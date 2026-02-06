【LILY BROWN】「Vague de Paris」をテーマにした2026年春コレクションのデジタルカタログを公開！＜2月6日(金)＞

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド 「LILY BROWN(リリー ブラウン)」は、2026年2月6日(金)12:00(正午)、「Vague de Paris」をテーマに洗練されたパリの空気感を表現した2026年春コレクションの最新ヴィジュアルをオフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE(マッシュストア)」およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）にて公開いたします。掲載商品は、オンラインストアでは公開と同時に予約開始、店舗では順次販売いたします。





LILY BROWN 2026 Spring Collection


″Vague de Paris″



端正な佇まいにどこか気まぐれで無造作な抜け感


時代を超える洗練さを纏った、パリの空気感



軽やかで自由、日常に溶け込みながらも印象的に映る


フレンチシックな春の装い


LOOK



Jacket \18,920


Dress \16,940


Glasses \3,740


Pierced earrings \4,180


Bangle \8,910


Arm warmer \16,940


Bag \17,930


Socks \2,420


Shoes \15,950








Jacket \23,980


Blouse \15,950


Pants \14,960


Sunglasses \3,740


Pierced earrings \4,180









Bustier \12,980


Bustier \10,450


Skirt \12,980


Pierced earrings \5,280


Earrings \6,380


Bag \16,940







Jacket \16,940


Bustier \10,450


Pants \12,980


Bag \15,950


Necklace \4,950


Necklace \6,160


Shoes \15,950


Belt 参考商品









Blouson \25,960


T-Shirt \11,880


Skirt \15,950


Hair accessory \7,480


Sunglasses \3,740


Pierced earrings \5,280


Ring \5,830


Bag \16,940







Cardigan \14,960


Pants \14,960


Babushka \3,960


Pierced earrings \5,280


Bag \17,930


Sunglasses \3,740


Hat \8,580


Shoes \14,960









Rompers \18,920


Pants \7,920


Bag \17,930


Shoes \25,300







Dress \25,960


Arm warmer \16,940


Bag \14,960


Bag \18,920


Blouse \15,950


Pierced earrings \4,180


Necklace \5,280









Blouson \25,960


Pants \11,880


Glasses \3,740


Ring \5,830


Shoes \16,940







Blouse \15,950


Pants \12,980


Coat \31,900


Pierced earrings \4,180


Bag \14,960


Socks \2,750


Boots \23,980









Knit tops \10,450


Shirt \13,970


Skirt \16,940


Coat \24,970


Pierced earrings \5,280







Jacket \16,940


Bustier \12,980


Pants \14,960


Cap \7,920


Bag \16,940


Necklace \5,280


Pierced earrings \5,280


Shoes \16,940











Knit tops \10,450


T-Shirt \11,880


Skirt \16,940


Belt \8,250


Glasses \3,740


Pierced earrings \5,280


Broach(earring) \6,380


Arm warmer \3,960


Socks \2,750






※すべて税込価格


公開・予約について

■ビジュアル公開・予約開始日：2026年2月6日(金)12:00(正午)


・LILY BROWNオフィシャルオンラインストア〈 https://lily-brw.com/ 〉


・MASH STORE（公式アプリ）


・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ 〉


※掲載商品は、オンラインストアでは公開と同時に予約開始、店舗では順次販売いたします。


LILY BROWN（リリー ブラウン）について



『Vintage Feature Dress』をコンセプトに、ヴィンテージアイテムから伝わる繊細なクラフトワークや独創的なデザインを現代のファッションに取り入れたリアルクローズを提案。ファッションの歴史にリスペクトを込めたコレクションは、大胆な色使いや目を楽しませるディテールで魅せる自由な感性と洗練されたムードを併せもつワードローブです。

LILY BROWN HP: https://lily-brw.com/
lnstagram：@lily_brown_official
X: https://x.com/_lilybrown
FaceBook：https://www.facebook.com/fashion.lilybrown