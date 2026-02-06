Fractal Design社製の人気PCケース「North」シリーズのフルブラックモデル「North Momentum Edition」、「North XL Momentum Edition」を発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、Fractal Design社製、人気PCケース「North」シリーズのフルブラックモデル「North Momentum Edition」、「North XL Momentum Edition」を発表いたします。

「North Momentum Edition」は、黒染め加工を施したオーク材のフロントパネルに、ダークアロイのアクセントを組み合わせたフルブラックデザインのミドルタワー型PCケースです。ケース前面に高強度の液晶ポリマー（LCP）製ブレードを採用した「Momentum 12」ファンを3基搭載し、冷却性能を高めました。また、最大355mmのグラフィックボードに対応するほか、背面のケーブルマネジメントスペースも30mmと余裕があり、配線しやすく組み立てやすいPCケースになっています。

「North XL Momentum Edition」は、同じくフルブラックデザインのフルタワー型PCケースです。140mm径の「Momentum 14」ファンを3基搭載するほか、E-ATXや背面コネクタマザーボードに対応しています。また、最大413mmのグラフィックボードに加え、水冷ラジエーターはトップに最大360mmサイズ、フロントは最大420mmサイズに対応しており、様々なハイエンドパーツを取り付け可能です。

木材を使ったフルブラックデザイン

黒染め加工を施したオーク材のフロントパネルに、ダークアロイのアクセントを組み合わせたフルブラックデザインのPCケースです。高い拡張性を備えるオープンレイアウトデザインに加え、サイドパネルには強化ガラスを採用しており、内部に組み込んだパーツやイルミネーションを楽しむことが可能です。

多くの冷却オプションに対応

ケース前面に、高強度の液晶ポリマー（LCP）製ブレードと、高速回転時のノイズを低減するスイープブレードデザインの「Momentum 12/14」ファンを3基標準搭載。また、ケース各所に水冷ラジエーターを取り付けでき、あらゆる冷却パターンに対応できます。

優れたメンテナンス性

プルタブで簡単に取り外しできるトップパネルをはじめ、ケース各所に取り外し可能なダストフィルター、ケーブルマネジメント用の専用スペース、ベルクロストラップを装備しています。

North XL Momentum Edition

フルタワー型のNorth XL Momentum Editionは、E-ATXや背面コネクタマザーボード、最大413mmのグラフィックボードに対応するほか、水冷ラジエーターはトップに最大360mmサイズ、フロントは最大420mmサイズをサポートしており、様々なハイエンドパーツを取り付け可能です。また、シュラウド内にあるHDDトレイの取付位置や個数を調整することで、電源ユニットの搭載スペースを広げることも可能です。

製品概要

メーカー：Fractal Design

製品名：North Momentum Edition

ケースタイプ：ミドルタワー

型番：FD-C-NOR1C-05

JANコード：7340172711179

アスクコード：CS9690

予想市場価格：33,180円前後（税込）

発売時期：2026年 2月6日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/fractal-design/middle-pccase/north-momentum.html

製品名：North XL Momentum Edition

ケースタイプ：フルタワー

型番：FD-C-NOR1X-07

JANコード：7340172711186

アスクコード：CS9691

予想市場価格：39,000円前後（税込）

発売時期：2026年 2月6日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/fractal-design/fulltower-pccase/north-xl-momentum.html

Fractal Design社 概要

Fractal Design社は、品質や機能性などを損なうことなく、斬新なデザインの製品を提供することをコンセプトに、PCケースをはじめ、数多くのPC関連アクセサリー製品を提供しています。全てのFractal Design製品の設計や検査はスウェーデン本社で行われており、「Less is more」（より少なく語ることは、より多く語ることである）をモットーに、北欧デザインの象徴である、シンプルでエレガントなデザインに取り組んでおります。

URL：https://www.fractal-design.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

本ニュースリリースに関するお問い合せ先

株式会社アスク 担当：高木 宏

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp/