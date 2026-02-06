STACCATO〈スタッカート〉2026 SPRINGコレクションを公開

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之）が展開するシューズブランド「STACCATO〈スタッカート〉」は、2026年春シーズンのLOOK BOOK及びオリジナルムービーを公開いたしました。

https://www.staccato.jp

インポートシューズらしいオリジナリティ溢れるデザインと高品質＆コンフォータブルな履き心地が大人の女性に支持される「STACCATO〈スタッカート〉」。

2026 SPRING COLLECTIONリーフレットは、2月13日(金)以降、各店舗にて順次配布がスタートいたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=m7L_ffnKLRQ ]

2026 SPRING COLLECTIONは、全LOOKにカラータイツやソックスを取り入れ、鮮やかで印象的なビジュアルに仕上げました。

強いスタイリングにも埋もれない、高いデザイン性を備えたシューズを軸に構成したコレクションです。

2026 SPRING ITEM LINEUP

STACCATOで人気を集めるプラットフォームシューズ。

軽量設計の厚底ソールがスタイルアップを叶え、パールモチーフが上品なアクセントに。

カジュアルな履き心地ながら、洗練されたムードを演出します。

スリッポンタイプで着脱もスムーズな、デイリー使いに最適な一足。

■メイジーパールプラットフォーム【350JS148-8020】\ 25,960（tax in）

絶妙な高さのタンクソールに艶感のあるソフトなパテントレザーを使用した、エレガントさとモード感を併せ持つ、華やかな一足。

デイリー使いはもちろん、オケージョンシーンまで幅広く対応できる、どんなコーディネートにも自然になじみ、スタイリングを格上げしてくれるアイテムです。

■ビジューストーンタンクソールローファー【350JS148-8170】\26,950（tax in）

程よいボリューム感のソールが旬な、デザイン性の高いグルカサンダル。さりげないムーン型バックルがアクセントとなり、カジュアルになりすぎず上品な足元を演出します。

素足ではもちろん、カラーソックスや柄ソックスとのレイヤードも相性抜群。

シーズンを通して、幅広いスタイリングを楽しめる一足です。

■ムーングルカライトサンダル【350JS137-7085】\ 24,970（tax in）

STACCATO 2026 SPRING COLLECTIONは、全国百貨店STACCATO店舗・SHEL‘TTER WEBSTORE・ZOZOTOWN・ELLEshopにて順次(一部2/18～、全店2/25～)発売いたします。

各イベントの情報やコレクション等に関する詳細、直営ショップはこちらSTACCATOのオフィシャルHP(https://www.staccato.jp/)にて随時ご確認ください。

■SHEL’TTER WEBSTORE(https://www.ec-store.net/category/STACCATO)

■ZOZOTOWN(https://zozo.jp/brand/staccato/)

■ELLEshop(https://elleshop.jp/web/brand/staccato/?alignmentSequence=7&searchCommoditySexType=0&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%88&utm_content=G1484_000000&utm_campaign=ADW_000S&cid=ADW_000S_G1484_000000&gad_source=1&gad_campaignid=637631958&gbraid=0AAAAADSAf-AoE2c9TH8xtaMFnHkwVYL1h&gclid=Cj0KCQiAyvHLBhDlARIsAHxl6xpdNxhJCJ1QkCqND8t_AR_kBVOfNa7A7VkSADyRJ88Ya7oOW6G42nYaAoHyEALw_wcB)



【 About “STACCATO” 】

グローバルシューズブランド「STACCATO〈スタッカート〉」。スタイリッシュで洗練された高感度・高品質なレザーシューズを、デイリーに活躍するカジュアルからドレッシーラインまで幅広くラインアップ。デザインはもちろんのこと、履き心地にもこだわったコンフォータブルなシューズをご提案いたします。

STACCATOのシューズが個性的で素敵な毎日を演出してくれます。



■STACCATO HP(https://www.staccato.jp)

■STACCATO ONLINE STORE(https://www.ec-store.net/category/STACCATO)

■STACCATO Instagram(https://www.instagram.com/staccatojapan_official/)

■STACCATO SHOP LIST(https://www.staccato.jp/shoplist/)