【花王「サクセス24」が中央線沿線の人気サウナ3施設をジャック！】「サクセス24サウナホッピング」大好評につき、2月6日（金）より第2弾実施決定！
サクセス24サウナホッピング
日本最大級のサウナメディア「サウナコレクション」の運営やサウナ施設・サウナ関連商材のマーケティング支援事業を行う株式会社HIDANE（本社：神奈川県横浜市 共同代表：山本 幹太、鈴木 翔、以下HIDANE）は、2026年2月6日(金)～2026年3月7日(土)の期間、花王株式会社の若年男性の頭皮をスキンケアするシリーズ「サクセス24 シャンプー・コンディショナー」と、株式会社メッセプロパティーが運営する都内駅前最大級の温浴施設「FLOBA」や、収容人数世界最大級のメガサウナ室を有する「MONSTER WORK＆SAUNA」、屋上外気浴スペースが魅力の「ROOFTOP」とのコラボキャンペーン「サクセス24サウナホッピング」を開催いたします。
「サクセス24」体験
3施設の浴室に、「サクセス24 シャンプー・コンディショナー」の洗い心地と髪の仕上がりで選べる「フレッシュフィール」タイプと「モイストフィール」タイプの2種類を設置して、「サウナの前後に頭皮をスキンケア」する「サクセス24」の体験を提供いたします。
さらに今回は各店舗で「サクセス24 シャンプー・コンディショナー」を販売いたします。
浴室で体験して気に入ったら、そのまま購入することが可能です。
「サクセス24」ジャック
さらに「サクセス24」が「FLOBA」の浴室をジャック！
暖簾
店頭バナー
壁面装飾１.
壁面装飾２.
「サクセス24」の“モイストフィール”タイプの香りをイメージした「サクセス24 MOIST FEELの湯」が1週間に1回のペースで開催されるなど、浴室全体で「サクセス24」の世界観を感じることができます。
サクセス24サウナホッピング
また対象となる3施設で、施設周遊型キャンペーン「サクセス24サウナホッピング」を開催！
期間中に対象施設のいずれかを利用して、QRコードを読み取ると、ポイントを獲得することができ、期間中にポイントを集めると、豪華賞品をゲットすることができます。
※本キャンペーンは賞品がなくなり次第、終了となります。
通常利用で1ポイント、1day利用で4ポイントを獲得することができます。
ポイントは3施設すべてで共通となります。
賞品をポイントと交換すると、今までのポイントは全てリセットとなります。
賞品一覧
「3施設1dayフリーパス」、「サクセス24 シャンプー・コンディショナー」「サウナホッピングステッカー」は全店舗でポイントと交換できます。
「ROOFTOP賞品」「MONSTER賞品」「FLOBA賞品」は各店舗でのみポイントと交換できます。
対象施設
FLOBA
住所：〒181-0013 東京都三鷹市下連雀３丁目４５－２
公式HP：https://floba-mitaka.jp/
MONSTER WORK & SAUNA
住所：〒180-0004 東京都都武蔵野市吉祥寺本町１丁目８－３
公式HP：https://monster-ws.jp/
ROOFTOP
住所：〒167-0053 東京都杉並区西荻南３丁目１４－７
公式HP：https://rooftopsauna.jp/
キャンペーンのお問い合わせ先
株式会社HIDANE
代表者名：鈴木 翔
メールアドレス：kakeru.suzuki@hidane.ne.jp
「サクセス24」について
https://www.kao.co.jp/success/products/success24/
サクセス24 フレッシュフィールシャンプー
本体 400ml
販売名：サクセス24シャンプー FF
●頭皮をスキンケア
●皮脂もワックスもするっとオフ
●フルーツ酸※配合（保湿）※リンゴ酸
●髪さらっと仕上がる
・髪と頭皮と同じ弱酸性
・ノンシリコーン処方
・パール剤・合成着色料フリー
・爽やかなグリーンシトラスの香り
サクセス24 フレッシュフィールコンディショナー
本体 400ml
販売名：サクセス24コンディショナー FF
●頭皮をスキンケア
●ベタつきを抑え髪さらっと仕上がる
●すこやかな髪と頭皮に保つ
●フレッシュエアリー処方
・髪と頭皮と同じ弱酸性
・長持ちアロマ（機能性香料による）
・パール剤・合成着色料フリー
・爽やかなグリーンシトラスの香り
サクセス２４ モイストフィールシャンプー
本体 400ml
販売名：サクセス24シャンプー MF
●頭皮をスキンケア
●髪のうるおいを守りながらワックスまでするっとオフ
●髪うるっと仕上がる
・モイストケア成分配合（保湿）
ＣＩＣＡ成分（ツボクサ葉／茎エキス）
ヒアルロン酸Ｎａ
加水分解コラーゲン
グリチルリチン酸ジカリウム
・アミノ酸系洗浄成分配合
※ラウロイルメチルアラニンNa、ココイルグルタミン酸Na、ココイルメチルタウリンNa
・サルフェートフリー処方※硫酸系界面活性剤不使用
・ノンシリコーン処方
・パール剤・合成着色料フリー
・みずみずしいフルーティフローラルの香り
サクセス24 モイストフィールコンディショナー
本体 400ml
販売名：サクセス24コンディショナー MF
●頭皮をスキンケア
●髪にうるおい感 髪うるっと仕上がる
●すこやかな髪と頭皮に保つ
・モイストケア成分配合（保湿）
ＣＩＣＡ成分（ツボクサ葉／茎エキス）
ヒアルロン酸Ｎａ
加水分解コラーゲン
グリチルリチン酸ジカリウム
・ホホバオイル配合（保湿）
・パール剤・ 合成着色料フリー
・みずみずしいフルーティフローラルの香り
■ 株式会社HIDANEについて
URL： https://hidane.ne.jp/
共同代表 ： 山本幹太 鈴木翔
所在地 ： 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目7-1オーシャンゲートみなとみらい8階神奈川県SHINみなとみらい
設立 ： 2023年8月
事業内容 ：メディア事業、マーケティング支援事業、サウナ施設運営事業