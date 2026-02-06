【花王「サクセス24」が中央線沿線の人気サウナ3施設をジャック！】「サクセス24サウナホッピング」大好評につき、2月6日（金）より第2弾実施決定！

株式会社HIDANE



日本最大級のサウナメディア「サウナコレクション」の運営やサウナ施設・サウナ関連商材のマーケティング支援事業を行う株式会社HIDANE（本社：神奈川県横浜市　共同代表：山本 幹太、鈴木 翔、以下HIDANE）は、2026年2月6日(金)～2026年3月7日(土)の期間、花王株式会社の若年男性の頭皮をスキンケアするシリーズ「サクセス24　シャンプー・コンディショナー」と、株式会社メッセプロパティーが運営する都内駅前最大級の温浴施設「FLOBA」や、収容人数世界最大級のメガサウナ室を有する「MONSTER WORK＆SAUNA」、屋上外気浴スペースが魅力の「ROOFTOP」とのコラボキャンペーン「サクセス24サウナホッピング」を開催いたします。






3施設の浴室に、「サクセス24　シャンプー・コンディショナー」の洗い心地と髪の仕上がりで選べる「フレッシュフィール」タイプと「モイストフィール」タイプの2種類を設置して、「サウナの前後に頭皮をスキンケア」する「サクセス24」の体験を提供いたします。




さらに今回は各店舗で「サクセス24　シャンプー・コンディショナー」を販売いたします。
浴室で体験して気に入ったら、そのまま購入することが可能です。



さらに「サクセス24」が「FLOBA」の浴室をジャック！



「サクセス24」の“モイストフィール”タイプの香りをイメージした「サクセス24 MOIST FEELの湯」が1週間に1回のペースで開催されるなど、浴室全体で「サクセス24」の世界観を感じることができます。





また対象となる3施設で、施設周遊型キャンペーン「サクセス24サウナホッピング」を開催！


期間中に対象施設のいずれかを利用して、QRコードを読み取ると、ポイントを獲得することができ、期間中にポイントを集めると、豪華賞品をゲットすることができます。
※本キャンペーンは賞品がなくなり次第、終了となります。

通常利用で1ポイント、1day利用で4ポイントを獲得することができます。
ポイントは3施設すべてで共通となります。
賞品をポイントと交換すると、今までのポイントは全てリセットとなります。





「3施設1dayフリーパス」、「サクセス24　シャンプー・コンディショナー」「サウナホッピングステッカー」は全店舗でポイントと交換できます。
「ROOFTOP賞品」「MONSTER賞品」「FLOBA賞品」は各店舗でのみポイントと交換できます。


対象施設
住所：〒181-0013 東京都三鷹市下連雀３丁目４５－２


公式HP：https://floba-mitaka.jp/






住所：〒180-0004 東京都都武蔵野市吉祥寺本町１丁目８－３


公式HP：https://monster-ws.jp/






住所：〒167-0053 東京都杉並区西荻南３丁目１４－７


公式HP：https://rooftopsauna.jp/







キャンペーンのお問い合わせ先


株式会社HIDANE
代表者名：鈴木 翔


メールアドレス：kakeru.suzuki@hidane.ne.jp




「サクセス24」について


https://www.kao.co.jp/success/products/success24/





本体 400ml


販売名：サクセス24シャンプー FF


●頭皮をスキンケア


●皮脂もワックスもするっとオフ


●フルーツ酸※配合（保湿）※リンゴ酸


●髪さらっと仕上がる


・髪と頭皮と同じ弱酸性


・ノンシリコーン処方


・パール剤・合成着色料フリー


・爽やかなグリーンシトラスの香り






本体 400ml


販売名：サクセス24コンディショナー FF


●頭皮をスキンケア


●ベタつきを抑え髪さらっと仕上がる


●すこやかな髪と頭皮に保つ


●フレッシュエアリー処方


・髪と頭皮と同じ弱酸性


・長持ちアロマ（機能性香料による）


・パール剤・合成着色料フリー


・爽やかなグリーンシトラスの香り






本体 400ml


販売名：サクセス24シャンプー MF


●頭皮をスキンケア


●髪のうるおいを守りながらワックスまでするっとオフ


●髪うるっと仕上がる


・モイストケア成分配合（保湿）


ＣＩＣＡ成分（ツボクサ葉／茎エキス）


ヒアルロン酸Ｎａ


加水分解コラーゲン


グリチルリチン酸ジカリウム


・アミノ酸系洗浄成分配合


※ラウロイルメチルアラニンNa、ココイルグルタミン酸Na、ココイルメチルタウリンNa


・サルフェートフリー処方※硫酸系界面活性剤不使用


・ノンシリコーン処方


・パール剤・合成着色料フリー


・みずみずしいフルーティフローラルの香り






本体 400ml


販売名：サクセス24コンディショナー MF


●頭皮をスキンケア


●髪にうるおい感　髪うるっと仕上がる


●すこやかな髪と頭皮に保つ


・モイストケア成分配合（保湿）


ＣＩＣＡ成分（ツボクサ葉／茎エキス）


ヒアルロン酸Ｎａ


加水分解コラーゲン


グリチルリチン酸ジカリウム


・ホホバオイル配合（保湿）


・パール剤・ 合成着色料フリー


・みずみずしいフルーティフローラルの香り






■ 株式会社HIDANEについて


URL： https://hidane.ne.jp/


共同代表　 ： 山本幹太　鈴木翔


所在地　 ： 〒220-0012　神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目7-1オーシャンゲートみなとみらい8階神奈川県SHINみなとみらい


設立　　 ： 2023年8月


事業内容 ：メディア事業、マーケティング支援事業、サウナ施設運営事業