【第26回】血液がん知っとかナイト「血液がん患者の妊孕性温存」開催のご案内

認定 NPO 法人キャンサーネットジャパン(東京都文京区 理事長 岩瀬 哲)は、2023年より毎月1回、血液がんに関するオンラインセミナー「血液がん知っとかナイト」を実施しています。26回目の開催となる2026年4月は「血液がん患者の妊孕性温存」をテーマに開催する運びとなりました。

インターネット環境があれば、全国どこからでも参加することが可能です。入院中の病室からでも参加可能なオンラインセミナーは大変好評です。参加は無料です。

【開催概要】

■ 開催日時：2026年4月22日 (水) 19:00～21:00

■ テーマ：血液がん患者の妊孕性温存

■ 配信方法：オンライン（zoomウェビナー）

講演(約60分)＋質疑応答(約50分) ※ 講演部分のみ後日アーカイブ配信予定

■ 参加費：無料

■ 対象者：患者さん・ご家族・医療従事者・どなたでも

■ 申込：必要

■ 主催：認定NPO法人キャンサーネットジャパン

■ 詳細：https://www.bloodcancerforum.jp/night/20260422

■ 申込フォーム：https://forms.gle/vAzBZbC7fmFwhyuA7

■ 概要：

血液がんの根治と子供を授かることの両立を目指して

速やかな治療開始が求められる血液がんにおいて、妊孕性喪失の問題は後回しにされがちです。造血幹細胞移植後では、妊孕性温存が難しい場合も少なくありません。しかし近年、治療開始前や治療中の対応によって、将来子どもを授かる可能性を残せるケースも増えてきました。本講演では、血液がんの治療後に少しでも子どもを授かる可能性を高めるために、治療開始前や治療中から何ができるのかを、一緒に考えていきたいと思います。

蘆澤 正弘 先生（自治医科大学附属病院 血液科 講師）

2005年福井大学卒。血液がん、とくに造血幹細胞移植の診療に携わりながら、自治医科大学にて神田善伸先生のもと、治療後の生活や将来の選択肢を大切にする医療を学んできました。現在は、妊孕性温存や妊娠・出産に関する臨床研究を行っています。

■ プログラム

講演（60分前後） ※後日アーカイブ動画を公開

-休憩10分-

質疑応答（50分前後） ※ライブ配信のみ

※事前質問・当日の質問を受け付けます

【血液がん知っとかナイト】

血液がん領域のテーマに沿って、毎回各分野を牽引する講師に、解説していただきます。オンラインセミナーであっても参加者が十分に理解を深められるよう、双方向コミュニケーションとなる質疑応答の時間にも重きを置いており、これまでの参加者の満足度も高い人気のセミナーです。また、患者さんやご家族だけでなく、看護師をはじめ多くの医療従事者も参加され、さまざまな立場からの疑問を共有し学べる機会として、活用されています。

https://www.bloodcancerforum.jp/night

【認定NPO法人キャンサーネットジャパン】

1991年に発足し、がん患者が本人の意思に基づき治療に臨むことができるように、科学的根拠に基づく情報発信を行うことをミッションとしています。2001年にNPO法人化、2007年1月に専用事務局を開設し、現在は東京と大阪を拠点に全国で活動しています。2016年8月認定NPO法人となり、現在の主な活動は、各種がんについての啓発イベント、全国のがん診療連携拠点病院等に設置されている「もっと知ってほしいシリーズ冊子」の制作、養成講座や認定試験など教育事業等も実施しています。これらの活動を通して、がんと向き合う人々が自分らしくがんと向き合える社会を実現することを目指しています。希少がんも含め、あらゆるがんに関する最新医療情報発信のため、2014年より毎年開催しているジャパンキャンサーフォーラムは、がん患者・家族のみならず一般市民を対象とした最大級のがん啓発イベントです。

https://www.cancernet.jp/

