＼チャイロイコグマは2026年で10周年／　チャイロイコグマ10周年スペシャルムービー公開♪

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、「リラックマ」に登場するキャラクター「チャイロイコグマ」の10周年を記念した『チャイロイコグマ10周年スペシャルムービー』を本日公開したことをお知らせします。

あわせて、10周年の情報を1年通して展開する『チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイト』が現在オープン中であることをお知らせします。

■ チャイロイコグマ10周年スペシャルムービー

チャイロイコグマの魅力をぎゅっと詰め込んだ『チャイロイコグマ10周年スペシャルムービー』をサンエックス公式YouTubeチャンネルにて公開しました。本動画では、チャイロイコグマの紹介をはじめ、応援してくださるみなさんへのメッセージ、リラックマたちと共にチャイロイコグマの10周年をお祝いする様子などが描かれています。

▼スペシャルムービーURLはこちら[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nQ8erHsmQhw ]

■チャイロイコグマ10周年コンセプト

わらって あそんで がおぉして、

時にはちょっぴり冒険も。

うまくいく日も そうじゃない日だって

じまんの胸毛をそっとなでたら

夢もふわふわ ふくらむよ。

そばで応援してくれるみんなに

"さんきゅま！"

チャイロイコグマをこれからも

見守っていてね。

あなたの優しさがおおきな花束に

2026年チャイロイコグマは10周年です。

■ 『チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイト』公開中！

2026年チャイロイコグマは10周年を迎えました。

これに合わせ、現在『チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイト』を公開しており、10周年の特別なアートを使用したサイトデザインで、1年間を通してさまざまな10周年の情報を発信していきます。

＜主なコンテンツ＞

・10周年アートの公開

・1日1回チャレンジ「きょうのチャイロイコグマ」（うらない）

・歴代テーマを振り返るヒストリー

・公式X企画「#コグマのはちみつの森だより」の4コマ漫画紹介

・10周年アートのスペシャル壁紙プレゼント

今後も10周年イヤーを盛り上げる新情報を順次追加予定です。

▼チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイトはこちら

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/chairoikoguma_10th_anniversary/

【チャイロイコグマとは】

はちみつの森でひとりぐらしをしている本物のこぐま。

リラックマたちとははちみつの森で出会ってお友達になったよ。

ちょっぴり寂しがりやで人見知りだけど、

心やさしい甘えん坊なこぐま。

▼チャイロイコグマ【公式】X (@Chairoikoguma_5)

https://x.com/Chairoikoguma_5

■リラックマとは

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/

▼リラックマごゆるりサイト（San-X ネット）

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

▼リラックマ公式X

https://twitter.com/rilakkuma_gyr

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

