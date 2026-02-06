【24時間いつでも故人様に会いに行ける】サン・ライフ、家族葬ホール「八王子元横山ファミリーホール」を2026年2月オープン

株式会社サン・ライフホールディング

冠婚葬祭事業を運営する株式会社サン・ライフホールディング（神奈川県平塚市、代表取締役社長：比企武、以下「当社」）は、2026年2月7日(土)東京都八王子市に家族葬ホール「八王子元横山ファミリーホール」をオープンいたします。

24時間出入り自由なご安置室を完備しており、「面会には行きたいが日中は時間を取りづらい」というご不安を抱える方にも心置きなくお別れの時間をお過ごしいただけます。

また、メモリアルコーナーにはその場で写真を投稿できるポップを設置、ご家族だけでなくご参列者にも故人様との思い出を形にしていただけます。



≪当社全体で49店舗目・八王子市内では8店舗目となる「八王子元横山ファミリーホール」の詳細≫

https://www.moshimo.net/area/tokyo/hachioji/132/

八王子元横山ファミリーホールの3つの特徴

サン・ライフテレビCMでおなじみ「お葬式のお悩み相談員ライフさん」と八王子元横山ファミリーホール外観

1．夜間でも面会可能なご安置室

正面エントランスとは別に、タッチキーで入室できるご安置室専用の出入り口を設置しています。

24時間自由に出入りできるため、日中に時間のご都合がつきにくい方でも無理のないタイミングでご面会いただけます。

「最後に顔を見たかったが時間を取れなかった」「時間が限定されていると知らず面会対応を断られてしまった」などの後悔を残すことなく、安心して最後のお別れの時間をお過ごしいただけます。

ご安置室専用の出入り口とお葬式のお悩み相談員ライフさん個室のご安置室

2．ご家族とご参列者でともに作り上げるメモリアルコーナー

従来のメモリアルコーナーでは、ご家族にお写真をお持ちよりいただき、展示されたお写真を見たご参列者がご家族と会話されることが一般的です。

今回、ご参列者にも簡単に思い出の写真を投稿していただける仕組みを導入したことで、「故人様を想い、みんなでお別れの場を作り上げている」という実感をより濃くお持ちいただけます。

手軽に思い出の写真を投稿できるポップご家族、ご参列者がともに作り上げるメモリアルコーナー

3．八王子の街をイメージしたナチュラルな内装

白とグリーンを基調とした内装や随所に用いられた木目調の壁材からは、ほっと心が落ち着く温かさを感じられます。

地域最大級の都市でありながら豊かな自然に囲まれる、地元八王子らしい空間デザインです。

八王子元横山ファミリーホールオープンイベント開催

20名前後の家族葬に最適な式場自然の穏やかさを感じる内装

斎場オープンを記念して、ご葬儀のご相談会や施設見学を兼ねたイベントを開催いたします。

八王子元横山ファミリーホールイベント詳細チラシ

■日時：2026年2月20日(金)～23日(月祝) 各日10:00～16:00

■ご予約ご来館特典：1世帯につき下記いずれか1点

・八王子「万叶（まかな）」サン・ライフ イベント特製どら焼き（2個セット）

・相模原「小川フェニックス」鳳凰卵（1パック）

■イベント内容

・焼きいもキッチンカー「あっちこっちいもっち。」出店

・入浴剤つかみどり： 1回100円（税込）／緑茶（ティーバッグ）つかみどり： 1回100円（税込）

・施設見学・個別相談

■ご予約URL

2月20日(金)：https://www.moshimo.net/event/41069/

2月21日(土)：https://www.moshimo.net/event/41068/

2月22日(日)：https://www.moshimo.net/event/41066/

2月23日(月祝)：https://www.moshimo.net/event/69039/

八王子元横山ファミリーホール概要

式場：1室（20名前後着席可能）

ご安置室：１室（個室対面型）

その他設備：個室相談室兼導師控室、多目的トイレ、メモリアルコーナー、ベビーベッド

駐車場：7台

住所：〒192-0063 東京都八王子市元横山町２丁目２０－１０

アクセス：JR「八王子」駅北口より徒歩約15分

施設電話番号：042-621-1300

■株式会社サン・ライフホールディング概要

・本社所在地：神奈川県平塚市馬入本町13-11

・設立：2018年10月（創業1933年11月）

・資本金：1億円

・代表者：代表取締役社長 比企武

・コーポレートサイト：https://sunlife-hd.jp/

・サン・ライフのお葬式公式HP：https://www.moshimo.net/