＼チャイロイコグマは2026年で10周年／　チャイロイコグマ10周年スペシャルムービー公開♪

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、「リラックマ」に登場するキャラクター「チャイロイコグマ」の10周年を記念した『チャイロイコグマ10周年スペシャルムービー』を本日公開したことをお知らせします。


あわせて、10周年の情報を1年通して展開する『チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイト』が現在オープン中であることをお知らせします。






■ チャイロイコグマ10周年スペシャルムービー

チャイロイコグマの魅力をぎゅっと詰め込んだ『チャイロイコグマ10周年スペシャルムービー』をサンエックス公式YouTubeチャンネルにて公開しました。本動画では、チャイロイコグマの紹介をはじめ、応援してくださるみなさんへのメッセージ、リラックマたちと共にチャイロイコグマの10周年をお祝いする様子などが描かれています。



▼スペシャルムービーURLはこちら
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nQ8erHsmQhw ]




■チャイロイコグマ10周年コンセプト

わらって あそんで がおぉして、


時にはちょっぴり冒険も。


うまくいく日も そうじゃない日だって


じまんの胸毛をそっとなでたら


夢もふわふわ ふくらむよ。


そばで応援してくれるみんなに


"さんきゅま！"


チャイロイコグマをこれからも


見守っていてね。


あなたの優しさがおおきな花束に


2026年チャイロイコグマは10周年です。







■ 『チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイト』公開中！

2026年チャイロイコグマは10周年を迎えました。


これに合わせ、現在『チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイト』を公開しており、10周年の特別なアートを使用したサイトデザインで、1年間を通してさまざまな10周年の情報を発信していきます。



＜主なコンテンツ＞


・10周年アートの公開


・1日1回チャレンジ「きょうのチャイロイコグマ」（うらない）


・歴代テーマを振り返るヒストリー


・公式X企画「#コグマのはちみつの森だより」の4コマ漫画紹介


・10周年アートのスペシャル壁紙プレゼント



今後も10周年イヤーを盛り上げる新情報を順次追加予定です。


▼チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイトはこちら

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/chairoikoguma_10th_anniversary/









【チャイロイコグマとは】

はちみつの森でひとりぐらしをしている本物のこぐま。


リラックマたちとははちみつの森で出会ってお友達になったよ。


ちょっぴり寂しがりやで人見知りだけど、


心やさしい甘えん坊なこぐま。



▼チャイロイコグマ【公式】X (@Chairoikoguma_5)


https://x.com/Chairoikoguma_5







■リラックマとは

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。


▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/






▼リラックマごゆるりサイト（San-X ネット）


https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/


▼リラックマ公式X
https://twitter.com/rilakkuma_gyr




■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）


リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。







