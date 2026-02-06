地球環境への負荷を軽減したモジュラー構造を採用！KEEN初の接着剤不使用シューズ『UNEEK 360 (ユニーク スリーシックスティー)』を2月14日（土）より順次発売

キーン・ジャパン合同会社

2003 年の創業以来、「天井のないところすべて」をアウトドアと定義し、地球環境負荷を低減した製法で革新的なハイブリッドフットウェアを提案しているアウトドア・フットウェアブランド「KEEN（キーン）」。2本のコードと1枚のソールから生まれたブランドの象徴的なオープンエアスニーカー「UNEEK（ユニーク）」を、 “接着剤不使用”の新たな形『 UNEEK 360（ユニーク スリーシックスティー）』として開発。 KEEN 公式オンラインストア（https://www.keenfootwear.jp）、KEEN 直営店、および、各取扱店にて 2026年2月14日(土)より順次発売。

「UNEEK（ユニーク）（※ 1）」の最新作『UNEEK 360（ユニーク スリーシックスティー）』は、象徴的な 2本のコードデザインを進化させ、接着剤を使わずコードでパーツを固定するモジュラー構造を採用したモデルです。

製造工程から有害な溶剤を排除し、溶剤を使わない構造を実現しています。アッパーにはリサイクル素材を使用しており、役目を終えた後は分別できる設計です。

KEENでは “長く履ける靴こそ環境にやさしい” という考えのもと、2014年からシューズ製造に使われる溶剤の削減に取り組んできました。溶剤ゼロの構造と個性的で「UNEEK」なデザインを兼ね備えた本モデルは、ブランドが続けてきた環境負荷削減プロジェクト「Detox the Planet（デトックス ザ プラネット）」を象徴するモデルです。

「「UNEEK」は常に既成概念を超え、靴作りの考え方を変えてきました。『UNEEK 360』では、「UNEEK」の象徴的な ”2本のコード” をさらに進化させ、接着剤ではなくコードでパーツを固定させるモジュラー構造を採用。これにより、有害な溶剤を製造工程から完全に排除しました。アッパーにはリサイクル素材を使用しており、役目を終えた後は分別できる設計です。」



/ KEEN プロダクトマネジメント ライフスタイル担当ディレクター ブレイン・コンラッド

KEEN は、「世界で最もクリーンな靴づくり」を掲げ、有害化学物質を使わないフットウェアの実現を目標としています。2014年に始めた「Detox the Planet」プロジェクト（※ 2）では、PFAS（※ 3）の完全除去に向けて11,000 時間以上、120万ドルを投じてきました。その結果、2018年にはKEEN のフットウェア製品の95%にPFASフリーを導入し、2024年にはPFASフリーを実現しました。

この防水や撥水加工に使用されている PFAS （※ 3）含む、健康や環境への影響が懸念される6つの有害化学物質（プラスチック製品に含まれる BPA など）のうち、KEEN はモノづくりにおいてすでに5 つを排除。残る1つである溶剤（溶剤＝靴用接着剤に多用されている有害化学物質）においても使用削減に取り組んでおり、この最新モデル『UNEEK 360』 は、ブランドとして初めて“接着剤不使用” ＝“溶剤ゼロ” を実現した一足です。

『UNEEK 360』は、素材選びから構造まで、靴全体が循環型デザインを前提として設計されています。リサイクルP.E.T. を用いた脱着可能なニットアッパー、可動式のコード、クッション性の高い EVA ソールユニットを採用。さらに、全ての KEEN のシューズと同じく、有害な抗菌剤に頼らない自然由来の防臭機能を備えています。これらの革新は、靴の未来に向けた重要なステップと言え、ブレイン氏は以下を加えた。

「今回のローンチが特別なのは、同じ価値観を持つパートナー企業と協力し、このサステナブルな取り組みを形にし、大きく広めていけていることです」

/ KEEN プロダクトマネジメント ライフスタイル担当ディレクター ブレイン・コンラッド

●UNEEK 360 の「意図的に創造された」主な特徴

・リサイクルニットアッパー

リサイクル P.E.T. (P.E.T. = ポリエチレンテレフタレートの略で、プラスチックの総称) を用したエンジニアードニットを採用。そのため環境配慮に加え、軽さとフィット感を両立。

・モジュラー構造

4 つのパーツで構成され、エンジニアードニットアッパーは取り外し可能。モジュラー構造により “接着剤不使用” となり、役目を終えた後は分別しやすい設計。

・動きに寄り添うコード構造

コードが 360°に動き、足にフィットする快適なホールド感を実現。

・接着剤を使わない構造

パーツはコードで固定されており、接着剤不使用（＝“溶剤ゼロ” ）の環境に配慮した設計。

・天然由来の防臭機能（Pesticide-free Odor Control）

環境にやさしい天然由来プロバイオティクスを活用した「Eco Anti-Odor」を採用。

※１ UNEEK（ユニーク）

UNEEK(ユニーク) BLACK / BLACK \15,400(税込)

2014年に登場した、サンダルの快適さにスニーカーの履き心地をハイブリッドしたオープンエア・スニーカー。２本のコードと１枚のソールを編み上げた唯一無二のデザインには、どんな足の形や動きにもフィットするアッパー構造、足裏形状に合わせた立体形成のフットベッド、クッション性に優れたソール機能も備わっています。

※2 Detox the Planet (デトックス ザ プラネット)

KEENは、2012年から次世代に豊かな自然環境を残していくための取り組み「デトックス ザ プラネット イニシアティブ」をスタートした。サプライチェーンから有害な化学物質を特定・除去し、それらを安全かつ効果的なほかの手段に置き換え、環境負荷を最小限にした製品づくりを積極的に行っている。

※3 PFAS (ピーファス)

「PFAS（ピーファス・ペルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物）」は、

5,000種類以上の人工的に作られた「有機フッ素化合物」の総称です。

【POP UP STORE 開催概要】

2月14日（土）の発売に続き、伊勢丹新宿店本館 2F 婦人靴 SNEAKERS by emmi 内にて、

UNEEK 360を期間限定で発売いたします。

KEEN selected by emmi

開催期間：2026年2月25日(水)～3月3日(火)

開催場所：伊勢丹新宿店本館 2F 婦人靴 SNEAKERS by emmi

営業時間：10:00 ～ 20:00

取扱アイテム：UNEEK 360(メンズ、ウィメンズ)

メンズ展開カラー

1031929 STAR WHITE/VAPOR1031928 BLACK/MAGNET1031932 BIRCH/ROASTED PECAN

〈商品名〉

UNEEK 360（ユニーク スリーシックスティー）

〈商品詳細〉

カラー展開： STAR WHITE/VAPOR , BLACK/MAGNET , BIRCH/ROASTED PECAN

※BIRCH/ROASTED PECANのみ 3月25日（水）発売予定

商品番号：1031929 , 1031928 , 1031932

サイズ展開：25-29, 30 cm

重量：308g(片足27cm)

税込価格：24,200円(税込)

ウィメンズ展開カラー

1031935 VAPOR/STAR WHITE1031934 BLACK/MAGNET1031939 BIRCH/ROASTED PECAN

〈商品名〉

UNEEK 360（ユニーク スリーシックスティー）

〈商品詳細〉

カラー展開： VAPOR/STAR WHITE , BLACK/MAGNET , BIRCH/ROASTED PECAN

※BIRCH/ROASTED PECANのみ3月25日（水）発売予定

商品番号：1031935 , 1031934 , 1031939

サイズ展開：22.5-26cm

重量：248g(片足24cm)

税込価格：24,200円(税込)

●KEEN公式オンラインストア 商品リンク ：

https://www.keenfootwear.jp/collections/uneek-360

メンズ： https://www.keenfootwear.jp/collections/mens-uneek-360

ウィメンズ： https://www.keenfootwear.jp/collections/womens-uneek-360

ABOUT KEEN

「サンダルは、つま先を守ることができるのだろうか？」

2003年、創業者ローリー・ファーストのシンプルな疑問をきっかけに、KEENの歴史は幕を開けました。

KEENは米国オレゴン州ポートランドを本拠とする、社会貢献を経営の礎とするアウトドア・フットウェアブランドです。2003年の創業以来、「天井のないところすべて」をアウトドアと定義し、サンダルとシューズ、陸と水、山と街、快適性と機能性やファッション性と実用性といった異なる概念を融合させた革新的な多機能ハイブリッド・フットウェア提案しています。その革新的かつ汎用性のある製品は、有害化学物質PFASの排除やリサイクル素材の採用など、環境負荷低減を推進する＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞のもと製造。また、環境保護、子ども支援、災害支援、ジェンダー平等などの取り組みを「KEEN EFFECT」と呼び、この活動の推進にコミットしています。

＜KEEN EFFECT（キーン・エフェクト）＞

アウトドアライフのために生まれたKEENには、自分たちが暮らし、遊び、働く場所を守る責任があると考えています。

2003年の創業以来、 『世界を少しでもポジティブに変えたい』という強い思いとともに、環境保護、災害支援、そしてジェンダー平等、気候正義への取り組みにコミットしてきました。それが、CONSCIOUSLY CREATED（地球と人にやさしいツクリカタ）、PROTECTING THE PLANET（地球を守ろう）、PROMOTING TOGETHERNESS（みんなで世界をポジティブに）を軸とする【KEEN EFFECT（キーン・エフェクト）】です。完璧ではないかもしれない。でも私たちには、よりよい未来を作る力があることを信じています。

＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞

「地球と人という存在を意識して、モノづくりをする」ということ。 地球上では毎年240億足ものシューズが生産されています。これは、全人類が毎年3足ずつ増やしている計算になります。私たちKEENのシューズもその一部を占めてはいますが、創業以来、「地球の未来のために、環境に負荷を与えないシューズを作る」という使命を持って活動してきました。私たちはそれを＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞と呼んでいます。

撥水加工プロセスからは有害化学物質である有機フッ素化合物「PFAS」を排除し、レザー(革)製品には、環境に配慮した皮のなめし加工をおこなう環境認証団体LWG(レザーワーキンググループ)認定レザーを採用。フットベッド（中敷き）にはプロバイオティックス技術を採用したケミカルフリーの防臭加工を施し、メッシュアッパーや、つま先・アッパー側部の耐久性を補強するTPU等でリサイクルP.E.T.を採用しています。