一般社団法人日本分析機器工業会と連携協定を締結

当社は、一般社団法人日本分析機器工業会（JAIMA）と、分析機器データの共通フォーマット「MaiML（マイムル）」の普及および実装・運用を通じた利活用促進を目的とした連携協定を、2026年2月1日付で締結しました。

背景

AIやMI（マテリアルズ・インフォマティクス）の進化には「良質なデータ」が不可欠です。

メーカーごとに異なる分析データフォーマット統一は長年の課題でした。

JAIMAはこれに対し「MaiML」の標準化を、AIST SolutionsはMaiMLを使ったデジタルプラットフォーム事業を推進して来ました。

本連携は、分析機器（ハード）とデータプラットフォーム（ソフト）をシームレスに接続する重要な一歩です。

協定のポイント

AIST SolutionsとJAIMAは「戦略パートナー」としてデジタルプラットフォームの社会実装を進めていきます。

取り組み

- AIST Solutions デジタルプラットフォーム事業「AlcheMia」へのMaiML実装- MaiMLの標準化、普及啓発および改善に関する活動- 事業者、研究機関、大学、関係機関等との連携および普及活動

AIST Solutionsが展開するデジタルプラットフォーム事業において、MaiMLを先行実装、産総研グループが培ってきた材料開発の総合知を活用し実用的なユースケースの連続創出と社会実装を推進して行きます。

関連情報

▶︎ AIST Solutions：材料開発を加速する総合知の提供(https://www.aist-solutions.co.jp/case_study/materialdx_digitalplatform1.html)

▶︎ AIST Solutions：デジタルプラットフォーム(https://www.aist-solutions.co.jp/about_us/dpf.html)

産総研での事例

産総研では、金属有機構造体（MOF）開発において、AIST Solutionsデジタルプラットフォーム事業で提供しているMaiMLを利用したデータレイク「AlcheMia」を活用しています。

データレイクに蓄積されたデータを基点に、AIとロボット、研究者が有機的に連携する次世代のデータ駆動型R&D環境実証を行っています。

産総研 材料・化学領域 材料基盤研究部門 資源循環吸着研究グループでの活用例