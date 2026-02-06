高校生がドローンショーに挑戦！中京テレビ「そらメディア」が津商業高校で特別授業を開講

中京テレビ放送株式会社

中京テレビ放送株式会社（本社：名古屋市中村区 代表取締役社長：黒崎 太郎）のドローンスクール『そらメディア』は、三重県立津商業高等学校の情報システム課3年生を対象に、課題研究授業の一環としてドローンの授業を全5回開講しました。生徒たちはドローンに関する基礎知識、テレビ制作現場におけるドローン活用の講義、ドローンの基礎操作、さらにはインドアドローンショーにおけるプログラミングまで幅広い内容を学び、最終的にはインドアドローンショーの制作・発表を行いました。

授業の概要

最後の課題発表ではインドアドローンショーをお披露目「みえ」

・ 開催：中京テレビ放送株式会社 ドローンスクールそらメディア

・ 日程：2025年11月および2026年1月（計5日間）

・ 協力：株式会社ROBOZ（インドアドローンショーの授業・制作）

・ 対象：三重県立津商業高等学校 情報システム課3年生／研究課題「アプリ制作」授業内

・ 内容：ドローンアナウンサーによる番組制作におけるドローン活用講座

ドローンの基礎操縦実習

ドローンショーにおけるプログラミング、ドローンショー制作

【生徒の反応】

授業を受けた生徒たちは、

- 「ドローンというものが授業を通して、より身近なものに感じられるようになりました。」- 「プログラミングをしながら、自分たちでショーの一部を制作に関われ、実際のショーが行われた時には感動しました」

などドローンに対して新たな認識を獲得し、その技術の可能性と親しみやすさを実感したようです。

ドローンを学ぶ授業の中でも、30機のドローンを使ったショーのプログラミングに強い興味を示しました。

【担当教員のコメント】

津商業高校の担当教員は「生徒たちが熱心に取り組んでくれました。特にドローンショー制作におけるプログラミング授業では一般的な他のプログラミング授業であれば最終的な実装したものをみれないところ、生徒がプログラミングしたものが具体的なドローンショーになったことが授業としてもよかった。」と効果的な教育になったと評価を頂いております。

そらメディアは、今後もこうした津商業高校のような機会を通して次世代技術教育と地域貢献に取り組んでまいります。

そらメディアとは

2023年1月20日よりサービスを開始したドローンスクール「そらメディア」。

ユーザーニーズに合わせた免許取得提案 ～ 活用支援までワンストップでサポートするサービスです。資格取得がゴールではなく、資格取得後のビジネス上でのドローンの運用方法や活用方法までサポートいたします。講習では長年、中京テレビ放送で空撮に携わってきた撮影スタッフなどがインストラクターとなり、ドローンの基本情報から法律に関することなど、ドローン操縦に関わる内容を丁寧に講習しております。

公式HPはこちら :https://www.ctv.co.jp/sora-media/お問合せはこちら :https://www.ctv.co.jp/sora-media/document-request/