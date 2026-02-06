オーナー様専用サービス「LENZ OWNER」に新機能追加！「エリア別平均平方メートル 単価表示機能」をリリース

株式会社トーシンパートナーズホールディングス

「不動産の新たな価値を創造し、一人ひとりの豊かな暮らしと、活力ある社会を実現する」というミッションを掲げ、投資用不動産の企画・開発、販売、そして管理までをグループ全体で手がける株式会社トーシンパートナーズホールディングス（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：小笠原 一義）傘下の株式会社LENZ DXは、2026年2月2日、オーナー様専用サービス「LENZ OWNER」の新機能として「エリア別平均平方メートル 単価表示機能」をリリースいたしました。

■空室抑制と収益性向上を同時に実現

近年、コロナ禍からの需要回復や働き方の多様化により都市部では住居ニーズの二極化が進み、地域や築年で賃料の上昇・停滞が同時に発生しています。一方で建材・光熱費の上昇や空室率の地域差拡大といった運営リスクも顕在化しており、オーナー様には「市場動向を踏まえた迅速で根拠のある賃料判断」が強く求められています。LENZ DXはそうしたニーズに応えるため、長年蓄積した自社ブランドの成約データを基に、所有物件の現在賃料と平均平方メートル 単価を基に算出した推定賃料を比較できる機能を「LENZ OWNER」に搭載しました。

長年蓄積した自社ブランドの成約データを基に算出した推定賃料と、現在の賃料を比較し、データに基づいた根拠ある賃料設定が可能となります。また、地域の動向を見て、保有継続・売却・買増しの意思決定材料にできることから、データに基づく賃料最適化により、収益性向上に貢献いたします。

※本サービスはLENZ DXと賃貸管理委託契約を結んでいるオーナー様のみ利用可能となります。ご利用をご希望されるオーナー様は担当者までお問い合わせください。

■賃料設定について担当者と密なやり取りが可能に

今回リリースした新機能「エリア別平均平方メートル 単価表示機能」は、「LENZ OWNER」スマートフォンアプリおよび「LENZ OWNER WEB」内の、メニュー画面に追加された「賃貸情報」よりご利用いただけます。LENZ DXと賃貸管理委託契約を結んでいるオーナー様のみ利用可能で、本機能を用いて担当者と賃料設定について密なやり取りができるようになります。

当社は今後ともテクノロジーの力を活用した革新的な技術とサービスを通じ、オーナー様の資産価値向上に尽力してまいります。

