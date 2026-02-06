「オーマイ Big」シリーズから新商品を発売

株式会社ニップン

株式会社ニップン(代表取締役社長:前鶴俊哉 本店:東京都千代田区)は、家庭用冷凍食品新商品「オーマイ Big」シリーズ10種を2026年3月2日(月)より、全国で発売いたします。

物価高や米価高騰を背景に節約志向が高まる中、個食化の進展も追い風となり、冷凍個食パスタに注目が集まっています。中でも、手頃な価格でお腹をおいしく満たすことができる大盛り冷凍個食パスタは売れ行きが特に好調で、市場規模については成長傾向にある中、2025年度は前年比約112%(※1)で推移し、足元の販売数量（2025年10月～12月）についても前年同期比約120%(※2)と大幅伸長しています。

【単位：億円(1億円未満四捨五入)】

(※1)インテージSCI カテゴリ：冷凍パスタ ※301g以上を大盛りと区分し、当社が集計 2022年1月～2025年12月

(※2)インテージSCI カテゴリ：冷凍パスタ ※301g以上を大盛りと区分し、当社が集計 2025年10月～2025年12月

１．商品概要オーマイ Big ナポリタン

■内容量：380g

■価格：オープン

■商品特長

●トマトケチャップが濃厚で懐かしい味わい

●弾力を高めて食感を向上させた麺に、増量したソースがよく絡

む、満足感のある食べ応え

オーマイ Big ボロネーゼ

■内容量：380g

■価格：オープン

■商品特長

●挽肉の旨みと赤ワインの香り豊かなコク深いソースが濃厚でや

みつきになる味わい

オーマイ Big たまごとにんにくペペロンチーノ

■内容量：340g

■価格：オープン

■商品特長

●香ばしいにんにくの旨みとまろやかでコクのある濃厚クリーム

ソースで、やみつきになる味わい

●パセリ、赤唐辛子で彩りをプラス

●ローストガーリックがアクセントに

２．開発担当者のコメント

「オーマイ Big」シリーズは、たっぷりの量と満足感あるおいしさで親しまれてきました。この“旨さやみつき！”なおいしさをより感じていただくため、主力商品の改良と新商品の開発をしました。主力商品の改良では、評価されてきた味わいを守りながら、また食べたくなるようなやみつき感と濃厚感にこだわり、何度も改良を重ねました。新商品の開発は従来の考え方にとらわれず、魅力的なテイストを一から検討しました。さらに、パッケージを全面刷新し、よりおいしさが伝わるデザインへと磨き上げました。

https://prtimes.jp/a/?f=d106413-30-ee2e09b802c50fcab97e5ee34ef490e8.pdf