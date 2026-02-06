5.4兆円規模へ成長フェーズのあるリカバリー市場に参入 パワードギア初のリカバリーウェア、2026年2月発売決定

パワードギア株式会社

管理医療機器、家庭用永久磁石磁気治療器の磁気健康ギアブランド 「パワードギア」(運営 : パワードギア株式会社、本社：東京都港区六本木 代表取締役社長 ：斎藤良介)は、2026年2月よりリカバリーウェアをローンチいたします

POWER ℃ GEAR 契約アンバサダー 今宮健太選手(福岡ソフトバンクホークス)

磁気健康ギアブランド「POWER ℃ GEAR（パワードギア）」は、

「CONDITIONING WINS.（コンディショニングが勝敗を分ける）」をコンセプトに、トレーニングからリカバリーまで、あらゆるシーンで活用できる製品開発を行っています。

本製品は、動きやすさ、フィット感、着用時の快適性を追求し、アスリートのコンディション維持を多角的にサポートするウェアとして開発されました。

開発背景

近年、運動後の回復や疲労対策といったリカバリー（休養・抗疲労）分野への関心が高まっており、日本国内のリカバリー市場は約5.4兆円規模にまで成長していると推計されています。さらに、2030年には約14.1兆円規模へ拡大する可能性も示されるなど、今後も継続的な成長が見込まれています。

こうした背景のもと、POWER ℃ GEARは、競技者だけでなく日常的にコンディショニングを重視するすべての人に向けて、回復を“特別なもの”ではなく“日常の習慣”として取り入れられる製品を提案すべく、ブランド初となるリカバリーウェアの開発に至りました。

厚生労働省認可の管理医療機器

主流のリカバリーウェアとして流通している一般医療機器とは異なり、本製品は管理医療機器として毎年実施される厳しい審査をクリアし、品質および安全性が継続的に管理されています。一定の基準に基づいた管理体制のもとで製造されており、日常的に身につけるアイテムとして安心して使用できる設計

アイテム紹介

AIRSEVEN OMEGA MAG RECOVERY (マグリカバリー)

シリコンプレートの内部に強力なネオジウム磁石を内蔵

1つのプレートにネオジウム磁石を4個内蔵。

脱着可能な2つのプレート(合計8個のネオジウム磁石)の磁力が、

身体の疲労にアプローチ。

筋肉のコリを深部から解き放ち、血行を促進

1つのプレートにネオジウム磁石を4個内蔵

【AIRSEVEN OMEGA -MAG RECOVERY PJ01- 】

COLOR：WHITE / GREEN

医療機器認証番号：305AGBZX00061000

【AIRSEVEN OMEGA -MAG RECOVERY PP01- 】

COLOR：WHITE / GREEN

医療機器認証番号：305AGBZX00061000

HOLOS RECOVERY (ホロスリカバリー)

合計10個のフェライト磁石を内蔵

HOLOS RECOVERYは、24時間すべての瞬間をリカバリーへと変える、包括的なコンディショニングウェア。

背中の肩甲骨周りに精密に内蔵された10個の磁石が、

生地と一体化してあなたの身体に寄り添い、筋肉のこりをほぐして血行を促進し続けます。

【HOLOS RECOVERY -PLS01- 】

COLOR：WHITE / BLUE

医療機器認証番号：307AGBZX00016000

【HOLOS RECOVERY -PSS01- 】

COLOR：WHITE / NAVY

医療機器認証番号：307AGBZX00016000

【HOLOS RECOVERY -PT01- 】

COLOR：GREEN & BLACK

医療機器認証番号：307AGBZX00016000

詳細仕様については、POWERED GEAR公式サイトにて公開中(https://powered-gear.jp/special-features/recovery-wear/)

今宮健太選手 スペシャルムービーはこちら(https://www.instagram.com/p/DUVBkZuky8j/)

西川龍馬選手 スペシャルムービーはこちら(https://www.instagram.com/p/DUX0Jqdk0Xk/)

