薄膜とカバー力の両立で、肌づくりの常識*¹を解放するジェル粉ファンデーション「メルティフィール　ウェアII」2026年2月13日（金）発売

株式会社カネボウ化粧品

「I HOPE.」を掲げ、美ではなく、希望を発信するブランド「KANEBO」は、軽やかなつけ心地とカバー力を両立した、新感覚*¹のジェル粉ファンデーション「メルティフィール ウェアII」、毛穴や色ムラを自然にカバーし、自分の肌に合わせたトーンアップが続く、透明感＆ 血色感プライマー「イルミネイティングプライマー」を2026年2月13日（金）より発売します。

*¹：KANEBO内において

薄膜とカバー力の両立で、肌づくりの常識*¹を解放する新ジェル粉ファンデーション。

ジェルでコーティングされた、きめ細かなパウダーが実現した、肌へ溶け込むような一体感。

光を取り込む極薄のうるみ膜が肌を包み、自然なツヤを放つ洗練された仕上がりへ。

軽やかなつけ心地とカバー力を両立した、新感覚*¹のジェル粉ファンデーション、誕生！

極薄ジェル膜がピタッと密着。肌に溶け込むようになじみ、どこまでも軽やかにカバーし続ける。

進化した当社独自の「デュアルジェルコーティング」技術

半透明ジェルの中に、すべての粉体を包み込む「デュアルジェルコーティング技術」がさらに進化*¹。粉感・白さのないジェルコーティング粉体に加え、薄く・透明感があり・軽やかな塗り心地を叶えるメルティジェルコーティング粉体を新たに配合。さらになめらかになった「ジェル粉」ならではの高い付着性で、ひと塗りで均一にのびて、肌に溶け込むように密着。よりクリアになった極薄ジェル膜の中で、肌本来の色・質感を取り込みながら、塗膜内部で光を拡散することで、素肌らしさを残しつつ、洗練された仕上がりに導くカバーを実現。適度な吸油・吸水効果で乾燥感なくベタつきを抑え、肌への負担を感じない軽やかな仕上がりが続きます。

・新配合「メルティジェルコーティング粉体」：より軽やかに肌に溶け込むようになじみ、重ねても粉感なく肌と一体化

・新配合「オイルアジャストメントシルキーパウダー」：ジェルコーティング粉体とのかけ合わせにより、高い吸油・吸水性をもち、つけている間じゅう心地よさと化粧もちを実現

パウダーならではの薄さによる、軽い極薄ジェル膜が叶える、粉感のないなめらかで洗練された仕上がり

溶け込み感にこだわり進化した「デュアルジェルコーティング技術」を採用したメルティフィール ウェアIIは、よりなめらかな塗膜表面かつ、薄い塗膜を形成することで、肌のキメ全体にパウダーが均一に薄く付着。粉感や白浮きを感じさせることなく高いカバー力を叶えます。

● ファンデーション剤型別塗膜断面画像

他剤型の当社ファンデーションに比べ、メルティフィール ウェアIIは、電子顕微鏡では塗膜内部を観察できないほどの薄い膜を形成。

◆商品概要

溶け込むように包む極薄のうるみ膜とカバー力で、

洗練された自然なツヤ肌に仕上がる、ジェル粉ファンデーション。

ジェルでコーティングされた、きめ細かなパウダーが実現した、肌へ溶け込むような一体感。

光を取り込む極薄のうるみ膜が肌を包み、自然なツヤを放つ洗練された仕上がりへ。

カネボウ メルティフィール ウェアII

全10色 11g 5,000円（税込5,500円） ※レフィルタイプ

カネボウ メイクアップコンパクト 全1種 1,500円（税込1,650円）

カネボウ メイクアップスポンジ 全1種 600円（税込660円）

カネボウ メイクアップブラシ 全1種 2,000円（税込2,200円）

コンパクト・ツールセット価格 8,500円（税込9,350円）*ブラシセット価格

・肌へ溶け込むようになじむパウダーが進化*¹。驚くほど軽やかなつけ心地を実現し、隙のない洗練感のある自然なツヤ肌に仕上げます。

・進化した「デュアルジェルコーティング技術」により、肌への負担感なく、溶け込むようにのび広がり一体化。ジェル主体の透明感の高いうるみ膜が光を取り込みながら、にごりのない発色を実現。粉っぽさがなく、毛穴などの凹凸や、くすみ、色ムラなどの肌悩みをなめらかにカバーします。

・ジェル主体の塗膜だからこそ、乾燥感のないしっとりとした使用感で、時間が経ってもパサつきがなく、くすみが気にならない美しい仕上がりが長時間持続します。

・どんなつけ方でもムラなくきれいに仕上がります。スポンジでピタッと、ブラシでふんわり、選べるツールで、なりたい肌仕上がりも自在に調節できます。



【カラーバリエーション】色選びも自由に。なりたい肌の可能性拡がる10色

◆商品概要

鍵となるのは、澄みわたる青の輝き。

自分の肌に合わせたトーンアップが続く、透明感＆ 血色感プライマー。

肌の美しい色みを保ちながら黄ぐすみを抑え、透明感を引き立てるクリスタルブルーパールを配合。

白浮きせずに、毛穴や色ムラを自然にカバーし、ツヤのあるなめらかな肌に整えます。

気になるテカリもしっかり抑え、透明感のある明るい肌が持続するトーンアッププライマー。

カネボウ イルミネイティングプライマー

全1種 30g 4,500円（税込4,950円） SPF22・PA++

・肌表面の毛穴・くすみを瞬時に補整。ワントーン明るく、透明感のある肌に仕上げる化粧下地。

・クリスタルブルーパールにより、透明感を引き上げ、明るく美しい肌印象へ導きます。

・白浮きすることなく、肌を明るくトーンアップ。毛穴をカバーし、皮脂のテカリをブロックしながら、つるんと自然なツヤ肌に。血色感と透明感とともに、ファンデーションの仕上がりが長時間続きます。

くすみ・色ムラ・毛穴などを瞬時に補整。 素肌の色を生かした透明感が続く。クリスタルブルーオイルコントロール処方

透明感のある肌に欠かせない光の反射。中でも、くすみのない明るい肌は青い光の反射量が多いことに着目した処方。「色」ではなく、青い「光」を強く反射することで、血色感を損なうことなく透明感と明るさを与えるクリスタルブルーパールを採用。肌との親和性が高い高密着オイルにより、ファンデーションの崩れを防ぎ、表情の動きに追従するツヤ膜コーティングが自然なツヤを演出。また、透明感を阻害するテカリや毛穴の目立ちを抑える２種のパウダーと合わせて 、白浮きのない自然なトーンアップが続く仕上がりを叶えます。

※表示価格はメーカー希望小売価格です

◆オフィシャルサイト・SNS

KANEBO 公式サイト https://global.kanebo.com/ja

KANEBO 公式X @kaneboofficial ( https://x.com/kaneboofficial )

KANEBO 公式Instagram @kaneboofficial( https://www.instagram.com/kaneboofficial/ )

KANEBO グローバル公式Instagram @kanebo_hope ( https://www.instagram.com/kanebo_hope/)

KANEBO YouTubeチャンネル：【I HOPE.】Ch（ https://www.youtube.com/@I_HOPE_Ch ）