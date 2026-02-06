【栃木県×AlphaDrive】「令和7年度 栃木県スタートアップ企業支援事業 成果報告会」を3月6日(金)に開催

株式会社アルファドライブ

株式会社アルファドライブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：麻生要一、以下「AlphaDrive」）は、栃木県より受託運営する「令和7年度 栃木県スタートアップ企業支援事業」の集大成となる成果報告会を、2026年3月6日（金）に栃木県庁にて開催いたします。※オンライン配信も実施いたします。



本イベントでは、今年度の支援プログラムに参加したスタートアップおよび起業家候補者（計9者予定）によるピッチに加え、ベータ・ベンチャーキャピタル株式会社 田村直哉氏をお招きし、「スタートアップの資金調達入門」をテーマとした特別講演を行います。

▼イベント詳細・お申し込みはこちら

https://forms.gle/AJhmutEzJRRtQma2A(https://forms.gle/AJhmutEzJRRtQma2A)

※締め切り：3月4日（水）

■開催背景と目的

栃木県では、県内発のスタートアップ創出・成長支援を通じて、地域産業の振興とイノベーションの創出を目指しています。 本年度は、AlphaDriveが事業を受託し支援を展開してまいりました。

本成果報告会は、これらのプログラムを通じて磨き上げられた事業成果を広く発信し、県内の「スタートアップ機運」を高めることを目的としています。また、多種多様な企業や支援者がつながる交流の場を提供することで、栃木県における新たなエコシステムの構築を目指します。

■イベントの見どころ

1. 県内スタートアップ・起業家によるピッチ（全9組登壇予定）

「課題解決型人材育成事業」（5者）および「スタートアップ企業成長加速支援事業」（4者）に参加した採択者が登壇。数ヶ月間のプログラムを経てブラッシュアップされた事業プランを発表します。

2. 特別講演「スタートアップの資金調達入門」

特別ゲストとして、ベータ・ベンチャーキャピタル株式会社の田村直哉氏が登壇。「夢を形にするお金の話」として、スタートアップの成長に不可欠な資金調達の基礎や、投資家視点での事業成長のポイントについてご講演いただきます。また、田村氏には各社ピッチへのコメンテーターとしてもご参加いただきます。

3. 参加者交流会

イベント後半には、登壇者や支援機関、参加者同士が交流できる時間を設けています。新たなビジネスの種や協業のきっかけが生まれる場としてご活用いただけます。また、参加スタートアップ企業や起業家候補の皆様の製品を体験できるコーナーも会場にご用意しております。

■開催概要

イベント名： 令和7年度 栃木県スタートアップ企業支援事業 成果報告会

日時： 2026年3月6日（金） 14:00～17:30（開場 13:30）

会場： 栃木県庁本館6階 大会議室1 ＋ オンライン配信（Zoom）

参加費： 無料

主催： 栃木県

運営受託： 株式会社アルファドライブ

■タイムスケジュール（予定）

14:00～14:15 開会・プログラム説明

14:15～15:05 成果発表ピッチ１.「課題解決型人材育成事業」採択者（5者）

15:05～15:15 休憩

15:15～15:55 成果発表ピッチ２.「スタートアップ企業成長加速支援事業」採択者（4者）

15:55～16:00 休憩

16:00～16:30 特別講演「スタートアップの資金調達入門」

登壇：田村 直哉 氏（ベータ・ベンチャーキャピタル株式会社）

16:30～16:50 クロージング

16:50～17:30 交流会



※スケジュールは進行状況により変更となる場合がございます。

■特別講演登壇者プロフィール

田村直哉 氏／ベータ・ベンチャーキャピタル株式会社 ポートフォリオマネージャー

三重県出身。大学卒業後、国民生活金融公庫（現・日本政策金融公庫）へ入庫。2013年から3年間は宇都宮支店に勤務し、栃木県内の中小企業への融資実務に従事。その後、全国各地の拠点を経て、創業、スタートアップ支援施策の企画立案や融資制度の企画を担当。 2024年4月、福岡市のベータ・ベンチャーキャピタルへ参画し、現在は投資家とのリレーション構築業務やファンド管理業務に従事している。

＜お問い合わせ＞

栃木県スタートアップ企業支援事業 運営事務局（株式会社アルファドライブ内）

連絡先：tochigi.acceleration2025@alphadrive.co.jp

＜会社概要＞

社名：株式会社アルファドライブ / Alphadrive Co.,Ltd.

設立：2018年2月23日

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一

所在地：〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-3来栖ビル1F

https://alphadrive.co.jp