【おもてなしプリンランキング】MONOQLOグルメが評判の製品を食べ比べ！ ホームパーティーや手土産におすすめの極上プリンはコレ!!

株式会社晋遊舎おもてなしプリンで贅沢なひとときを！ おすすめを調査

お客様に出したり、手土産にするのに最適な「おもてなしプリン」 に求めるのは贅沢な味わい。そこで今回は、リッチな時間が楽しめるおもてなしプリンを求めて、ホテルのスイーツショップやデパ地下などで評判のプリン16製品をピックアップして徹底検証！

PR TIMESでは評価の高かったプリン10製品を厳選してご紹介します。

評価項目はこちら▼

- おいしさ：50点満点- 原材料の風味：30点満点- おもてなし度：10点満点- リピート度：10点満点

MONOQLOグルメとは？

テストするモノ批評誌『MONOQLO』が2024年から立ち上げたMONOQLOグルメ。編集部員と料理のプロで、グルメをテスト・評価しています。忖度・ヤラセ・広告一切なしの厳しい本音評価で見つけた、編集部が「心から推せる」グルメには“金賞”のマークを付与しています

贅沢なひとときを演出する「おもてなしプリン」10選味と器のデザインがよく実用的！ おもてなしにも手土産にも最適【1位】A+評価：マーロウ 北海道フレッシュ クリームプリン

実勢価格：864円

やや硬めなのになめらかな口溶けのおかげで、牛乳と卵のコクがより濃厚に感じられます。カラメルにはほろ苦さとともにプリンの甘みものっており、器にカラメル、卵液の順に入れてオーブンで丁寧に焼いたことがうかがえます。鼻から抜けていくバニラビーンズの香りが爽やかに後味を彩るので、量が多めなのに一気に食べられちゃう！ バランスのよさが秀逸です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/424_1_c0212b1541e1dd606f2f7db2ee38ff0b.jpg?v=202602061051 ]

考え抜かれたプリンとカラメルのバランスが◎【2位】A評価：アトリエうかい バニラのプリン

実勢価格：560円

卵黄のコクと牛乳の自然な甘みがあるなめらかな食感のプリンは、バニラビーンズが芳醇。甘さとほろ苦さのバランスが抜群にいいカラメルと引き立てあい、口の中でとろけていきます。かわいい器もおもてなしに最適！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/424_2_e33b154fb91ca2e1b2c86313c060a26d.jpg?v=202602061051 ]

プリンとカラメルのバランスは伝統的なプリンのお手本！【3位】A評価：帝国ホテル（ガルガンチュワ） カスタードプディング

実勢価格：972円

適度に硬いプリンはフレッシュな牛乳の味わいが瑞々しく、卵のコクがしっかりとあります。カラメルのほろ苦さが目立ちすぎずにプリンの甘みを引き立て、後味はとても爽やか。トラディショナルなプリンのお手本です！

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/424_3_4fd3e678281da5d6fa97fbb2fa585462.jpg?v=202602061051 ]

甘・苦のコントラストが絶妙でコクがあります【4位】A評価：イートクリエーター（Brick bake bakers by Patisserie ease） Bbbプリン

実勢価格：480円

とろける食感でまったりとした卵黄のコクがある甘いプリンと、焦がした香りがいいほろ苦いカラメルのバランスが絶妙！ 味のメリハリが利いたプリンです。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/424_4_92bcace19151274930d978d83b21efc4.jpg?v=202602061051 ]

明示35年創業、銀座の喫茶店文化を築いてきた老舗の味の進化【5位】B評価：資生堂パーラー プディング オ エラーブル

実勢価格：432円

銀座本店限定。メープルシュガーの香りと旨み、穏やかな甘みが卵のコクを引き立てます。クリームのようになめらかな食感と甘みのバランスがすごくいい！

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/424_5_b73fc9036742383c9aa9c74f03776b9a.jpg?v=202602061051 ]

硬めのプリンにビターなカラメルが絶妙！【6位】B評価：ホテルニューオータニ（パティスリーSATSUKI） 東京スーパー ピュアプリン

実勢価格：1058円

硬いプリンには牛乳のコクがあり、卵の風味が濃厚！ 甘くないプリンと生クリームに、パンチが効いたカラメルの苦みがしっかりからむ大人の味です。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/424_6_13d9b07b64172b4c1e74e53fba2b57bd.jpg?v=202602061051 ]

プリンはトロトロ系でクリーム感が味わえます【同率6位】B評価：ジエイ・ワークス（ラ・メゾン白金） プリン

実勢価格：389円

上品な甘さの生クリームがトロトロのプリンにからみ、後味はほろ苦いカラメルが彩ります。生クリームのコクが際立った味で、プリン・ア・ラ・モードのよう！

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/424_7_3615a314886eb1e3df5c16c1a89c8cff.jpg?v=202602061051 ]

美瑛産のジャージー牛乳のコクが濃密 瓶の口が狭いのが残念【8位】B評価：ラ・テール（フェルム ラ・テール美瑛） 大地のプリン“ウ・オ・レ”

実勢価格：389円

バニラビーンズの香りと苦さ控えめのカラメルが、プリンの卵黄と牛乳の旨みを引き立てます。口溶けもいいです。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/424_8_b99a842710e3fed0af34611d3fb0ac00.jpg?v=202602061051 ]

レトロかと思いきやモダンな味わい【同率8位】B評価：江戸流行婦凛 江戸流行婦凛 6個入り

実勢価格：3240円

卵と生クリームのコクが利いたとろける食感のプリンに、香り強めのメープルシロップがからまるモダンな味。製品名から期待したレトロな味とは異なりました。

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/424_9_dfad5f6f6f46acaebf29119a6a784397.jpg?v=202602061051 ]

コクがあって濃厚な生クリームが印象的【10位】B評価：パレスホテル東京（スイーツ＆デリ）クレーム キャラメル

実勢価格：900円

バニラビーンズの香りが漂う甘さ控えめのプリンより、コクがあって濃厚な生クリームの印象が強いです。カラメルと合わせると、ほろ苦さが加わって味が調和。

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/424_10_db4bfa34e84baedecf6072904b050b1a.jpg?v=202602061051 ]

各製品の詳しい検証結果は、発売中の『MONOQLO』2026年3月号をチェック！

今後も『MONOQLO』で掲載したランキングを発信していきます。お楽しみに！

「認証」マークは編集部が認めた製品の証！

“使う人目線”の厳しいテストの結果、編集部が “本当におすすめできる” と認めた製品に認証マークを付与しています。いくらお金を積んでも手に入らないこのマークは、受賞企業様の商品販促としてご活用いただいています。

★認証マークに関するお問い合わせは、本リリース最後に記載のマーケティング事業部まで

『MONOQLO』とは…

2026年で17周年を迎えました！ 日用品やファッション、保険、クレカなど、あらゆる商品・サービスを使う人目線でテストする男性向けのオールジャンル批評誌。ユーザーのことだけを考えた「正直な評価」を伝えています。



【媒体概要】

媒体名：MONOQLO

発行日：毎月19日

発行元：株式会社晋遊舎

（東京都千代田区神田神保町1-12）

晋遊舎公式サイト：https://www.shinyusha.co.jp/

※リリース内に掲載の文章・画像等の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。高評価認証マークについてのお問い合わせは、本リリース最後に記載のマーケティング事業部までお願いいたします。

【MONOQLOの公式アカウント】



SNS公式アカウントでも本音を公開中！ ぜひフォローを!!

LINE :https://page.line.me/?accountId=oa-monoqloX :https://twitter.com/monoqlo_infoInstagram :https://www.instagram.com/monoqlo_gourmet/

本音でテストする商品評価サイト「360LiFE（サンロクマルライフ）」でも

MONOQLOのコンテンツを公開中！

https://360life.shinyusha.co.jp/list/monoqlo

【本件に関するお問合せ先】

株式会社晋遊舎 マーケティング事業部

電話：03-3518-6625

Mail : marketing_info@shinyusha.co.jp