令和8年は、昭和101年。2026年2月21日(土)～23日(月・祝)の3日間、神奈川県立 花と緑のふれあいセンター『花菜ガーデン』で〈昭和レトロなモノ展〉第2弾を開催。昭和101年だョ！全員集合
令和8年は、昭和101年。神奈川県立 花と緑のふれあいセンター『花菜ガーデン』では、2026年2月21日(土)～23日(月・祝)に、昨年大好評だった〈昭和レトロなモノ展〉第２弾を開催します。展示品大幅アップデート！昭和の貴重な品物を100点以上展示。昭和世代には、キュンとするほど懐かしい。昭和を知らない世代には、旧くてエモくて新しい。心に花を咲かせるモノ語り。昭和のおもちゃ箱をひっくり返したような、心ときめくモノが大集合！
〈昭和レトロなモノ展〉第２弾
展示品大幅アップデート！
昭和30～50年代の当時物を中心に、昭和の貴重な品物を100点以上展示！
■実車展示
昭和の名車『HONDA S600』を実車展示！
■昭和のゲームコーナー
10円ゲーム、スマートボール、手打ちパチンコ、そしてピンボールマシンが！
■駄菓子屋『ほの字』
■昭和の流行語オリジナルスタンプを押そう！
■タイムマシン立ち読みコーナー
■期間限定 昭和な『プリンアラモード』850円(税込)
園内レストラン『キッチンHana』
特別協力：ビオレ ザ ハンド
昭和の時代からずっと人々の暮らしに。
花王の『ビオレ ザ ハンド 泡ハンドソープ』を園内のトイレ、手洗いスペースに設置します。
特設サイト
https://kana-showa101.com
A4フライヤーPDFダウンロード
https://prtimes.jp/a/?f=d126770-7-f2c77a5ebf5cbafdf3f0cb3b2a3dec2d.pdf
■神奈川県立 花と緑のふれあいセンター『花菜ガーデン』について
神奈川県立 花と緑のふれあいセンター『花菜ガーデン』は、2010年3月にオープンした施設です。バラをはじめ、ハナモモ、サクラ、クレマチスなど、四季折々の花が展示された「フラワーゾーン」、田植えや野菜の収穫体験の場となる「アグリゾーン」、展示室やライブラリーなどを備え、植物についての知識が深まる「めぐみの研究棟ゾーン」の3つのエリアで構成されています。富士山が一望できるビューポイント「みはらしデッキ」も人気です。約9.2ha(横浜スタジアムの約3.5倍)の開放感あふれる園内で、季節の花と緑をお楽しみいただけます。
■〈昭和レトロなモノ展〉第２弾 概要
〔日時〕
2026年2月21日(土)～23日(月・祝)
9:00～16:00
観覧無料 入園料金別途
※天候にかかわらずお楽しみいただけます
〔場所〕
神奈川県立 花と緑のふれあいセンター 花菜ガーデン
〒259-1215 神奈川県平塚市寺田縄496-1
特設会場（四季ギャラリー）
〔主催〕
神奈川県立 花と緑のふれあいセンター 花菜ガーデン
(指定管理者 株式会社かながわGAパートナーズ)
〔企画・制作〕
ヒガ・アーツ&メタル
〔特別協力〕
ビオレ ザ ハンド
【施設情報】所在地：神奈川県平塚市寺田縄496-1
TEL：0463-73-6170
開園時間：午前9時～午後4時 ※シーズンにより変動
休園日：12月・1月・2月は毎週水曜日及び年末年始（12月28日～1月4日）、3～6月・9月～11月は無休、7月・8月は第2・4水曜日
入園料：大人700円、シニア（65歳以上）500円ほか
※レギュラーシーズン料金、シーズンにより変動
アクセス：公共交通機関ではJR東海道本線平塚駅からバスで約20分
小田急線秦野駅からバスで約30分
小田急線東海大学前駅からバスで約20分
いずれも「平塚支援学校前」下車徒歩5分
お車では小田原厚木道路平塚I.C.より5分
【お問い合わせ】
神奈川県立 花と緑のふれあいセンター 花菜ガーデン
TEL： 代表 0463-73-6170
URL： https://kana-garden.com