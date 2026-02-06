＜KCON JAPAN 2026＞グローバルで活躍するアーティスト含むラインナップ第2弾、計11組を追加発表！

CJ ENM Japan 株式会社

・「KCON JAPAN 2026」5月8日(金)から10日(日)までの3日間千葉県の幕張メッセで開催予定

「KCON JAPAN 2026」ラインナップ第2弾に、2026年にグローバルで活躍するアーティスト11組を追加発表

・これまでに発表されたアーティストは計17組となった

CJ ENMは5月8日(金)から10日(日)までの3日間、日本千葉県に位置する幕張メッセで開催される「KCON JAPAN 2026」のアーティストラインナップ第2弾を発表しました。

今回発表されたアーティストはEVNNE、Hearts2Hearts、IS:SUE、izna、KickFlip、KIM JAE HWAN、KISS OF LIFE、ME:I、MODYSSEY、NiziU、P1Harmonyの計11組です(アルファベット順) 。

グローバルK-POPファンとアーティストが共に作り上げる唯一無二のフェスティバル「KCON JAPAN 2026」が追加アーティストラインナップを公開し期待を集めています。今年の「KCON JAPAN 2026」はより一層進化し、KCONならではの活気に満ちたエネルギーを伝えられるようプログラムを拡張する予定です。全世界のファンダムの声を反映した多彩なステージと、KCONでのみ経験できる参加型コンテンツを通して、グローバルファンと共に「かけがえのない体験」を実現します。

すでに発表のあった&TEAM、ALPHA DRIVE ONE、CORTIS、INI、JO1、TWSと合わせ現在17組の出演が確定した「KCON JAPAN 2026」は多彩なK-POPアーティストと共に、全世界のファンに向けてより充実した公演と特別な経験を提供する予定です。

なお、KCONは2012年アメリカのアーバインをはじめ世界各地で開催され、音楽を中心としたKビューティー, Kフード, Kコンテンツなど韓国の文化全般を扱うフェスティバルモデルを構築。アジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催されオフラインの累計来場者数は約223万人に達します。デジタルプラットフォームを通じて数千万人のグローバルファンが言語の壁と国境を越えたファンダムを構築しており、アーティストの世界進出とブランドの海外進出を手助けするプラットフォームとなりグローバルK-POPフェスティバルとしてのプレゼンスを高め続けています。

韓国100％エンターテインメントのCS放送局です。最新K-POPや韓国ドラマだけでなく、バラエティや旅番組など、様々なジャンルの人気コンテンツをお届けしています。スカパー！、全国のケーブルテレビほかで視聴可能

最新の韓国エンタメとK-POPアイドルのさまざまなコンテンツが一つで楽しめるオンライン動画配信サービス。Mnet Korea とMnet Japan ライブTVをリアルタイムで視聴できるほか、番組アーカイブも大充実。あらゆるインターネットデバイスで、好きな時に好きな場所から好きなだけオンライン視聴できます。