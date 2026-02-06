ニップン 2026年春夏家庭用新商品・リニューアル品、計37品を発売

株式会社ニップン

株式会社ニップン(代表取締役社長:前鶴俊哉 本店:東京都千代田区)は、2026年春夏家庭用商品として、グロサリー新商品16品・リニューアル品2品と、冷凍食品新商品17品・リニューアル品2品、合計37品を全国で発売いたします。

当社出荷開始は、2026年3月2日(月)を予定しております。(※)

(※)「ニップン チヂミの粉」は、2026年1月13日(火)より先行して出荷開始。

■シリーズおよび商品数■「オーマイプレミアム」からおいしさにこだわり尽くしたパスタソース新登場！

「オーマイプレミアム」は“「いつも」を「すごい！」にするパスタ。”をコンセプトに、家庭のパスタに“驚きのおいしさ”をお届けしています。

この度、商品として待望のパスタソースを発売します。冷凍食品からは「明太子と高菜のおだしパスタ」、「濃厚ジェノベーゼ」が新発売。また、これまでの販売でご好評をいただいた期間限定商品「うま塩レモン」と「至極のボンゴレ」を発売します。

※ご紹介する商品の希望小売価格は全て税抜きです。

■オーマイプレミアム商品一覧■冷凍食品一覧■グロサリー商品一覧＜代表商品＞オーマイプレミアム 至極のボロネーゼ

オーマイプレミアム ペペロンチーノ

オーマイ Bigナポリタン

ニップン つぎの日もやわらか 強力小麦粉

