この事業構造に基づき、系統用蓄電池ビジネスの参入企業を分類し、系統用蓄電池ビジネスのマーケット構造を整理します。本ビジネスは制度動向に左右されるため、制度見通しについても解説します。

さいごに、将来展望についてもお話します。

１．系統用ビジネスで何が起こっているか

２．系統用蓄電池ビジネスのポイント

（１）基本的な収支構造

（２）系統用蓄電池ビジネスの基本スキーム

（３）全く異なる「トレーディング力」と「資金力」

３．蓄電池ビジネスマーケットの構造

（１）参入企業の分類

（２）電力政策から見る制度動向

４．将来展望

（１）蓄電池ビジネス間の連携

（２）電力領域を超えた事業モデルへ（電力×交通のコンソーシアム活動等）

５．質疑応答／名刺交換

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

