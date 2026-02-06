メッセンジャー黒田は痛風発症！ 元シブがき隊・ふっくんはぎっくり腰……“石切さん”で健康祈願＆ふっくんが元妻へ抱く“ぬか漬け未練”「別れても好きなのよ」

テレビ大阪株式会社

クセが強く、忖度なしで言いたい放題！

大阪人に愛され、強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。

トーク力と庶民感覚を兼ね備えた芸人"メッセンジャー黒田"と2人の"ゲストおっさん"が、個性豊かな大阪の街をお散歩。"3人のおっさん"×"大阪の街"で一体どんな化学反応が起きるのか！？

出演

黒田有（メッセンジャー）

布川敏和

橋下徹

内容

今回の舞台は東大阪市にある「石切参道」。

石切劔箭神社（いしきりつるぎやじんじゃ）にお参りするための参道で、地元では「石切さん」と呼ばれて親しまれている。石切参道商店街は、参道沿いに広がる人情味あふれる商店街で、昭和レトロな観光スポットとしても人気。

開始早々、年末に「痛風」を発症してしまったことを明かす黒田。思い返せば橋下も昨年4月、腰を痛めて車椅子でロケに挑んでいた。黒田は「（番組の）視聴率は好調なんですけど、出てる人間はまあまあ不幸になっていく」と思わず不吉な発言！？

黒田と橋下は石切参道で、この日のゲスト、元シブがき隊の“ふっくん”こと布川敏和と合流。昨年還暦を迎えたという布川に、黒田は「大阪のおっさん100％の視聴率なんで、よりおっさんの布川さんを見ていただきたい」と期待を寄せる。すると布川は、ロケの4日前にぎっくり腰になったと明かし、早くもおっさん全開。

痛風やぎっくり腰で満身創痍の３人は、まず石切劔箭神社へ参拝する。この神社は、病気平癒や「でんぼ（腫れ物）の神さん」として知られ、広く信仰を集めている。3人はそろって真剣な面持ちで手を合わせる。

「参道の寒い中でおでんを食べるのがいい」と黒田が提案し、おでん屋で小休止。布川は生ビール、橋下は日本酒、黒田は痛風のためノンアルコールビールを選択する。おでんを囲みながら、内臓脂肪やサプリの話題など、健康トークに花が咲く。

再び参道をぶらり。黒田は中学時代、シブがき隊に憧れ、当時は友人3人と振り付けをまねして踊っていたのだとか。それを聞いた布川は、シブがき隊の結成秘話を語り出す。

道すがら、さきイカ販売店の店先で回るさきイカ製造機におっさんたちは興味しんしん。できたてのスルメやスルメ天を味見させてもらうと、その香りと味わいに布川と橋下は「うまい！」と感激。一方、痛風で口にできない黒田はその様子を文句を言いながら見守る。

石切といえば“よもぎ”も名物ということで、一行は「よもぎうどんの店 大和屋」へ。よもぎ天麩羅をつまみながら、黒田が「（布川の）離婚の話がめちゃ聞きたくて」と話を向け、話題は一歩踏み込んだ内容に。これを受けて布川は元妻・つちやかおりとの馴れ初めなどを赤裸々に語る。さらには小泉今日子や堀ちえみといった80年代アイドルとの当時の華やかな交遊録まで次々と明かす。

すると、大和屋の店主が、20年ほど前に黒田と寿司店で隣り合わせになった思い出を回想。「そのとき、（黒田が）当時お付き合いしていた……」と暴露し始めると、黒田は思わず「お前いらんこと言うな！」とブチギレ！？

満腹になったおっさんたちは、石切参道にある「ナウル共和国石切参道パビリオン」へ立ち寄る。大阪・関西万博に出展していたパビリオンをそのまま移設し、常設オープンしてているという。さっそく3人は店内を巡って気になるグッズを購入。

最後は「石切つけもの横丁」へ。ぬか漬け教室を体験する中、自然と家族の話題に。布川は、元妻の漬けたぬか漬けの味が「好きなのよ、別れても」と本音をこぼす。さらに、亡き母の思い出にも話が及び、母が結婚する前に芸能活動をしていたことを亡くなってから知ったと明かす。黒田は「あったんですね、DNAが」としみじみ。

一方、橋下の母親は顕在で、コメンテーターとして出演する橋下の番組をチェックしてはダメ出ししてくるそう。そんな母親も『大阪おっさんぽ』に出演しているときの橋下のことは安心して見ていられるようで、黒田は大笑い！