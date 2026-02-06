【オンライン開催/参加無料】スタートアップ経営者のための『決算書の勘所』を解説するセミナーを2月16日(月)に開催！

東京コンテンツインキュベーションセンター

株式会社ツクリエ（本社：東京都千代田区 代表取締役：鈴木英樹 以下、ツクリエ）が東京都から受託運営する東京コンテンツインキュベーションセンター（以下、TCIC）は、TCICマネジメントプログラム「スタートアップ経営者のための決算書の勘所～金融機関はこう見ている～」を2月16日（金）にオンラインにて開催します。（参加費：無料）

【経理・会計は会社経営の根幹】

「人・モノ・金・情報」といわれる経営資源の中でも、創業期の企業にとって特に重要なのが「お金」の管理です。

経営者自身が自社の経理・会計状況を正しく理解・把握できていないと、資金ショートのリスクが高まるだけでなく、事業や経営の現状を正しく評価できなかったり、金融機関などの資金調達先と適切なコミュニケーションが取れなかったりと、重大な経営課題につながりかねません。



本セミナーでは、経営者が押さえておくべき経理・会計の基本的な考え方やポイントを分かりやすく解説します。あわせて、金融機関をはじめとする外部関係者が決算書のどこを見て、どのように評価しているのかといった「決算書の勘所」についてもお伝えします。



経理・会計は、経営判断や資金調達を行う上で欠かせない経営者必須のスキルです。

その基礎を一から学べる絶好の機会となりますので、是非ご参加ください。



▼参加対象

・これから創業・起業を考えている方

・創業・起業して間もない法人の方



▼詳細・お申込はこちら

https://tcic-seminar20260216.peatix.com/

開催概要

イベント名：スタートアップ経営者のための決算書の勘所 ～金融機関はこう見ている～

日時 ：2026年2月16日(月) 18:00～19:30 (17時半受付)

形式 ：ZOOM(ウェビナー形式)

参加費 ：無料

主催 ：東京コンテンツインキュベーションセンター（TCIC）

定員 ：40名

【セミナー項目】

１ 決算書とは

２ 経理と決算書の関係性

３ 決算書の見方

４ 月次決算の重要性

５ 質疑応答

※項目は変更の可能性がございます。

【タイムスケジュール】※予定

18:00-18:10 イントロダクション(TCIC)

18:10-19:15 セミナー １～４

19:15-19:25 質疑応答

19:25-19:30 クロージング

講師

アクタス税理士法人／パートナー、税理士

鈴木 佑介（すずき ゆうすけ）氏

＜プロフィール＞

中堅・中小企業への税務・経営コンサルティング業務手掛ける中小企業対応のエキスパート。金融機関や提携先でのセミナー講師の実績も多く、立教大学では専任講師として租税全般のゼミも対応している。税務のプロフェッショナルとして、すべてのお客様と考え方を理解、共有し、良好な人間関係を必ず築くことを信念としている。その信頼関係のもと、通常であれば躊躇する事柄にもお客様の立場で意見致します。

■東京コンテンツインキュベーションセンター（TCIC）とは？

TCIC は、コンテンツ・クリエイティブ関連産業に特化した東京都直営の創業・起業支援施設です。

コンテンツ分野での創業支援、ハンズオン支援を通して、コンテンツ産業の集積地・情報発信地になることを目指し、都内のコンテンツ関連産業の活性化、ひいては日本のコンテンツ産業の振興に貢献してまいります。

https://tcic.metro.tokyo.lg.jp/

■『TCIC SPACE』の参加者を募集中！

TCICでは、コンテンツ分野の起業家、クリエイターの方、コンテンツに関わる方などが集う承認制の

Facebookコミュニティを運営しております。

▼詳細・ご参加はこちら

https://tcic.metro.tokyo.lg.jp/tcicSpace/

■ツクリエとは

「スタートアップサイドでいこう」

株式会社ツクリエは、事業を作る皆さまを応援するプロフェッショナルとしての起業支援サービス事業と、価値を創造するクリエイターの皆さまを支援するクリエイティブ創造事業を中心に事業展開をしています。

起業を目指す方、起業家の方を支援するイベント企画や相談事業、アクセラレーションプログラムの開発から、起業家の方との協同事業、商品開発、プロデュースなどを行っています。

https://tsucrea.com/

【本リリースに関する問い合わせ先】

東京コンテンツインキュベーションセンター 事務局

〒164-0012 東京都中野区本町2丁目46番1号中野坂上サンブライトツイン 14階

営業時間：平日9時～18時

担当：岩本 浩治

TEL：03-3383-4616

Mail：info@tcic.metro.tokyo.lg.jp