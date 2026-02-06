アレジオン(R)×ホロライブ コラボ企画 第三弾 「24時間兎に角常にわたしオン！花粉の季節はアレジオン！」キャンペーン2月7日（土）からスタート！

エスエス製薬株式会社

エスエス製薬株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ニクヒレッシュ・カルラ）は、アレルギー専用鼻炎薬 「アレジオン20」（第2類医薬品）と女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「百鬼あやめ」「兎田ぺこら」「常闇トワ」がコラボレーションした期間限定キャンペーンを2026年2月７日（土）から開始します。

花粉症によるアレルギー性鼻炎に悩む方々の症状と心に寄り添い、どんなときも自分らしく前向きにいられることを応援するアレジオン。女優として目覚ましい活躍をされているブランドアンバサダーの伊藤沙莉さんに加え、昨年春に引き続き期間限定でホロライブ所属の人気VTuberと新たなスペシャルタッグを組みます。

キャンペーンを盛り上げてくれるのは、普段自ら花粉症であると公言されている3名。貴重な配信で見せるかわ余なくしゃみが魅力の百鬼あやめさん、約2年前に素敵なくしゃみ演技を披露してくれた兎田ぺこらさん、破壊力抜群の個性的なくしゃみが癖になる常闇トワさんです。様々なコンテンツを通して花粉の季節に頼れる「アレジオン20」 の魅力が伝わる活動を行っていただきます。

キャンペーン名は、ブランドメッセージ「わたしオン アレジオン」と、兎田ぺこらさん・百鬼あやめさんのユニット名の「兎に角」、常闇トワさんのお名前の「常」を掛け合わせています。これには、「辛い花粉の季節も24時間わたしオンでアレジオンとともに乗り越えてほしい」というメッセージを込めました。

「24時間兎に角常にわたしオン！花粉の季節はアレジオン！」キャンペーン企画概要

■キャンペーン期間

2026年2月7日(土)～2026年4月15日（水）

■特設サイト

URL： https://www.ssp.co.jp/alesion/spring-pollen-hololive/

■コラボ企画１： オリジナルミュージックビデオ

女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の百鬼あやめさん、兎田ぺこらさん、常闇トワさんの3名によるアレジオンオリジナルのコラボ楽曲とミュージックビデオをリリース。花粉症に立ち向かいながら歌唱する彼女たちの姿に注目してください。花粉の飛散ピークと言われる2月～4月、彼女たちの明るい歌声とともに辛い季節を乗り切りましょう。

公開日時：2026年2月6日(金) 18:00 プレミア公開

公開ページ：https://www.youtube.com/@usadapekora（Pekora Ch. 兎田ぺこら）

■コラボ企画2： ライブ配信

百鬼あやめさん、兎田ぺこらさん、常闇トワさんによるライブ配信を実施！自らの花粉症の経験も交えながらトークします。本配信での3名による貴重なくしゃみ演技は必見！？お見逃しなく。

配信日時：2026年2月27日(金) 19:00～20:00(予定)

出演者：百鬼あやめさん、兎田ぺこらさん、常闇トワさん

配信ページ： https://www.youtube.com/@usadapekora(https://www.youtube.com/@usadapekora)（Pekora Ch. 兎田ぺこら）

■コラボ企画3： 限定描き下ろし特典

キャンペーン期間中、アレジオンとコラボした限定描き下ろしイラスト入り特典が、複数登場！

詳細は、キャンペーン特設HPをご確認ください。

タレントプロフィール

■「百鬼あやめ」

魔界学校所属の和装鬼娘。いたずら好きで、よく鬼火を飛ばして他人をからかって遊んでいる。こう見えて実は生徒会長。

【YouTube】https://www.youtube.com/@NakiriAyame(https://www.youtube.com/@NakiriAyame)

【X】https://x.com/nakiriayame(https://x.com/nakiriayame)

■「兎田ぺこら」

寂しがり屋なうさ耳の女の子。にんじんをこよなく愛し、いつでも食べられるように持ち歩いている。

【YouTube】https://www.youtube.com/@usadapekora

【X】https://x.com/usadapekora

■「常闇トワ」

1人前の悪魔になる為の社会勉強として人間界にやってきた小悪魔。本来勉強しなきゃいけないところ、ゲームに出会ってしまい、夢中になる。配信という人間達とのコミュニケーションツールを見つけそこで勉強を試みる。

【YouTube】https://www.youtube.com/@TokoyamiTowa(https://www.youtube.com/@TokoyamiTowa)

【X】https://x.com/tokoyamitowa(https://x.com/tokoyamitowa)

「アレジオン20」について

「アレジオン20」（第2類医薬品）は、持続性有効成分エピナスチン塩酸塩を20mg（１日量中）配合したアレルギー専用鼻炎薬です。第2世代の抗ヒスタミン薬配合で、眠くなりにくい※という大きな特徴を持っているほか、1日1回1錠の服用で手間をかけずにアレルギー性鼻炎の症状ケアを行うことができます。

※服用後は、乗り物または機械類の運転操作をしないでください。

製品概要

エスエス製薬について

エスエス製薬はOTC医薬品（市販薬）やヘルスケア製品に特化した製薬会社です。1765年の創業以来、260年にわたり健康へのニーズに応えるさまざまな製品を提供しています。世界100カ国で事業を展開し、OTC医薬品およびVMS（ビタミン、ミネラル、サプリメント）市場で世界第3位の事業規模を持つオペラの日本事業を担っています。エスエス製薬は、今後も「スイッチOTC医薬品」など付加価値の高い医薬品の開発やセルフメディケーションの推進を通じて、人々の健康と生活の質の向上に貢献してまいります。



エスエス製薬株式会社の詳細は、https://www.ssp.co.jp/ をご参照ください。

