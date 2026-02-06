喪服レンタルの喪服レスキューが2月6日に福岡（博多・天神）に2店舗出店

喪服レスキュー株式会社

喪服レスキュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 後藤佑介/永江悠真、以下、喪服レスキュー）は、2026年2月6日（金）に博多駅前店、天神西店を出店します。

今回、新しくオープンする博多駅前店、天神西店は喪服レスキューとしては東京都以外の都道府県では初の出店となります。（東京では2026年2月時点で13店舗展開しています）

博多駅前店概要

住所：〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前４丁目９－２８ エヌケイビル101

最寄駅：JR博多駅徒歩8分

営業時間：24時間

休業日：年中無休

お申込方法：WEBサイトからお申込・ご来店予約

オープン：2026年2月6日

天神西店概要

住所：〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂１丁目１－２３ 赤坂池田ビル4階

最寄駅：赤坂駅徒歩5分、薬院大通駅徒歩11分、西鉄福岡（天神）駅徒歩13分、

営業時間：24時間

休業日：年中無休

お申込方法：WEBサイトからお申込・ご来店予約

オープン：2026年2月6日

喪服レスキューのレンタルプラン

メンズ フルセットプラン

価格：9,980円（税込）

プランに含まれるもの：喪服、ネクタイ、靴、ベルト、数珠、袱紗 ※ワイシャツは含まれません。

レンタル期間：6泊7日

メンズ ライトプラン

価格：6,980円（税込）

プランに含まれるもの：喪服、ネクタイ ※ワイシャツは含まれません。

レンタル期間：6泊7日

レディース フルセットプラン

価格：9,980円（税込）

プランに含まれるもの：喪服、靴、バッグ、数珠、袱紗、ネックレス、イヤリング

レンタル期間：6泊7日

レディース ライトプラン

価格：6,980円（税込）

プランに含まれるもの：喪服

レンタル期間：6泊7日

お申込方法

以下のWEBサイトからお申込・ご来店予約ができます。

https://mofuku-rescue.com/

今後について

これまで東京都を中心とした出店を継続し、3年間で13店舗の出店を行ってきましたが、店舗運営のノウハウや組織体制が整ってきたことから、今後は積極的に東京都以外でも出店を行って行く予定です。すでに福岡県以外での出店計画も進んでおり、主要都市を中心に出店を進めてまいります。

喪服レスキュー株式会社について

2023年4月より、喪服レンタル業界初の無人店舗による喪服レンタルサービス「喪服レスキュー」を運営しています。24時間利用可能（一部店舗除く）な店舗で喪服の試着・レンタルが可能なため、急に必要になる喪服を安心して準備することができます。

◼︎会社概要

社名：喪服レスキュー株式会社

代表者：後藤佑介/永江悠真

設立：2022年11月

所在地：東京都渋谷区代々木2-39-10 クリエイト代々木4階

ホームページ：https://mofuku-rescue.com/

事業概要：喪服のレンタルサービス「喪服レスキュー」の運営