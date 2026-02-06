【シェラトングランドホテル広島】開業15周年記念 スイーツブッフェ「ストロベリーセレブレーション」開催

マリオット・インターナショナル

シェラトングランドホテル広島(所在地：広島市東区若草町/総支配人:山本 博之)では、ロビー階(L)ブッフェレストラン「ブリッジ」にて、スイーツブッフェ「Strawberry Celebration（ストロベリーセレブレーション）」を2026年2月16日（月）～3月31日（火）まで毎日開催いたします。

スイーツブッフェ「Strawberry Celebration（ストロベリーセレブレーション）」

本フェアでは、“イチゴそのものを主役に感じていただけること”をテーマに、広島県産の旬のイチゴの香り・酸味・みずみずしさを活かしたスイーツや軽食、あわせて30種類以上をご用意。15周年にふさわしい、イチゴの魅力あふれる華やかなラインアップをお楽しみいただけます。

■ 15周年を彩る、イチゴ尽くしのおすすめスイーツ

イチゴの魅力を最大限に引き出したムースやジュレ、タルトなど、見た目にも華やかなスイーツがブッフェ台を彩ります。15周年を記念した、この期間だけの特別なラインアップです。

・プレミアムシフォンケーキ

シェラトングランドホテル広島のすべてのスイーツに使用している、ケージフリーで育った鶏の「平飼い卵」を使用。ふんわりと軽やかな口当たりとやさしい甘みが広がるシフォン生地に、旬のイチゴをあしらった、記念フェア限定の特別な一品です。



・ストロベリーカスタードタルト

香ばしいタルト生地に、なめらかなカスタードクリームと旬のイチゴを贅沢にトッピング。素材の美味しさが引き立つ王道スイーツです。

・ストロベリークリーム ～アーモンドチュイル～

爽やかな酸味のストロベリークリームに、香ばしく焼き上げたアーモンドチュイルを合わせた一品。

イチゴのフレッシュな味わいと、ナッツのコクが絶妙に調和します。

・ストロベリージュレと赤い実のムース

広島県産イチゴを贅沢に使用したジュレに、ラズベリー、グリオット、チェリーを合わせた赤い実のムース。果実の酸味と甘みが重なり合う、華やかでみずみずしいデザートです。

■目の前で仕上げる、満足感あふれるスペシャルデザート

スペシャルデザート「ストロベリーだらけのショートケーキ」

ライブ感を楽しめる演出として、パティシエが目の前で仕上げるスペシャルデザート「ストロベリーだらけのショートケーキ」をご提供いたします。

ふわふわのスポンジと軽やかな生クリーム、たっぷりのイチゴを重ねた、イチゴの魅力をシンプルに味わえる、出来立てならではの味わいをご堪能いただけます。

■SDGsに配慮した、「平飼い卵」を使ったシェラトンならではのスイーツ

シェラトングランドホテル広島では、すべてのスイーツにケージフリーで育った鶏の「平飼い卵」を使用しています。

動物福祉や持続可能な食のあり方に配慮しながらも、美味しさと品質を妥協しない、ホテルならではのサステナブルなスイーツ体験をご提供いたします。

ブッフェレストラン「ブリッジ」■ 【シェラトングランドホテル広島】スイーツブッフェ「Strawberry Celebration（ストロベリーセレブレーション）」

期間／2026年2月16日（月）～3月31日（火）毎日開催

場所／ロビー階(L) ブッフェレストラン「ブリッジ」

営業時間／3：00 p.m.～4：30 p.m.

料金／おひとり様\4,050 子供（4～12歳）\2,025

幼児（3歳以下無料） ※すべて税・サービス料込

[ご予約・お問い合わせ] 082-262-7173（レストラン予約）

webからのご予約はこちら(https://www.tablecheck.com/shops/sheratonhiroshima-bridges/reserve?menu_lists%5B%5D=628f8977c0a2c7003882356c)

■マリオット・インターナショナルについて

マリオット・インターナショナル（NASDAQ: MAR、本社： 米国メリーランド州ベセスダ）は、144 カ国・地域に30以上 のブランド、 合わせて9,500 軒以上の宿泊施設を擁するホスピタリティ企業です。世界中でホテルの運営およびフランチャイズや、リゾートのオーナーシップ・プログラムを展開しています。当社は、受賞歴を誇る旅行プログラム、Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）を提供しています。詳しい情報は、www.marriott.comをご覧ください。また最新の企業ニュースは、www.marriottnewscenter.com をご覧ください。Facebook や@MarriottIntl にてX とInstagram でも情報発信しています。

シェラトングランドホテル広島

シェラトングランドホテル広島はJR 広島駅直結徒歩１分、駅改札から濡れることなく移動できる好立地。観光地にも近く、新幹線、広島空港へのリムジンバスをご利用の皆様に大変便利なロケーションに位置しております。客室は、スイートルーム5 部屋を含む、全238 室。広々とした客室には、シェラトンシグネチャーベッド、4K テレビ、DVD プレーヤー、高速インターネットサービスを備えています。歴史的な街を見渡せる高層階に29 室ご用意したシェラトンクラブルームにご滞在のお客様は、7：00 ～ 22：00 の間、クラブラウンジにて軽食やドリンクを無料でご利用いただけます。最新の設備を備えたミーティングルームや338 平方メートルのボールルームは、大規模なイベントも実施可能です。ご飲食には、ロビーラウンジ「＆More by Sheraton」、メインダイニングの日本食「雅庭（みやびてい）」、ブッフェレストラン「ブリッジ」で、忘れられないダイニング体験が待っています。快適で高級感漂う「ザ・トータルセラピー」は旅の疲れを癒し、プールとフィットネスセンターではさらなるリラクゼーションやリフレッシュをご満喫いただけます。



公式サイト：https://www.marriott.co.jp/hijsi/

Instagram：https://instagram.com/sheratonhiroshima

Facebook：https://facebook.com/sheratongrandhotelhiroshima