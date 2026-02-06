YSL BEAUTYが贈る、美しい「愛」の煌めきを表現したコレクション。人気のアイシャドウやリップ、クッションファンデーションの限定アイテムが登場。

日本ロレアル株式会社

洗練されたシルバーの輝きと、ローズピンクの温かい情熱が溶け合い生まれる、

YSLが贈る、美しい「愛」の煌めきを表現したコレクション。

自分を愛する強さから生まれる、シルバーに輝くクールな自信が

やがてローズのような温かい情熱へ。

YSLが贈るのは、この両極を大胆に魅せる「LOVE」の形。

それは、愛を映し出す煌めきのヴェールをまとった、 「LOVE」コレクション。

自分自身を満たす愛は、やがてまわりをも包み込む大きな愛へ。

クールなシルバーの輝きとローズピンクの煌めきが交錯する今、

YSLが解き放つ、愛の光を纏って。

「スパークリング デザイアーズ」

2026年2月6日（金）全国 限定発売

公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック先行 限定発売中

クチュール ミニ クラッチ ＜コレクター＞ #126 \11,660（税込）

YSL ラブシャイン キャンディグレーズ ＜コレクター＞ #2 \6,600（税込）

YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム ＜コレクター＞ #44B \5,940 （税込）

ラディアント タッチ グロウパクト ＜コレクター＞SPF50＋/PA++++ B10 / BR20 各\12,320（税込）

2026年2月6日（金） ZOZOCOSME 限定発売

公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック先行 限定発売中

YSL ザ スリム リップスティック〈コレクター〉 #1936 / #1988 各\7,480 （税込）

COUTURE MINI CLUTCH COLLECTOR

ジュエリーのように煌めくYSLアイコンアイシャドウから、

限定色「クチュール ミニ クラッチ＜コレクター＞」登場。

2026年2月6日（金）全国 限定発売

公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック先行 限定発売中

“愛の煌めきを放つ「スパークリング ローズ」”

情熱的なローズピンクと繊細な煌めきが織りなすハーモニー。

美しさを引き出し、温かくも洗練された仕上がりを演出。

まるで愛の光を宿したかのように、深く、そして魅惑的な眼差しへ

1 【GLITTER】揺るがない愛を表す「煌めくスパークルヌード」

2 【MATTE】柔らかくつつみこむ愛のような「上品なソフトローズ」

3 【GLITTER】溢れる愛と自信を表す「クールなシルバーモーヴ」

4 【MATTE WITH GLITTER】情熱と純粋さを表す「やわらかなセンシュアルローズ」

YSL LOVESHINE COLLECTOR

愛され続けるリップ「YSL LOVESHINE」のアイコニックな２種から限定パッケージが登場。

2026年2月6日（金）全国 限定発売

公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック先行 限定発売中

YSL ラブシャイン キャンディグレーズ ＜コレクター＞ #2

ツヤ、プランプ、トーンアップまで。3-in-1リップ。ぷっくりとした立体感*（*メイクアップ効果による)と、顔色まで明るく見せる血色感をオン。

#2は、ピュアな唇印象で、ジェンダー問わず愛される透明ピンクシェード。ベージュ系のリップや、グロスも映える唇にします。

YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム ＜コレクター＞#44B

じんわりと湿度を含んだように滲み出る“生”ツヤと、唇に溶け込むように発色する血色カラー。

柔らかでむっちりとした印象の唇へ。

#44Bは、人気のYSLシグネチャーカラー。

さまざまなメイクアップでもルックが決まる、

つい毎日手にしてしまうほどの万能なミルキーピンクカラーです。

YSL THE SLIM COLLECTOR

ひと塗りでドレスアップする、大胆なミニマル マット リップから限定パッケージが登場。

2026年2月6日（金） ZOZOCOSME 限定発売

公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック先行 限定発売中

YSL ザ スリム リップスティック＜コレクター＞ #1936

1936年8月1日、獅子座のもとに生まれたムッシュ イヴ・サンローラン。

シャンゼリゼ通りに彼の名前を刻む夢をもった、純真な気持ちと情熱を表現した、深みのあるクールなテラコッタレッド。

YSL ザ スリム リップスティック＜コレクター＞ #1988

ムッシュ イヴ・サンローランの卓越した創造性をアートへと昇華させてくれたミューズにオマージュした、柔らかくもシックなピンクヌード。

TOUCHE ECLAT GLOW-PACT CUSHION COLLECTOR

あふれるようなツヤでYSL No.1を誇るクッションファンデーションから、

限定パッケージ「ラディアント タッチ グロウパクト ＜コレクター＞」が登場。

2026年2月6日（金）全国 限定発売

公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック先行 限定発売中

内側から輝くような曇りのない

＜白光肌＞を目指して。

メッシュ構造テクスチャーによる、まるでクリームファンデーションのようなカバー力と潤い。

輝きと潤いに満ちた肌を叶えます。

最も明るいオークルと、ピンクのライトトーンの2色のラインナップ展開。

