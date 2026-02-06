甘くて、涼しい。”夏の人気者” サーティワン アイスクリーム×Wpc.初コラボレーション！人気フレーバーをデザインした折りたたみ日傘7種類&ビニール傘2種類発売

株式会社ワールドパーティー

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開する傘ブランド「Wpc.(ダブリュピーシー)」は、「甘くて、涼しい。”夏の人気者”」をテーマにサーティワン アイスクリームとの初コラボレーションアイテムとして、折りたたみ日傘7種とビニール傘2種を2026年2月6日(金)より、Wpc.公式オンラインショップ、Wpc.直営店舗他、全国の取扱店舗にて販売開始いたします。

サーティワン アイスクリームとWpc.の日傘。“夏の人気者”がスペシャルタッグ！

暑い日に食べたくなるサーティワン アイスクリームと、暑い日にマストなWpc.の日傘。そんな”夏の人気者”同士、初のスペシャルタッグが実現しました。今回登場するのは、傘の持ち手を人気フレーバーで表現した「遮光プレイフルアイスクリームミニ(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/801-br002-102)」や、様々なフレーバーを散りばめた「遮光アイスクリームパターンミニ(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/801-br001-102)」、「アイスクリームパターンアンブレラ(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/pt-br03-001)」。サーティワン アイスクリームが開催した『#推しフレーバー総選挙2025』で上位にランクインした”ラブポーションサーティワン”や”コットンキャンディ”をはじめ、定番である”ポッピングシャワー”など、数多くのフレーバーにあわせて傘をデザインしています。一部アイテムにはサーティワン アイスクリームの象徴であるピンクのスプーンチャームが付いているので、そちらにも注目！サーティワン アイスクリームらしいカラフルでポップな傘で、甘くて涼しい夏をお過ごしください。

またWpc.の日傘は、UVカット率100%・遮光率100%・UPF50+の生地*を使用。はっ水加工も施されているので雨の日でもお使いいただける晴雨兼用です。

*JIS L 1925の規定に準じて生地のUVカット率100％の測定値が出た生地をUVカット率100％生地としております。JIS L 1055 A法にて遮光率100％の測定値が出た生地を遮光率100％生地としております。JIS L 1925の規定に準じて生地のUPF値を測定しています。

※記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。また、生地に施された刺繍・縫製などのUV加工生地以外の部分もこの限りではございません。

商品紹介

思わず食べたくなる！

傘の丸い持ち手を4つの人気フレーバー＜ジャモカアーモンドファッジ／ラブポーションサーティワン／ポッピングシャワー／コットンキャンディ＞で表現した、唯一無二の折りたたみ日傘。

傘本体には、持ち手と同じフレーバーのぷっくりとしたワンポイント刺繍を施しています。サーティワン アイスクリームを象徴するピンクのスプーンチャームもポイントです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/366_1_b0bcd70e6c21db52e37bec280a2134cb.jpg?v=202602061051 ]

ベージュ、ミント、チャコールの3色展開の折りたたみ日傘で、傘にプリントしたフレーバーが生地色とリンク。傘ケースには存在感のある大きなリボンをあしらい、大人可愛いアクセントをプラスしました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/366_2_fb58c9cc4febc407d04d4d12b382504a.jpg?v=202602061051 ]

傘に使用しているフレーバー

＜ベージュ＞

ベリーベリーストロベリー／ナッツトゥユー／オレンジソルベ／ストロベリーチーズケーキ／ジャモカコーヒー／キャラメルリボン／バナナアンドストロベリー

＜ミント＞

ポッピングシャワー／チョコレートミント／マスクメロン／ストロベリーチーズケーキ／クッキーアンドクリーム／バナナアンドストロベリー／キャラメルリボン

＜チャコール＞

クッキーアンドクリーム／ラブポーションサーティワン／チョコレート／ナッツトゥユー／チョップドチョコレート／ジャモカアーモンドファッジ／ジャモカコーヒー

【Wpc.の日傘】

全カラーUVカット率100%・遮光率100%・UPF50+*生地を使用しているため、夏の強い日差しもしっかりブロック。傘の裏面に施された黒色のポリウレタンコーティングは光の反射を抑え、まぶしさを軽減してくれます。高い遮熱性を備えており、暑さ対策としても頼れる存在です。また晴雨兼用傘なので、突然の雨でも安心してお使いいただけます。

人気フレーバーを傘全体に散りばめた、心躍るカラフルなビニール傘。ブルーとピンクの2色展開で、それぞれに7つのフレーバーをプリント。好きなフレーバーを探す楽しさも味わえます。

傘の縁には”なみなみ”パイピングを施すことで、よりポップで可愛い印象に。ピンクのスプーンチャーム付きです。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/366_3_c4e82f64a5e9fdf115af1546b73ff615.jpg?v=202602061051 ]

傘に使用しているフレーバー

＜ブルー＞

ポッピングシャワー／チョコレートミント／コットンキャンディ／ジャモカアーモンドファッジ／クッキーアンドクリーム／ジャモカコーヒー／バナナアンドストロベリー

＜ピンク＞

ベリーベリーストロベリー／ナッツトゥユー／オレンジソルベ／ストロベリーチーズケーキ／ラブポーションサーティワン／キャラメルリボン／バナナアンドストロベリー

販売について

▼Wpc.公式オンラインショップ

・Wpc. ONLINE STORE(https://www.wpc-store.com/)

・楽天市場店 Wpc./KiU OFFICIAL SHOP(https://www.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/)

・ZOZOTOWN店 Wpc./KiU(https://zozo.jp/shop/wpc-kiu/)

・Wpc. Yahoo!店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/wpc-worldparty/)

・Amazon Wpc.(https://www.amazon.co.jp/stores/page/33606DC4-9164-46A4-AF28-7AEDBD29B0E4?ingress=2&visitId=984d6a01-2af2-4c23-a474-7aa994cd6c10&ref_=ast_bln)

・マルイウェブチャンネル Wpc.(https://search-voi.0101.co.jp/shop/wpc_kiu/)

・d fashion Wpc.(https://dfashion.docomo.ne.jp/brand/wpc/?searchShopCode=SWPC2063D)

・MAGASEEK Wpc.(https://www.magaseek.com/brand/wpc/)

・LOCONDO Wpc.(https://www.locondo.jp/shop/brand/wpc/)

▼直営店舗

・Wpc.心斎橋パルコ店

542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコ5階

大阪メトロ 御堂筋線心斎橋駅 南改札より直結

・Wpc. LUCUA 1100店

530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ7階

JR大阪駅より直結

・Wpc. Echika fit 銀座店

104-0061 東京都中央区銀座4-1-2

東京メトロ 丸ノ内線銀座駅構内 C4出口すぐ

▼LOFT・ハンズ・PLAZA・CHELSEA New York他、全国の取扱店舗

※商品のお取り扱い有無・在庫の有無等は店舗により異なります。

※サーティワン アイスクリームストアでの取り扱いはございません。

公式SNS

・Wpc. - X(https://x.com/wpcUmbrella)

・Wpc. - Instagram(https://www.instagram.com/wpc_official/)

・Wpc. - TikTok(https://www.tiktok.com/@wpc._official)

・Wpc. FLAG SHIP SHOP - X(https://x.com/wpc_s_parco)

・Wpc.心斎橋パルコ店 - Instagram(https://www.instagram.com/wpc_shinsaibashiparco/)

・Wpc. LUCUA 1100店 - Instagram(https://www.instagram.com/wpc_lucua1100/)

・Wpc. Echika fit 銀座店 -Instagram(https://www.instagram.com/wpc_ginza/)

株式会社ワールドパーティー

本社所在地 ：558-0014 大阪市住吉区我孫子1-2-9

電話番号 ：06-6693-2065

代表取締役社長：冨田 智夫

設立 ：1985年9月

事業内容 ：レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド ：Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. classic / Wpc. Patterns / UVO / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU