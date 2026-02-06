YSL BEAUTYが贈る、美しい「愛」の煌めきを表現したコレクション。人気のアイシャドウやリップ、クッションファンデーションの限定アイテムが登場。
洗練されたシルバーの輝きと、ローズピンクの温かい情熱が溶け合い生まれる、
YSLが贈る、美しい「愛」の煌めきを表現したコレクション。
自分を愛する強さから生まれる、シルバーに輝くクールな自信が
やがてローズのような温かい情熱へ。
YSLが贈るのは、この両極を大胆に魅せる「LOVE」の形。
それは、愛を映し出す煌めきのヴェールをまとった、 「LOVE」コレクション。
自分自身を満たす愛は、やがてまわりをも包み込む大きな愛へ。
クールなシルバーの輝きとローズピンクの煌めきが交錯する今、
YSLが解き放つ、愛の光を纏って。
「スパークリング デザイアーズ」
https://www.yslb.jp/product/collection.html
2026年2月6日（金）全国 限定発売
公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック先行 限定発売中
クチュール ミニ クラッチ ＜コレクター＞ #126 \11,660（税込）
YSL ラブシャイン キャンディグレーズ ＜コレクター＞ #2 \6,600（税込）
YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム ＜コレクター＞ #44B \5,940 （税込）
ラディアント タッチ グロウパクト ＜コレクター＞SPF50＋/PA++++ B10 / BR20 各\12,320（税込）
2026年2月6日（金） ZOZOCOSME 限定発売
公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック先行 限定発売中
YSL ザ スリム リップスティック〈コレクター〉 #1936 / #1988 各\7,480 （税込）
※限定品につき、個数に限りがありますため、在庫がなくなり次第終了となります。ご了承ください
COUTURE MINI CLUTCH COLLECTOR
ジュエリーのように煌めくYSLアイコンアイシャドウから、
限定色「クチュール ミニ クラッチ＜コレクター＞」登場。
2026年2月6日（金）全国 限定発売
公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック先行 限定発売中
“愛の煌めきを放つ「スパークリング ローズ」”
情熱的なローズピンクと繊細な煌めきが織りなすハーモニー。
美しさを引き出し、温かくも洗練された仕上がりを演出。
まるで愛の光を宿したかのように、深く、そして魅惑的な眼差しへ
1 【GLITTER】揺るがない愛を表す「煌めくスパークルヌード」
2 【MATTE】柔らかくつつみこむ愛のような「上品なソフトローズ」
3 【GLITTER】溢れる愛と自信を表す「クールなシルバーモーヴ」
4 【MATTE WITH GLITTER】情熱と純粋さを表す「やわらかなセンシュアルローズ」
YSL LOVESHINE COLLECTOR
愛され続けるリップ「YSL LOVESHINE」のアイコニックな２種から限定パッケージが登場。
2026年2月6日（金）全国 限定発売
公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック先行 限定発売中
YSL ラブシャイン キャンディグレーズ ＜コレクター＞ #2
ツヤ、プランプ、トーンアップまで。3-in-1リップ。ぷっくりとした立体感*（*メイクアップ効果による)と、顔色まで明るく見せる血色感をオン。
#2は、ピュアな唇印象で、ジェンダー問わず愛される透明ピンクシェード。ベージュ系のリップや、グロスも映える唇にします。
YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム ＜コレクター＞#44B
じんわりと湿度を含んだように滲み出る“生”ツヤと、唇に溶け込むように発色する血色カラー。
柔らかでむっちりとした印象の唇へ。
#44Bは、人気のYSLシグネチャーカラー。
さまざまなメイクアップでもルックが決まる、
つい毎日手にしてしまうほどの万能なミルキーピンクカラーです。
YSL THE SLIM COLLECTOR
ひと塗りでドレスアップする、大胆なミニマル マット リップから限定パッケージが登場。
2026年2月6日（金） ZOZOCOSME 限定発売
公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック先行 限定発売中
YSL ザ スリム リップスティック＜コレクター＞ #1936
1936年8月1日、獅子座のもとに生まれたムッシュ イヴ・サンローラン。
シャンゼリゼ通りに彼の名前を刻む夢をもった、純真な気持ちと情熱を表現した、深みのあるクールなテラコッタレッド。
YSL ザ スリム リップスティック＜コレクター＞ #1988
ムッシュ イヴ・サンローランの卓越した創造性をアートへと昇華させてくれたミューズにオマージュした、柔らかくもシックなピンクヌード。
TOUCHE ECLAT GLOW-PACT CUSHION COLLECTOR
あふれるようなツヤでYSL No.1を誇るクッションファンデーションから、
限定パッケージ「ラディアント タッチ グロウパクト ＜コレクター＞」が登場。
2026年2月6日（金）全国 限定発売
公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック先行 限定発売中
内側から輝くような曇りのない
＜白光肌＞を目指して。
メッシュ構造テクスチャーによる、まるでクリームファンデーションのようなカバー力と潤い。
輝きと潤いに満ちた肌を叶えます。
最も明るいオークルと、ピンクのライトトーンの2色のラインナップ展開。
