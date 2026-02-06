【LILY BROWN】「Vague de Paris」をテーマにした2026年春コレクションのデジタルカタログを公開！＜2月6日(金)＞
株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド 「LILY BROWN(リリー ブラウン)」は、2026年2月6日(金)12:00(正午)、「Vague de Paris」をテーマに洗練されたパリの空気感を表現した2026年春コレクションの最新ヴィジュアルをオフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE(マッシュストア)」およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）にて公開いたします。掲載商品は、オンラインストアでは公開と同時に予約開始、店舗では順次販売いたします。
LILY BROWN 2026 Spring Collection
″Vague de Paris″
端正な佇まいにどこか気まぐれで無造作な抜け感
時代を超える洗練さを纏った、パリの空気感
軽やかで自由、日常に溶け込みながらも印象的に映る
フレンチシックな春の装い
LOOK
Jacket \18,920
Dress \16,940
Glasses \3,740
Pierced earrings \4,180
Bangle \8,910
Arm warmer \16,940
Bag \17,930
Socks \2,420
Shoes \15,950
Jacket \23,980
Blouse \15,950
Pants \14,960
Sunglasses \3,740
Pierced earrings \4,180
Bustier \12,980
Bustier \10,450
Skirt \12,980
Pierced earrings \5,280
Earrings \6,380
Bag \16,940
Jacket \16,940
Bustier \10,450
Pants \12,980
Bag \15,950
Necklace \4,950
Necklace \6,160
Shoes \15,950
Belt 参考商品
Blouson \25,960
T-Shirt \11,880
Skirt \15,950
Hair accessory \7,480
Sunglasses \3,740
Pierced earrings \5,280
Ring \5,830
Bag \16,940
Cardigan \14,960
Pants \14,960
Babushka \3,960
Pierced earrings \5,280
Bag \17,930
Sunglasses \3,740
Hat \8,580
Shoes \14,960
Rompers \18,920
Pants \7,920
Bag \17,930
Shoes \25,300
Dress \25,960
Arm warmer \16,940
Bag \14,960
Bag \18,920
Blouse \15,950
Pierced earrings \4,180
Necklace \5,280
Blouson \25,960
Pants \11,880
Glasses \3,740
Ring \5,830
Shoes \16,940
Blouse \15,950
Pants \12,980
Coat \31,900
Pierced earrings \4,180
Bag \14,960
Socks \2,750
Boots \23,980
Knit tops \10,450
Shirt \13,970
Skirt \16,940
Coat \24,970
Pierced earrings \5,280
Jacket \16,940
Bustier \12,980
Pants \14,960
Cap \7,920
Bag \16,940
Necklace \5,280
Pierced earrings \5,280
Shoes \16,940
Knit tops \10,450
T-Shirt \11,880
Skirt \16,940
Belt \8,250
Glasses \3,740
Pierced earrings \5,280
Broach(earring) \6,380
Arm warmer \3,960
Socks \2,750
※すべて税込価格
公開・予約について
■ビジュアル公開・予約開始日：2026年2月6日(金)12:00(正午)
・LILY BROWNオフィシャルオンラインストア〈 https://lily-brw.com/ 〉
・MASH STORE（公式アプリ）
・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ 〉
※掲載商品は、オンラインストアでは公開と同時に予約開始、店舗では順次販売いたします。
LILY BROWN（リリー ブラウン）について
『Vintage Feature Dress』をコンセプトに、ヴィンテージアイテムから伝わる繊細なクラフトワークや独創的なデザインを現代のファッションに取り入れたリアルクローズを提案。ファッションの歴史にリスペクトを込めたコレクションは、大胆な色使いや目を楽しませるディテールで魅せる自由な感性と洗練されたムードを併せもつワードローブです。
