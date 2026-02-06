【マックハウス×モンチッチ】コラボレーションアイテムを販売

ジーイエット株式会社

ジーイエット株式会社（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：石野孝司）が展開するマックハウスは、1974年の誕生以来、世界30か国以上で愛され続けている「モンチッチ（Monchhichi）」とのコラボレーションアイテムを発売いたします。

昭和レトロな世界観を表現したデザインにモンチッチの愛くるしさを存分に詰め込んだラインナップが登場。レディースアイテム、キッズアイテムに加えて、雑貨類まで幅広く展開いたします。

２月６日（金）からオンラインストア特設サイトにて先行予約販売をスタートし、３月６日（金）からは全国の店舗での販売も予定しています。

■コラボレーション概要

2024年に誕生50周年を迎えた「モンチッチ」と、マックハウスの特別なコラボレーションが実現。「大人には懐かしく、若者には新しい」をキーワードに、象徴的な“おしゃぶりポーズ”や“そばかす”をデザインに落とし込みました。マックハウスらしい快適な着心地と、モンチッチのポップなテイストを融合した、遊び心あふれるコラボレーションアイテムです。ストリート感のあるシルエットでユニセックスに楽しめるレディースアイテム、コーディネートの主役になるデザインが魅力のキッズアイテムに加え、バッグやキーホルダーなどの雑貨類まで幅広く展開いたします。

■コラボレーションアイテム紹介

キュートなモンチッチを配したレトロでキャッチーなデザインで表現した本コレクションは、主役級の存在感を放つサガラ刺繍Tシャツをはじめ、親子リンクコーデが楽しめるキッズアイテムのほか、デイリーに使える雑貨まで、日常に遊び心を添える「カワイイ」が詰まったラインナップとなっています。

※画像はイメージです。

レディース

モンチッチバッグサガラ長袖Tシャツ

カラー展開：2色（OATMEAL、CHARCOAL）

サイズ ：Ｍ/Ｌ

価 格 ：\3,290（税込）

※画像はイメージです。

レディース

モンチッチルーズTシャツ

カラー展開：2色（OATMEAL、CHARCOAL）

サイズ ：FREE

価 格 ：\2,790（税込）

※画像はイメージです。

レディース

モンチッチカラーサガラTシャツ

カラー展開：5色（OFF WHITE、OATMEAL、くすみPINK、MOCHA BEIGE、くすみSAX）

サイズ ：Ｍ/Ｌ

価 格 ：\2,790（税込）

※画像はイメージです。

キッズ

モンチッチ胸ワンポイント刺繍Tシャツ

カラー展開：2色（CHARCOAL・MINT）

サイズ ：120※・130・140・150・160

価 格 ：\1,991（税込）

※120cmサイズはオンラインストアおよび一部店舗のみ取り扱い

※画像はイメージです。

キッズ

モンチッチファーワッペンTシャツ

カラー展開：2色（OATMEAL、PINK）

サイズ ：120※・130・140・150・160

価 格 ：\1,991（税込）

※120cmサイズはオンラインストアおよび一部店舗のみ取り扱い

※画像はイメージです。

モンチッチトートバッグ

カラー展開：2色（ECRU、NAVY）

価 格 ：\2,190（税込）

■販売概要

モンチッチとマックハウスのコラボレーションアイテムをオンラインストア特設サイトで２月６日（金）から先行予約販売を開始いたします。全国の店舗では３月６日（金）からの販売を予定しております。

＜オンラインサイトの先行予約販売＞

予約期間：2026年2月6日（金）10:00 ～ 3月4日（水）16:59

販売サイト：マックハウス公式オンラインストア特設サイト

https://www.mac-house.co.jp/c/gr488/gr664/gr977(https://www.mac-house.co.jp/c/gr488/gr664/gr977)

お届け予定：2026年3月5日（木）より順次発送

注意事項：予約数量には限りがございます。

＜店舗での販売＞

販売開始日：2026年３月６日（金）（予定）

販売店舗数：レディースアイテム180店舗 ／ キッズアイテム140店舗

▶マックハウス公式オンラインストア

https://www.mac-house.co.jp/(https://www.mac-house.co.jp/)

■モンチッチについて

1974年に株式会社セキグチ（本社：東京都葛飾区）から発売された、顔と手足がソフビ・体はぬいぐるみという斬新なスタイルのキャラクターです。発売直後から爆発的ブームを巻き起こし、これまでに世界30カ国以上で累計7,000万体以上を販売。時代を超えて愛され続ける、日本を代表する人気キャラクターです。

▶モンチッチWebサイト

https://www.monchhichi.co.jp/(https://www.monchhichi.co.jp/)

【会社概要】

ジーイエット株式会社

所在地：東京都杉並区梅里一丁目7番7号

事業内容：衣料品ならびに雑貨商品の販売、投資事業

【各種リンク】

コーポレートサイト

https://gyet.co.jp

ニュース一覧（広報）

https://gyet.co.jp/news

ニュース一覧（IR）

https://gyet.co.jp/ir/ir-news

【本件に関するお問い合わせ】

ジーイエット株式会社 管理部広報IRグループ 堀池 TEL：03-3316-1911