令和8年は、昭和101年。2026年2月21日(土)～23日(月・祝)の3日間、神奈川県立 花と緑のふれあいセンター『花菜ガーデン』で〈昭和レトロなモノ展〉第2弾を開催。昭和101年だョ！全員集合

令和8年は、昭和101年。神奈川県立 花と緑のふれあいセンター『花菜ガーデン』では、2026年2月21日(土)～23日(月・祝)に、昨年大好評だった〈昭和レトロなモノ展〉第２弾を開催します。展示品大幅アップデート！昭和の貴重な品物を100点以上展示。昭和世代には、キュンとするほど懐かしい。昭和を知らない世代には、旧くてエモくて新しい。心に花を咲かせるモノ語り。昭和のおもちゃ箱をひっくり返したような、心ときめくモノが大集合！

〈昭和レトロなモノ展〉第２弾

展示品大幅アップデート！

昭和30～50年代の当時物を中心に、昭和の貴重な品物を100点以上展示！

■実車展示

昭和の名車『HONDA S600』を実車展示！

■昭和のゲームコーナー

10円ゲーム、スマートボール、手打ちパチンコ、そしてピンボールマシンが！

■駄菓子屋『ほの字』

■昭和の流行語オリジナルスタンプを押そう！

■タイムマシン立ち読みコーナー

■期間限定 昭和な『プリンアラモード』850円(税込)

園内レストラン『キッチンHana』

特別協力：ビオレ ザ ハンド

昭和の時代からずっと人々の暮らしに。

花王の『ビオレ ザ ハンド 泡ハンドソープ』を園内のトイレ、手洗いスペースに設置します。

特設サイト

https://kana-showa101.com

A4フライヤーPDFダウンロード

https://prtimes.jp/a/?f=d126770-7-f2c77a5ebf5cbafdf3f0cb3b2a3dec2d.pdf

■神奈川県立 花と緑のふれあいセンター『花菜ガーデン』について

神奈川県立 花と緑のふれあいセンター『花菜ガーデン』は、2010年3月にオープンした施設です。バラをはじめ、ハナモモ、サクラ、クレマチスなど、四季折々の花が展示された「フラワーゾーン」、田植えや野菜の収穫体験の場となる「アグリゾーン」、展示室やライブラリーなどを備え、植物についての知識が深まる「めぐみの研究棟ゾーン」の3つのエリアで構成されています。富士山が一望できるビューポイント「みはらしデッキ」も人気です。約9.2ha(横浜スタジアムの約3.5倍)の開放感あふれる園内で、季節の花と緑をお楽しみいただけます。

■〈昭和レトロなモノ展〉第２弾 概要

〔日時〕

2026年2月21日(土)～23日(月・祝)

9:00～16:00

観覧無料 入園料金別途

※天候にかかわらずお楽しみいただけます

〔場所〕

神奈川県立 花と緑のふれあいセンター 花菜ガーデン

〒259-1215 神奈川県平塚市寺田縄496-1

特設会場（四季ギャラリー）

〔主催〕

神奈川県立 花と緑のふれあいセンター 花菜ガーデン

(指定管理者 株式会社かながわGAパートナーズ)

〔企画・制作〕

ヒガ・アーツ&メタル

〔特別協力〕

ビオレ ザ ハンド

【施設情報】所在地：神奈川県平塚市寺田縄496-1

TEL：0463-73-6170

開園時間：午前9時～午後4時 ※シーズンにより変動

休園日：12月・1月・2月は毎週水曜日及び年末年始（12月28日～1月4日）、3～6月・9月～11月は無休、7月・8月は第2・4水曜日

入園料：大人700円、シニア（65歳以上）500円ほか

※レギュラーシーズン料金、シーズンにより変動

アクセス：公共交通機関ではJR東海道本線平塚駅からバスで約20分

小田急線秦野駅からバスで約30分

小田急線東海大学前駅からバスで約20分

いずれも「平塚支援学校前」下車徒歩5分

お車では小田原厚木道路平塚I.C.より5分

【お問い合わせ】

神奈川県立 花と緑のふれあいセンター 花菜ガーデン

TEL： 代表 0463-73-6170

URL： https://kana-garden.com