TVアニメ『公女殿下の家庭教師』より、「抱き枕カバー」が再販決定！「FaNeMa」にて受注開始！発売記念キャンペーンも開催！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、アニメ・マンガ・ゲーム作品等のキャラクター商品の企画・製作・販売をする自社ECサイト「FaNeMa」（URL：https://fanema.jp/）にて、『公女殿下の家庭教師』より、「抱き枕カバー」を再受注いたします。

さらに、新商品発売を記念したX(旧Twitter)フォロー＆リポストキャンペーンも実施いたします。

▼公女殿下の家庭教師 抱き枕カバー

TVアニメ『公女殿下の家庭教師』より抱き枕カバーが再登場！

新規両面描きおろしイラストを使用。

ほぼ等身大のサイズで再現！

▽ティナ・ハワード

表面は白を基調とした、いつもの清楚な衣装でちょっと照れつつもはにかんだ笑顔を向けてくれる姿を、

裏面はピンク色の下着姿で、こちらを見つめつつも照れて困った表情をしている姿をそれぞれイメージ。

▽エリー・ウォーカー

表面は緑と白を基調とした、いつものメイド服姿でやさしい微笑をこちらに向けてくれる姿を、

裏面はパステルグリーンの下着姿で、恥ずかしそうに照れる姿をそれぞれイメージ。

▽リディヤ・リンスター

表面は赤と白を基調とした、いつもの剣姫の衣装で凛々しく微笑む姿を、

裏面は赤の下着姿で、少しムッとしながらも照れている姿をそれぞれイメージ。

▽ステラ・ハワード

表面は王立学校の制服姿で、包み込んでくれるような穏やかな笑顔を向けてくれる姿を、

裏面は水色の下着姿で、困りながらも恥ずかしそうに照れる姿をそれぞれイメージ。

生地は「ライクトロンリッチ」(2way トリコット)を使用「きめ細やかさ」と「とろみのある感触」を追求した「ふんわり」「もっちり」とした感触、抱きしめたときには「ギュッと感」が得られる国内最高級の生地となります。

＜商品詳細＞

【価格】各14,300円(税込)

【サイズ(約)】W50×H160cm

【材質・仕様等】ライクトロンリッチ（2wayトリコット）

【発売・販売元】システムサービス株式会社

ECサイト「FaNeMa」にて、予約受注生産による販売となります。

【予約受付期間】2026年2月6日(金)～2026年3月9日(月)まで

【お届け時期】2026年5月下旬頃より順次発送

■発売記念キャンペーン

TVアニメ『公女殿下の家庭教師』新商品「抱き枕カバー」の再販開始を記念して、X(旧Twitter)フォロー＆リポスト（RT）キャンペーンを実施いたします。

参加された方の中から抽選で2名様に「抱き枕カバー」をプレゼントいたします。

＜開催期間＞

～2026年2月16日(月)まで

＜参加方法＞

１.「FaNeMa」公式X(旧Twitter)（@Fanema_Official）をフォロー

２.該当の投稿（https://x.com/Fanema_Official/status/2019516395932065865）をリポスト（RT）

※対象となる投稿、および詳細は１.の「FaNeMa」公式X(旧Twitter)アカウントよりご確認ください。

■著作権表記

(C)2025 七野りく・cura/KADOKAWA/「公女殿下の家庭教師」製作委員会

■システムサービス株式会社「FaNeMa(ファネマ)」

https://fanema.jp/

■FaNeMa公式Twitter「Fanema_Official」

https://twitter.com/Fanema_Official

※掲載画像・写真はイメージまたは試作品です。監修中につき、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※一部商品は全国のホビーショップ、オンラインショップ、イベント等にて販売を行う場合があります。

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。