YSL BEAUTYが贈る、美しい「愛」の煌めきを表現したコレクション。人気のアイシャドウやリップ、クッションファンデーションの限定アイテムが登場。

洗練されたシルバーの輝きと、ローズピンクの温かい情熱が溶け合い生まれる、


YSLが贈る、美しい「愛」の煌めきを表現したコレクション。



自分を愛する強さから生まれる、シルバーに輝くクールな自信が


やがてローズのような温かい情熱へ。


YSLが贈るのは、この両極を大胆に魅せる「LOVE」の形。



それは、愛を映し出す煌めきのヴェールをまとった、 「LOVE」コレクション。


自分自身を満たす愛は、やがてまわりをも包み込む大きな愛へ。



クールなシルバーの輝きとローズピンクの煌めきが交錯する今、


YSLが解き放つ、愛の光を纏って。



「スパークリング デザイアーズ」


2026年2月6日（金）全国 限定発売


公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック先行 限定発売中


クチュール ミニ クラッチ ＜コレクター＞ #126 　\11,660（税込）　


YSL ラブシャイン キャンディグレーズ ＜コレクター＞ #2 　\6,600（税込）　


YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム ＜コレクター＞ #44B 　 \5,940 （税込）　


ラディアント タッチ グロウパクト ＜コレクター＞SPF50＋/PA++++ 　B10 / BR20　 各\12,320（税込）



2026年2月6日（金） ZOZOCOSME 限定発売


YSL ザ スリム リップスティック〈コレクター〉　 #1936 / #1988 各\7,480 （税込）　



※限定品につき、個数に限りがありますため、在庫がなくなり次第終了となります。ご了承ください






COUTURE MINI CLUTCH COLLECTOR


ジュエリーのように煌めくYSLアイコンアイシャドウから、


限定色「クチュール ミニ クラッチ＜コレクター＞」登場。


2026年2月6日（金）全国 限定発売


“愛の煌めきを放つ「スパークリング ローズ」”


情熱的なローズピンクと繊細な煌めきが織りなすハーモニー。


美しさを引き出し、温かくも洗練された仕上がりを演出。


まるで愛の光を宿したかのように、深く、そして魅惑的な眼差しへ




1 【GLITTER】揺るがない愛を表す「煌めくスパークルヌード」


2 【MATTE】柔らかくつつみこむ愛のような「上品なソフトローズ」


3 【GLITTER】溢れる愛と自信を表す「クールなシルバーモーヴ」


4 【MATTE WITH GLITTER】情熱と純粋さを表す「やわらかなセンシュアルローズ」









YSL LOVESHINE COLLECTOR


愛され続けるリップ「YSL LOVESHINE」のアイコニックな２種から限定パッケージが登場。


2026年2月6日（金）全国 限定発売


YSL ラブシャイン キャンディグレーズ ＜コレクター＞ #2



ツヤ、プランプ、トーンアップまで。3-in-1リップ。ぷっくりとした立体感*（*メイクアップ効果による)と、顔色まで明るく見せる血色感をオン。



#2は、ピュアな唇印象で、ジェンダー問わず愛される透明ピンクシェード。ベージュ系のリップや、グロスも映える唇にします。








YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム ＜コレクター＞#44B



じんわりと湿度を含んだように滲み出る“生”ツヤと、唇に溶け込むように発色する血色カラー。


柔らかでむっちりとした印象の唇へ。



#44Bは、人気のYSLシグネチャーカラー。


さまざまなメイクアップでもルックが決まる、


つい毎日手にしてしまうほどの万能なミルキーピンクカラーです。







YSL THE SLIM COLLECTOR


ひと塗りでドレスアップする、大胆なミニマル マット リップから限定パッケージが登場。


2026年2月6日（金） ZOZOCOSME 限定発売


YSL ザ スリム リップスティック＜コレクター＞ #1936



1936年8月1日、獅子座のもとに生まれたムッシュ イヴ・サンローラン。


シャンゼリゼ通りに彼の名前を刻む夢をもった、純真な気持ちと情熱を表現した、深みのあるクールなテラコッタレッド。






YSL ザ スリム リップスティック＜コレクター＞ #1988



ムッシュ イヴ・サンローランの卓越した創造性をアートへと昇華させてくれたミューズにオマージュした、柔らかくもシックなピンクヌード。









TOUCHE ECLAT GLOW-PACT CUSHION COLLECTOR


あふれるようなツヤでYSL No.1を誇るクッションファンデーションから、


限定パッケージ「ラディアント タッチ グロウパクト ＜コレクター＞」が登場。


2026年2月6日（金）全国 限定発売


内側から輝くような曇りのない


＜白光肌＞を目指して。



メッシュ構造テクスチャーによる、まるでクリームファンデーションのようなカバー力と潤い。


輝きと潤いに満ちた肌を叶えます。



最も明るいオークルと、ピンクのライトトーンの2色のラインナップ展開。






お客様のお問い合わせ先
イヴ・サンローラン・ボーテ
フリーダイヤル：0120-526-333
公式オンライン ブティック：https://www.yslb.jp/