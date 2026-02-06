いなば食品 簡単・時短・ヘルシーいなばの「直火炊き込み御膳」シリーズに「まいたけご飯」「鶏五目ご飯」が新登場！
まいたけご飯
鶏五目ご飯
■商品特徴
- 「まいたけご飯」は香り高い雪国まいたけを使用。噛むほどに広がる、まいたけの豊かな風味と旨みが食欲をそそる、秋の味覚の王道。
- 「鶏五目ご飯」は柔らかな国産鶏肉に、ごぼう、にんじん、小松菜など5種の野菜を合わせた、彩り豊かで食べ応えのある一品。
- 電子レンジで加熱するだけで簡単・時短・ヘルシー！
- 塩分控えめなのに、豊穣の秋を楽しめる素材がたっぷり。
- 押麦のプチプチとした食感がアクセント。
- お味噌汁と合わせるだけで、バランスの取れた献立が完成！
いなば食品株式会社（本社：静岡県静岡市清水区由比、会長：稲葉優子）は、ご好評いただいている冷凍食品のお弁当シリーズ「直火炊き込み御膳」に、「まいたけご飯」と「鶏五目ご飯」の2種類を追加いたしました。調理は簡単・手軽ながらヘルシーで、直火でじっくり、ふっくら炊き上げたご飯を召し上がっていただけます。
「直火炊き込み御膳」の商品情報 いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/products/frozen)
いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)