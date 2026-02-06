＼チャイロイコグマは2026年で10周年／ チャイロイコグマ10周年スペシャルムービー公開♪
サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、「リラックマ」に登場するキャラクター「チャイロイコグマ」の10周年を記念した『チャイロイコグマ10周年スペシャルムービー』を本日公開したことをお知らせします。
あわせて、10周年の情報を1年通して展開する『チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイト』が現在オープン中であることをお知らせします。
■ チャイロイコグマ10周年スペシャルムービー
チャイロイコグマの魅力をぎゅっと詰め込んだ『チャイロイコグマ10周年スペシャルムービー』をサンエックス公式YouTubeチャンネルにて公開しました。本動画では、チャイロイコグマの紹介をはじめ、応援してくださるみなさんへのメッセージ、リラックマたちと共にチャイロイコグマの10周年をお祝いする様子などが描かれています。
▼スペシャルムービーURLはこちら
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nQ8erHsmQhw ]
■チャイロイコグマ10周年コンセプト
わらって あそんで がおぉして、
時にはちょっぴり冒険も。
うまくいく日も そうじゃない日だって
じまんの胸毛をそっとなでたら
夢もふわふわ ふくらむよ。
そばで応援してくれるみんなに
"さんきゅま！"
チャイロイコグマをこれからも
見守っていてね。
あなたの優しさがおおきな花束に
2026年チャイロイコグマは10周年です。
■ 『チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイト』公開中！
2026年チャイロイコグマは10周年を迎えました。
これに合わせ、現在『チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイト』を公開しており、10周年の特別なアートを使用したサイトデザインで、1年間を通してさまざまな10周年の情報を発信していきます。
＜主なコンテンツ＞
・10周年アートの公開
・1日1回チャレンジ「きょうのチャイロイコグマ」（うらない）
・歴代テーマを振り返るヒストリー
・公式X企画「#コグマのはちみつの森だより」の4コマ漫画紹介
・10周年アートのスペシャル壁紙プレゼント
今後も10周年イヤーを盛り上げる新情報を順次追加予定です。
▼チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイトはこちら
https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/chairoikoguma_10th_anniversary/
【チャイロイコグマとは】
はちみつの森でひとりぐらしをしている本物のこぐま。
リラックマたちとははちみつの森で出会ってお友達になったよ。
ちょっぴり寂しがりやで人見知りだけど、
心やさしい甘えん坊なこぐま。
▼チャイロイコグマ【公式】X (@Chairoikoguma_5)
https://x.com/Chairoikoguma_5
■リラックマとは
着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。
▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/
▼リラックマごゆるりサイト（San-X ネット）
https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/
▼リラックマ公式X
https://twitter.com/rilakkuma_gyr
■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）
リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。
(C)2026 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.