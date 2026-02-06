【京都岡崎 蔦屋書店】京都在住のアーティスト 久保木要の個展「KIT」を2/14(土)より開催

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社《GHOST.5_L06》H490×W430×D60mm/アクリル板/2025詳細情報 :https://store.tsite.jp/kyoto-okazaki/event/art/52513-1136340128.html

京都岡崎 蔦屋書店（京都府京都市）は2026年2月14日（土）から3月10日（火）まで、京都在住のアーティスト 久保木要の個展を開催します。アクリル板と樹脂を用いた中小サイズのオブジェを、新作と過去作を交えて約10点展示するほか、アクリルで作られたキーリング「OOPARTS」シリーズを販売します。既視感と未知感を行き来する久保木要の作品をどうぞお楽しみください。

《キーリング OOPARTSシリーズ》

久保木要は、京都精華大学大学院修士課程陶芸コースを修了し、「未知の文明をテーマ」に陶を用いた立体や、アクリル板を重ね合わせた作品を制作してきました。色とりどりの多様な形状のアクリル素材を複雑に組み合わせた作品は、現代の工業素材であるアクリルの無機質なイメージとは裏腹に、縄文土器などのユニークな表現を彷彿とさせます。光を向ければ色鮮やかな影が現れ、作品の境目は曖昧になり、過去と未来もないまぜになっていくようです。

本展によせて

特定のモチーフを持たず、既視感と未知感を行き来しながら、生命力を想起させる形態の表現を試みています。アクリル板を用いて表現したオブジェクトにより、そこに実在している「物体」と、光を通して現れる実在しない「像」の揺らいだ関係が出現します。アクリルのオブジェ本体を光で照らすと、光はアクリルを透過し、アクリル板の向こう側にある面に像が投影されます。物体を透過し投影された像は、光の屈折により、物体よりも克明な姿が現れます。そこには、実物と像の逆転していくような奇妙な感覚が現れます。（久保木要）

作品販売について

展示作品は2月14日（土）10:00より、店頭にて販売します。また、一部の作品はアートのオンラインマーケットプレイス「OIL」でも、2月16日（月）11:00から3月10日（火）23:59までご購入いただけます。

https://oil.bijutsutecho.com/gallery/1022

《GHOST.6_M03》H310×W350×D30mm/アクリル板/2024

アーティストプロフィール

久保木要（KANAME KUBOKI）

京都府出身。

京都精華大学大学院修士課程陶芸コース修了。

【主な展覧会】

■個展

2024「NEED VIEW」7gallery（京都）

2023「GHOST」KUNST ARZT（京都）

2021「CURTAIN CALL」KUNST ARZT（京都）／「CURTAIN CALL ＃2」新宿眼科画廊（東京）

2020「ウイスパー＜ガラガラ＞」KUNST ARZT（京都）

2019「BONUS TRACK」KUNST ARZT（京都）

2017「THE NOU」KUNST ARZT（京都）

2016「NICE BEACON」同時代ギャラリー（京都）

■グループ展

2025「ARTISTS’ FAIR KYOTO 2025」（京都）／「The Invisible Heart」River City Bangkok（タイ・バンコク）

2024「京都府新鋭選抜展2024」（京都）／「Independent Tokyo 2023 selection」gallery tagboat（東京）／「100+ Asia Art Season」深圳 Buji Culture and Sports Center（中国）

2023「YOU WANT SOME vol.7」Chignitta（大阪）／「Independent Tokyo 2023」東京ポートシティ竹芝（東京）／「UNKNOWN ASIA 2023」グランフロント大阪（大阪）／「メタセコイア キョウマチボリアートフェア2023」（大阪）／「本物の人工物」YOD TOKYO（東京）／「YOU WANT SOME vol.8 POMPONCAKES GAREフローな風景」ビーク585ギャラリー（大阪）

2022「あまがさきアート・ストロール in A-Lab『Enjoy!』」A-Lab（兵庫）／「阪急梅田本店コンコースウインドウ展示『Happy Communication』」（大阪）

2021「SICF22」青山スパイラルホール（東京）

2019「京都府新鋭選抜展2019」（京都）

2018「京都府新鋭選抜展2018」（京都）／「呪と祝」KUNST ARZT（京都）／「EXOTICA」富山市ガラス美術館（富山）

■受賞歴

2024「京都府新鋭選抜展2024 」NHK京都放送局賞／「100+ Asia Art Season」グランプリ

2023「Independent Tokyo 2023」グランプリ／「UNKNOWN ASIA 2023」審査員賞:Mavis Mak賞 「UNKNOWN ASIA 2023」レビューアー賞: 水野智弘賞、木村浩賞、佐々木宏二賞、山根シボル賞、平山美聡賞、田原奈央子賞、川部昭隆賞／「メタセコイア キョウマチボリアートフェア2023」フルタニタカハル賞

■レジデンス

2018「滋賀県立陶芸の森アーティストレジデンス」

イベント概要

久保木 要 個展「KIT」

日程 2026年2月14日（土）～3月10日（火） ※2月15日（日）は臨時休業のため休廊。

時間 10:00～20:00

場所 京都岡崎 蔦屋書店 GALLERY EN ウォール

主催 京都岡崎 蔦屋書店

お問い合わせ先 Tel.075-754-0008

URL https://store.tsite.jp/kyoto-okazaki/event/art/52513-1136340128.html

店舗情報

京都岡崎 蔦屋書店

アート・日本文化の魅力を国内外に表現し伝える書店。劇場・美術館・公園に隣接した文化空間で、コンシェルジュが厳選した本や雑貨をはじめアートギャラリーやカフェ、そしてレストランを融合した施設です。文化の発信拠点でもある「京都岡崎」ならではの時間と空間をご提供します。

住所 〒606-8342 京都府京都市左京区岡崎最勝寺町13 ロームシアター京都 パークプラザ1階

電話番号 075-754-0008

営業時間 10:00～20:00

ホームページ https://store.tsite.jp/kyoto-okazaki/

Instagram https://www.instagram.com/kyoto.okazaki_tsutayabooks/

Facebook https://www.facebook.com/kyoto.okazaki.tsutayabooks/

Ｘ https://x.com/EventKyoto

オンラインストア https://oil.bijutsutecho.com/gallery/1022