祇園で11年のバーテンダーが寿司屋に転身。未経験からリピーター続出店へ。『寿司酒場 宵々』感謝の1周年

合同会社REALIZE

寿司酒場 宵々（所在：京都府京都市、店主：高田 師良）は、2026年3月に開店1周年を迎えます。祇園で11年間バーテンダーとして酒と向き合ってきた店主が、料理未経験から寿司の世界へ挑戦。多くのお客様に支えられ、リピーターの絶えない店へと成長しました。これまでの感謝を胸に、日本酒ペアリングやおまかせ内容のさらなる充実にも取り組んでいきます。

※この度、1周年を記念して、2月17日（火）にメディアの皆さまを対象とした、おまかせ試食会を開催します。詳細はリリース末尾をご覧ください。

■「絶対無理」と言われたあの日から、感謝の1周年へ

「包丁もろくに握れない奴に寿司は絶対無理だ」。祇園のバーで11年、酒のプロとして歩んできた店主・高田が職人を志した際、修行先で最初に投げかけられた言葉です。それでも、伝統の街・祇園で働く中で芽生えた「寿司と日本酒の文化を学び、守り伝えたい」という想いは揺らぎませんでした。その挑戦は、8か月の修行を経て、2025年3月10日の寿司酒場 宵々の開業へとつながります。開店当日、一番に暖簾をくぐったのは、かつて厳しい言葉を投げかけた師匠でした。緊張の中で差し出した一貫に贈られた「美味しい、感動した」という言葉は、今も変わらぬ原動力になっています。この1年、修行で培った技とバーテンダー時代の感性を重ねながら、一歩ずつ歩みを進めてきました。その積み重ねが、多くのお客様の再訪につながり、1周年という節目を迎えることができました。店名「宵々（よいよい）」には、毎夜のように足を運んでいただける場所でありたいという願いを込めています。お客様に育てていただいたこの1年への感謝を胸に、これからも日々の一貫と向き合ってまいります。

■『寿司酒場 宵々』が支持される3つの理由

●バーテンダー11年の感性が生む、寿司と日本酒のマリアージュ

店主は祇園で11年間、数百種類の酒と向き合ってきた酒のプロフェッショナルです。その経験を活かし、ネタの脂ののりやシャリの酸味、お客様の好みやその日の気分に合わせて日本酒をご提案しています。一貫ごとに広がる「寿司と酒の調和」は、食事にとどまらない体験として、本物を知る祇園の客層から支持されています。

●伝統と向き合い続ける、寿司への真摯な姿勢

「飯炊き3年」という伝統への挑戦となる短期集中修行を選択。経験の浅さを補うため、店主は開店後も日々市場に足を運び、漁師や目利きから学び続けています。シャリや煮切り醤油の味わいに至るまで細部にこだわり、素材の持ち味を引き出す一貫を追求。こうした積み重ねが、「また来たい」と感じていただける味と体験になっています。

●感謝の想いを形にした、価格設定

おまかせの価格は税込8,800円。これは寿司という伝統への敬意と、未熟な時代から足を運び支えてくださったお客様への感謝を込めた設定です。この姿勢がお客様から喜ばれ、「応援したくなる店」としての共感を生んでリピートにつながっています。

■店主：高田 師良（たかだ かずよし）の略歴

京都・祇園のバーにて11年間バーテンダーとして勤務。多くの酒類を扱い、カウンター越しにお客様と向き合う中で、日本の伝統文化である「寿司」と「日本酒」が持つ体験価値の奥深さに魅了される。人生の次なるビジョンとして「日本の食文化を次世代へ繋ぐ存在になりたい」と考え、長年のキャリアから寿司の世界へ転身。料理未経験の状態から修行を経て、2025年3月10日、自身の理想を形にした『寿司酒場 宵々』をオープン。

【店主よりメッセージ】 「宵々ってリーズナブルですね」と言っていただけることは、正直とても嬉しいです。この価格には、寿司という偉大な伝統への敬意と、経験の浅い私の寿司を選び、足を運んでくださるお客様への感謝を込めています。

バーテンダー時代に培った“お客様に寄り添う姿勢”と、修行で得た技術を一貫一貫に注いでいます。あえて未経験から飛び込んだからこそ、『年齢や経験に関係なく、挑戦することは肯定される』という想いを、寿司と日本酒を通じて伝えていきたい。これからも祇園の街と共に歩んでまいります。

■価格帯

8,800円（税込）～13,000円（税込）

■店舗情報

店名： 寿司酒場 宵々

店主： 高田 師良

住所：〒605-0073 京都府京都市東山区祇園町北側347ビッケルビル2F北

営業時間：月～土、祝前日: 12:00～14:00、19:00～翌0:00

定休日：日、祝日

HP： https://sushisakabayoiyoi.owst.jp/

■メディア限定試食会のご案内

日程：2月17日（火）

時間：18:30～21:00（予定）

申込締切：2月13日（金）

申込連絡先：cu.zapp@gmail.com

当日は、宵々のコンセプトである「寿司と日本酒のペアリング」を体感いただける内容として、1周年記念用にリニューアルしたおまかせコースをご試食いただけます。参加をご希望の方は、 に企業名・ご担当社名・希望日時をご連絡ください。折り返し受付完了のご連絡をいたします。席数に限りがございますため、ぜひお早めにお申し込みください。

■当日の取材について

1.おまかせ寿司の撮影

2.寿司を握る様子や日本酒を注ぐシーンの撮影

3.店内カウンター・内観の撮影

4.店主・高田 師良へのインタビュー（転身の背景、1周年の想い、今後の展望 など）

※上記以外にもご要望がございましたら、可能な限り対応いたします。また、撮影・取材内容について事前にご希望がある場合は、お申し込み時にお知らせください。

■本件に関する問い合わせ先

Email：cu.zapp@gmail.com

寿司酒場宵々 担当：高田 師良