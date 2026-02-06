株式会社Smapo

株式会社Smapo

2026年2月6日

株式会社Smapo は本日、パートナーアプリと専門家向けの主要なエンタープライズマーケットプレイス Salesforce AppExchange 上で SendWOW Salesforce 連携アプリ を発表しました。

これにより、お客様が リードや取引先責任者データへ自動的にデジタルギフトリンクを設定し、標準メール機能から簡単に送付 できるよう支援します。

本アプリにより、ギフト施策の手間を大幅に削減し、データに基づいたパーソナライズされたマーケティング活動を実現します。

Salesforce と直接連携された SendWOW Salesforce 連携アプリ は、現在 AppExchange の www.appexchangejp.com(https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=6a97b014-c7c8-4fc8-b365-fa0e6e0ca05e) から入手いただけます。

SendWOW Salesforce 連携アプリ

今回の連携により、以下の機能が利用可能になります：

- シームレスなギフト設定: Salesforce のリードや取引先責任者データへ自動的にデジタルギフトリンク（WOWリンク）を生成・設定します。- メール機能との統合: Salesforce 標準のメール作成画面にギフトリンクを差し込み、個別送付が可能です。- 一元管理の実現: 送付状況を顧客データと連動させて一元管理し、営業活動の可視化を促進します。

株式会社Smapo 代表取締役 蔭山明里のコメント

近年、BtoB マーケティングにおいてデジタルギフトを活用した関係強化が注目されていますが、準備の手間が課題でした。

今回の AppExchange での公開により、Salesforce ユーザーの皆様がより手軽に、かつ効果的にビジネスギフト施策を展開できる環境を提供できることを嬉しく思います。

Salesforce AppExchange について

Salesforce AppExchange は世界最大のエンタープライズクラウドマーケットプレイスで、企業、開発者、起業家が全く新しい方法で販売、サービス、提供、ならびにエンゲージすることを可能にします。1,000 件以上のパートナーによるソリューション、1,200 万件以上のインストール、13 万件以上のピアレビューを備えた AppExchange は、業界や規模を問わずあらゆるビジネス課題を解決するために、すぐにインストール可能なソリューションを顧客に結びつけます。

株式会社Smapo について

株式会社Smapo は、BtoB 企業が顧客満足度の向上や営業成果を最大化できるよう、デジタルギフトを活用したコミュニケーション施策を提供しています。テクノロジーと柔軟なサービスで、企業間コミュニケーションの新たな価値を創出します。

Salesforce、AppExchange などは salesforce.com, inc. の商標です。