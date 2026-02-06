NAZE写真集「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK」発売記念お渡し・抽選チェキイベント開催決定＆表紙3種解禁！

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」などのテレビ情報誌を発行する株式会社東京ニュース通信社は、「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK」を2月28日（土）に発行いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK」（C）TBS（東京ニュース通信社刊）

日本のドラマの世界進出を目指す大型プロジェクトとしてスタートし、世界のトレンドをけん引するK-POP業界を舞台にした2026年1月期金曜ドラマ「DREAM STAGE」（TBS系）。世代や国籍を越えて仲間とともに音楽業界の頂点を目指す「K-POP版“スポ根”ドラマ」として、泥臭くも前向きに、ひたむきに生きる若者を描くドラマだ。

本作に同名グループとして出演中なのが、アジア各国から選抜され、日本・韓国・タイの7人のメンバーで構成される多国籍ボーイズグループのNAZE。そんな彼らのまさにスタートラインとなる「いま」を収めたのがこの写真集だ。

このたび、「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK」の表紙3種を解禁！ 通常版は、ドラマで「夢の舞台」として登場する国立で、限定表紙版・絵柄A（対象店舗：Amazon／楽天ブックス）は束の間の旅となった海で、限定表紙版・絵柄B（対象店舗：ローソンエンタテインメント、WEB・一部実店舗含む）はポップカルチャーの中心地である渋谷で撮影された。

また、そんなNAZEの写真集発売に合わせ、対面イベントの開催が決定！ メンバーから直接、写真集を受け取れるお渡し会のイベントを3月1日（日）に開催する。さらに、抽選でメンバー7人全員と撮影できるプレミアムなチェキ会も開催。

発売記念 お渡し会／プレミアムチェキ撮影会、開催！ ※イベント参加券ご購入および抽選イベントお申し込みのお客様には通常版購入者特典の生写真は付きません

[開催日]： 2026年3月1日（日）

[第1部] ：【先着購入順】お渡し会 12時開始

[第2部] ：【抽選】プレミアムチェキ撮影会 17時30分開始

[対象店舗] HMV&BOOKS SHIBUYA 6Fイベントスペース

※それぞれお申し込み方法・期間が異なりますのでご注意ください

詳細は下記を参照の上、下記記載のWEBサイトにてご購入ください。

■第1部：【先着購入順】お渡し会

●開催日時：2026年3月1日（日）12時開始

●会 場：HMV&BOOKS SHIBUYA 6Fイベントスペース

●対象商品：NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK（定価3,850円）※税込

●イベント内容

【1冊券】

・NAZEメンバー1名から商品1冊お渡し＆7名全員からお見送り〈※1〉

●参加予定メンバー： カイセイ、ユンギ、アト、ターン、ユウヤ、キムゴン、ドヒョク

※メンバーはイベント当日や直前に予告なく変更や不参加になる場合がございます。予めご了承ください。

●参加券お申込み期間：2026年2月6日（金）10:00 ～ 2026年2月23日（月・祝）22:00

※但し参加券が完売次第終了

※お申し込み完了後の券種の変更・キャンセルはお受けいたしかねます

●開催書店イベント[第1部]専用申し込みページ

【ローソンチケット】

https://www.hmv.co.jp/store/event/54822/

・参加券は1枚で1名様のみ有効。ただし未就学児1名のみ同伴可。

※ご本人様以外に2名以上の同伴を希望される場合は、参加券が2枚以上必要です。

・購入枠がある場合に限り、イベント当日に開催店舗にて当日券を販売することがあります。

〈※1〉商品のお渡しについて

・NAZEメンバー7名のうち1名から商品1冊をお渡しします。

・お渡しするメンバーの指定はできません。またお渡しするメンバーの発表はございません。

・メンバーの並び順についても発表はございません。

・本イベントの特典は全て会場限定の参加特典となります。イベント不参加のお客様にはお付けすることができません。ご了承ください。

■第2部：【抽選】当選者30名！プレミアムチェキ撮影会

※抽選イベントとなります。抽選当選者のみプレミアムチェキ撮影会にご参加いただけます。

詳細は下記をご確認ください

●開催日時：2026年3月1日（日） 17時30分開始

●会 場：HMV&BOOKS SHIBUYA 6Fイベントスペース

●対象商品：NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK（定価3,850円）※税込

●イベント内容：

・抽選当選者様とNAZEメンバー7名全員による8ショットチェキ撮影1回〈※2〉／当選人数30名

●参加予定メンバー： カイセイ、ユンギ、アト、ターン、ユウヤ、キムゴン、ドヒョク

※メンバーはイベント当日や直前に予告なく変更や不参加になる場合がございます。予めご了承ください。

【応募期間】 2026年2月6日（金）10:00 ～ 2026年2月15日（日）23:59

【当選発表】 2026年2月25日（水）18:00以降

●開催書店イベント[第2部]専用申し込みページ

HMV&BOOKS online

https://www.hmv.co.jp/news/article/260202109/

●応募方法

上記イベント専用ページにてイベント概要をよくお読みの上、対象商品販売ページよりお申し込みください。

・対象商品販売ページにて対象商品をお買い上げで自動的に抽選お申込みとなります。

・1冊お買い上げにつき、1口のご応募となり、複数冊購入も可能です。

※当選はお一人様1口までです。

・商品はご指定の住所に配送いたします。商品は発売日以降順次発送となります。

・当選者の方はイベント当日顔写真付きの公的身分証明書（運転免許証・学生証・パスポート・住民基本台帳・マイナンバーカード ※※コピー不可）にて本人確認を行います。こちらにご了承いただける方のみご応募ください。また、ご本人確認ができない場合は、イベントのご参加をお断りさせていただきます。

※イベント当日の参加方法など詳細は、後日ご当選者のみにお知らせいたします。

※ご当選されたご本人様のみイベントにご参加いただけます（1組1名様）。ただし未就学児1名のみ同伴可。

〈※2〉チェキ撮影について

・NAZEメンバーのみでの撮影、及びポーズ指定はどちらも不可。チェキにはサインは入りません。

・接触は禁止となります。

・出演者とお客様の間に飛沫防止シートを設置する場合があります。その際は撮影したチェキに飛沫防止シートが写りこみます。

・基本的に撮り直しはいたしませんので、お帰りになる前にご確認をお願いいたします。イベント終了後はお申し出いただいても対応ができません。

・メンバーの並び順の指定はできません。また並び順の発表はございません。

・本イベントの特典は全て会場限定の参加特典となります。イベント不参加のお客様にはお付けすることができません。ご了承ください。

限定表紙版（全2種類）、発売決定！

以下の店舗限定で、通常版とは表紙カバー絵柄が異なる限定表紙版（全2種類）の発売が決定しました！

※表紙カバー以外は、通常版と同じ内容となります

絵柄A）取扱店：Amazon／楽天ブックス

「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK 限定表紙版」（C）TBS（東京ニュース通信社刊）

Amazon

https://www.amazon.co.jp/

楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18519614/

※限定表紙版【絵柄A】の表紙カバーは、Amazon・楽天ブックス同様となります

絵柄B）取扱店：@Loppi、HMV&BOOKS online、HMV一部店舗

「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK 【@Loppi・HMV限定表紙版】」（C）TBS（東京ニュース通信社刊）

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16623259

通常版購入者特典、決定！ ※特典の絵柄は対象法人によって異なります

■購入特典１.：生写真1枚

対象法人A ：セブンネットショッピング

特典内容 ：NAZEメンバー 集合カット全2種類からランダムにて1枚

「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK」セブンネットショッピング限定購入特典A（C）TBS（東京ニュース通信社刊）「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK」セブンネットショッピング限定購入特典B（C）TBS（東京ニュース通信社刊）

https://7net.omni7.jp/detail/1107682377

対象法人B ：タワーレコード ※オンライン、渋谷店、新宿店

特典内容 ：NAZEメンバー 集合カット全2種類からランダムにて1枚

「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK」タワーレコード限定購入特典A（C）TBS（東京ニュース通信社刊）「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK」タワーレコード限定購入特典B（C）TBS（東京ニュース通信社刊）

https://tower.jp/item/7964600

※特典付き販売は、オンライン、渋谷店、新宿店3店舗のみでの実施となります

対象法人C ：ローソンエンタテインメント ※オンライン、一部実店舗

特典内容 ：NAZEメンバー ソロカット全7種類からランダムにて1枚

「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK」ローソンエンタテインメント限定購入特典A（C）TBS（東京ニュース通信社刊）「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK」ローソンエンタテインメント限定購入特典B（C）TBS（東京ニュース通信社刊）「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK」ローソンエンタテインメント限定購入特典C（C）TBS（東京ニュース通信社刊）「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK」ローソンエンタテインメント限定購入特典D（C）TBS（東京ニュース通信社刊）「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK」ローソンエンタテインメント限定購入特典E（C）TBS（東京ニュース通信社刊）「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK」ローソンエンタテインメント限定購入特典F（C）TBS（東京ニュース通信社刊）「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK」ローソンエンタテインメント限定購入特典G（C）TBS（東京ニュース通信社刊）

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16623258

■購入特典２.：フォトカード1枚

対象法人 ：TBSショッピングほか ※一部ドラマ公式POP UP SHOP、TBSストア（東京駅店）など、TBS関連ショップにて販売予定

特典内容 ：NAZEメンバー ソロカット全7種類からランダムにて1枚

「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK」TBS販路限定購入特典A（C）TBS（東京ニュース通信社刊）「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK」TBS販路限定購入特典B（C）TBS（東京ニュース通信社刊）「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK」TBS販路限定購入特典C（C）TBS（東京ニュース通信社刊）「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK」TBS販路限定購入特典D（C）TBS（東京ニュース通信社刊）「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK」TBS販路限定購入特典E（C）TBS（東京ニュース通信社刊）「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK」TBS販路限定購入特典F（C）TBS（東京ニュース通信社刊）「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK」TBS販路限定購入特典G（C）TBS（東京ニュース通信社刊）

https://shopping.tbs.co.jp/tbs/shop/goods_dvd/drama_dreamstage?utm_source=dreamstage_o&utm_medium=20251205&utm_campaign=tbs_link(https://shopping.tbs.co.jp/tbs/shop/goods_dvd/drama_dreamstage?utm_source=dreamstage_o&utm_medium=20251205&utm_campaign=tbs_link)

★TBS販路限定グッズセット購入特典

TBS販路限定でトレカケースとのグッズセットを販売いたします。グッズセット購入特典として、NAZEメンバー ソロカット全7種類からランダムにて1枚＋集合カット1枚の合計2枚がついてきます。グッズセットの詳細については下記TBSショッピングの購入ページをご覧ください。

「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK」TBS販路限定購入特典（C）TBS（東京ニュース通信社刊）

https://shopping.tbs.co.jp/tbs/shop/goods_dvd/drama_dreamstage?utm_source=dreamstage_o&utm_medium=20251205&utm_campaign=tbs_link(https://shopping.tbs.co.jp/tbs/shop/goods_dvd/drama_dreamstage?utm_source=dreamstage_o&utm_medium=20251205&utm_campaign=tbs_link)

直筆サイン入りチェキ、プレゼント！

★TBSショッピング（ECサイト）限定抽選特典として直筆サイン入りチェキをプレゼント

TBSショッピング（ECサイト）にてご予約いただいた方の中から抽選で14名様（各メンバーソロ7枚×2種）にメンバー直筆サイン入りチェキをプレゼントします。

詳細・ご予約はTBSショッピングの購入ページをご覧ください。

https://shopping.tbs.co.jp/tbs/shop/goods_dvd/drama_dreamstage?utm_source=dreamstage_o&utm_medium=20251205&utm_campaign=tbs_link(https://shopping.tbs.co.jp/tbs/shop/goods_dvd/drama_dreamstage?utm_source=dreamstage_o&utm_medium=20251205&utm_campaign=tbs_link)

TBSショッピングに関するお問い合わせは下記まで

TBSショッピングカスタマーサービスセンター

専用ダイヤル：0120-68-5571(#)（フリーダイヤル）

ご利用時間：毎日あさ10時～よる8時 ※受付時間が変更になる場合がございます。

＜注意事項＞

※2月5日現在

※限定表紙版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※在庫状況は店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

※限定表紙版および特典付き販売店は、追加になる場合がございます。

【商品情報】

「NAZE DREAM STAGE PHOTO BOOK」

●発売日：2026年2月28日（土） ※一部、発売日が異なる地域がございます

●定 価：3,850円

●発 行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



