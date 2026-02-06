ゼロリノベ、原宿のヴィンテージマンションに新事務所をオープン。フルリモート企業が考える「集うためのオフィス」とは

株式会社groove agent

中古住宅の購入からリノベーション設計・施工までをワンストップで提供する株式会社groove agent（本社：東京都港区、代表取締役：鰭沼 悟、以下ゼロリノベ）は、事業拡大および組織体制の進化に伴い、2026年1月25日（日）、東京都渋谷区神宮前（明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩1分）のヴィンテージマンション内に新事務所を開設いたしました。

本拠点は、フルリモートを基本とする働き方を前提としながらも、人が集まる価値のあるオフィスとは何かを問い直し、設計した拠点です。

新事務所の特徴サマリー

・象徴的なヴィンテージマンションをリノベーション。お客様も社員も足を運びたくなるオフィスへ

-1965年築、日本のマンション黎明期を象徴するヴィンテージマンションの一室を事務所としてリノベーション

-リノベーション事業を通じてストック型社会への貢献を目指す、当社の取り組みそのものを象徴する拠点

-明治神宮前という都市の中心にありながら、欅並木を望む環境で、日常業務から一歩引いた視点で対話や思考に向き合える場を醸成。

・在宅勤務社員が求めるオフィス要件を空間デザインに昇華

-利用実態調査を踏まえて、「打ち合わせスペース」、「大人数用の会議室」、「Web会議や集中作業に対応した個室スペース」など用途に応じた空間を十分に確保

-素材を実際に手に取れる「Material Bar（マテリアルバー）」がライブ感のある設計プロセスを実現

-実際に提案可能な建材、素材を採用しショールームとしても機能

象徴的なヴィンテージマンションをリノベーション。お客様も社員も足を運びたくなるオフィスへ

新たな拠点となるのは、1965年築、日本のマンション黎明期を象徴するヴィンテージマンションです。躯体現しを多用したリノベーションで、60年の歴史と現代のデザインを融合。単なる執務の場ではなく、その場に身を置くこと自体が体験となり、社員もお客様も自然と足を運びたくなるオフィスを目指しました。

長く使われてきた建物の価値を読み解き、現代の用途に合わせて更新していくという姿勢は、リノベーション事業を通じてストック型社会への貢献を目指す当社の取り組みの延長線上にあるものです。

表参道・神宮前という都市の中心にありながら、欅並木を望む環境が、対話や思考に向き合える場を醸成します。

在宅勤務社員が求めるオフィス要件を空間デザインに昇華

ゼロリノベでは、柔軟な働き方を実現するため、フルリモートを基本とした勤務体制を2011年の創業当時より採用してまいりました。オールワンストップのサービスを提供する私たちは、設計、施工、不動産仲介、マーケティング、経営管理と部署ごとに業務内容が多岐にわたることから、各自が業務のしやすさに合わせて働く場所を自由に選択しています。

社内調査を通じて、事業拡大とともにオフィスに求められる役割が変化してきていることも明らかに。顔を合わせた深い議論や、集中して仕事に向き合える環境、そしてお客様をお迎えする体験の質を高めるために、今回、新たな拠点を設けました。

新拠点では、「集中して思考できる」「人と自然に会話が生まれる」「長時間滞在してもストレスが少ない」という要素を空間デザインに昇華。Web会議や集中作業に対応した個室スペース、複数人での議論に適したエリアを分散配置し、旧事務所の約3倍の広さを確保しています。

建材には実際に提案可能なものを使用し、ショールームとしても機能します。（※1）

※1 お客様のご見学、お打ち合わせは事前予約制です

主なエリアと特徴「Material Bar（マテリアルバー）」

壁一面にサンプルが並ぶマテリアルバーは、デザイナーやお客様が素材を手に取り検討できる、ライブ感のある場所です。能動的な家づくりのプロセスを楽しめます。

・社員スペース（大会議室）

研修や大人数でのミーティング、ランチなどの交流に使える広い空間。

・ミーティングルーム（2～4人用）

お客様との商談や、少人数の社内打ち合わせに。

集中・Web会議ブース（1人用）

周囲の音を気にせず業務に没頭できる個室。

・ファミリー対応スペース

お子様連れのお客様や社員も、気兼ねなく過ごせるエリア。

新事務所 概要

名称：ゼロリノベ 明治神宮前事務所

所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目35-3 コープオリンピア 400号室

アクセス：東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前〈原宿〉」駅 徒歩1分、JR山手線「原宿」駅 徒歩1分

延床面積：186.65平方メートル

開設日：2026年1月25日（日）

主要サービス「ゼロリノベ」について

「ゼロリノベ」は、中古住宅の購入から設計・施工・アフターフォローまでを一貫して提供するオールワンストップのリノベーションサービスです。「大人を自由にする住まい」をコンセプトに、経済的にも空間的にも余白を残した暮らし方を提案しています。

SNSやオウンドメディア、YouTubeなどを通じて、月間約391万人に向けて住まいと暮らしのヒントを発信しています。

会社資料：https://journal.zerorenovation.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/factbook-202507.pdf

会社概要

会社名：株式会社groove agent

代表取締役：鰭沼 悟（えびぬま さとる）

設立：2011年11月11日

所在地：東京都港区北青山2丁目12-42

事業内容：不動産仲介、リノベーション設計・施工

コーポレートサイトURL：https://www.zerorenovation.co.jp/

ゼロリノベ本店URL：https://maps.app.goo.gl/R4CgiPVktBMkgBLt8

ゼロリノベ駒込店URL：https://maps.app.goo.gl/dswAU3rdMxjwNboa8

ゼロリノベ横浜店URL：https://goo.gl/maps/NGabMuD8gHw2AeWj7

ゼロリノベ大阪店URL：https://maps.app.goo.gl/UMTgi7s76pXQcu8g9