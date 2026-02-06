コピック作品の原画展を池袋ロフトで開催【2月20日（金）～3月6日（金）】

株式会社トゥーマーカープロダクツ

世界70以上の国と地域で販売されている画材ブランド「コピック」を取り扱う株式会社トゥーマーカープロダクツ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：石井 剛太）は、2026年2月20日（金）～3月6日（金）の期間中、池袋ロフトにて開催される展示イベント「358 colors in 池袋ロフト vol.2」を開催いたします。

池袋ロフトで人気のイラストレーターによるコピック作品の原画展を開催！

2026年2月20日（金）より、池袋ロフトにてイラストレーターのorange、ディープブリザード、凜もも（敬称略）の３名が参加するイラスト作品の展示イベントが開催されます。

本企画は、コピックスケッチ、コピックインクなどのコピック製品を使用してイラスト作品を制作しているイラストレーターに注目し、普段なかなか観ることができない、イラストレーターによるコピック作品の原画を観ていただく機会を作ることを目的とした企画展です。

参加するイラストレーターは、YouTube登録者数20万人を超えるYouTuberでもあり、コピックアワード2025でグランプリを受賞したorange、YouTuberや講師としても活躍しており、コピックのメイキング書籍の著者も務めるディープブリザード、コピックチャオの限定セット「コピックチャオ スペシャルギフトBOX ‐Twinkle‐」のイラストを担当した凜ももといった、着彩テクニックに定評のある3名です。

YouTubeやSNSで活動している人気イラストレーターが描いた原画を間近で観ることができる貴重な展示企画となっております。原画ならではのコピックイラストの発色や美しいにじみをどうぞお近くでご覧ください。

販売について

イベントで展示される原画は購入可能（※）で、会期中は参加イラストレーターによるオリジナルグッズも会場で販売されます。

また、参加イラストレーターが色を選んだ限定のコピックスケッチ5色セットをはじめ、定番のコピック製品等もご購入いただけます。

※原画は一部非売品もございます。購入された原画は会期終了後のお渡しとなりますので、会期中はいつでも全ての作品をご覧いただけます。原画の購入方法は池袋ロフト（https://www.loft.co.jp/shop_list/detail.php?shop_id=193）にお尋ねください。

制作過程を間近でご覧いただける、ライブドローイングを実施します

イベントの開催を記念し、参加イラストレーター3名によるライブドローイングを実施いたします。

2月21日（土） 担当：ディープブリザード

2月23日（月/祝）担当：orange

2月28日（土） 担当：凜もも

会場で実際にコピックを使用して着彩する様子をご覧いただけます。

場所はいずれも池袋ロフト「358 colors in 池袋ロフト vol.2」イベントスペース付近で実施いたします。開催時間など、詳細はコピックの公式サイトや公式SNSアカウントをご覧ください。

開催概要

展示会名：358 colors in 池袋ロフト vol.2

場所 ：池袋ロフト

〒171-0022

東京都豊島区南池袋1-28-1 ヨドバシHD池袋ビル12階

https://www.loft.co.jp/shop_list/detail.php?shop_id=193

会期 ：2026年2月20日（金）～3月6日(金) （最終日は18:00まで）

観覧料 ：無料

イベント詳細ページ：https://copic.jp/news/event-info/20260202/

参加イラストレーター

orange（おれんじ）

アナログイラストレーター。 YouTubeでの動画投稿とともに、作家活動も行っている。

コピックを中心に、少女と空気感を大切にしたあたたかな世界観の作品を描く。

X ：https://x.com/orange___0925 / orange(https://x.com/orange___0925%20/%20orange)

YouTube：https://www.youtube.com/@orange_0925

ディープブリザード（Deepblizzard）

「あなたのお絵描きを楽しくする」お絵描き魔王。アナログデジタル問わずお絵描きが大好き。

2018年よりYouTube上にて初心者向けのお絵描き講座動画を投稿している。

YouTube投稿以外ではお絵描きに関する技法書の執筆も多く手がけている。

著者に「ディープブリザードといっしょに！ いちばんたのしいコピック（日本文芸社）」がある。

2025年よりZEN大学客員講師として授業を受け持つ。



YouTube：h(https://www.youtube.com/@deepblizzard)ttps://www.youtube.com/@deepblizzard

(https://www.youtube.com/@deepblizzardX)X ：https://x.com/mao_Dbmiyuki

リンク ：https://www.deepblizzard.com/

凜もも（りんもも）

イラストレーター。コピックを用いたアナログ原画制作を中心に活動している。やわらかな色彩と繊細な塗りを活かしたキャラクターデザインを得意とし、ミニキャラから等身イラストまで幅広く手がける。作品展やイベントへの参加を通じて原画作品を発表するほか、ワークショップ講師なども務め、表現の幅を広げている。

X ：https://x.com/RRa13L

Instagram：https://www.instagram.com/rra13l

「コピック」について

コピックは「すべての人をクリエイティブに」をコンセプトにしたToo グループの画材ブランドです。カラーマーカーを中心に展開しており、用途を問わず、世界70以上の国と地域で多くの方に愛用されています。

主要製品：コピックスケッチ、コピックチャオ、コピッククラシック、コピックマルチライナー、コピックインク、コピック アクレア

【会社概要】

社 名 株式会社トゥーマーカープロダクツ

所在地 東京都目黒区東山1-4-4 目黒東山ビル

代表者 代表取締役 社長 石井 剛太

設立年月 1989年10月6日

資本金 1,600万

事業内容 描画用マーカーの製造・販売 / 輸入代行業務 / デザイン材料、画材、額縁、額絵、額縁加工、建築模型材料、コミック制作材料、文具、雑貨、書籍の販売

URL：https://copic.jp/