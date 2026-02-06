お手入れ簡単、新素材の超吸水ソフトバスマットを新発売！色柄豊富でかわいい猫柄も登場

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年1月中旬から一部ニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した「吸水がいい やわらかいバスマット」をご紹介します。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2112100006740s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2112100006740s/)

お風呂上がりの困り事として「あまりバスマットが吸水せず床面が濡れやすい」「バスマットが乾きにくい」といったことはありませんか？従来の珪藻土を使用した板状のバスマットでは、乾かすのに場所を取るため、洗面所・脱衣所の限られたスペースでは不便だという声も多く寄せられていました。

ニトリでは、これまでのバスマットの使い方を改めて見直し、吸水力を高めながら、干しやすく片付けやすい仕様を両立する新しい選択肢として、珪藻土を使用しない新しい素材のソフトバスマットを開発しました。

従来のソフトバスマットに使用されてきた珪藻土パウダーを今回の新商品には使用せず、やわらかく弾力性に優れたポリウレタン素材を使用することで従来のニトリのバスマットと比べて踏み心地が良くなりました。吸水力も高く、日常の使いやすさに配慮した仕様となっています。ハンガー等に吊るして干せるほか、乾燥後は丸めてコンパクトに収納できます。

色柄は10種類を展開し、サイズは29cm×39cmと38cm×59cmの2種類をご用意しております。

洗面所のサイズや雰囲気、好みに合わせて選べるラインアップです。質感やサイズ感、吸水力の高さを店頭でぜひご確認ください。

新しい素材の超吸水バスマットで日々の入浴後の足元を整え、洗面所・脱衣所の使い勝手を見直しませんか？

ニトリでは今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】吸水がいい やわらかいバスマット(CATS NA04)

【サイズ（約）、価格】29cm×39cm：999円

38cm×59cm：1,490円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2112100006740s/

【商品名】吸水がいい やわらかいバスマット(29x39 BT CSP NA26)

【サイズ（約）、価格】29cm×39cm：999円

38cm×59cm：1,490円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2112100006566s/

【商品名】吸水がいい やわらかいバスマット(29x39 ST CSU NA26)

【サイズ（約）、価格】29cm×39cm：999円

38cm×59cm：1,490円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2112100006627s/