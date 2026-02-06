Kimini英会話、レッスン録画機能を標準機能として提供へ

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社で、オンライン英会話サービス「Kimini英会話」を提供している株式会社 Glats（東京・品川／代表取締役社長：杉原聡）は、2026年2月1日（日）より、試験運用として提供していた「レッスン録画機能」を標準機能として正式に提供開始いたします。これにより、ご契約プランに関わらず、すべての会員様がレッスン終了後に録画を視聴できるようになり、復習や学習サポートにご活用いただけます。

■レッスン録画機能とは

受講中の映像と音声が自動で記録され、レッスン終了後7日間、ご自身の「マイページ」内に保存されます。詳細ページからいつでも再生でき、「自分の英語を客観的に振り返る」「聞き取れなかった部分を確認する」など、英会話の復習に最適です。

また、お子さまのレッスンも後から視聴できるため、忙しい保護者の方にも安心してご利用いただけます。

・レッスン録画機能のご案内：https://kimini.online/guide/recording-function/

■データセキュリティの取り組み

レッスン動画は、信頼性と安全性の高いAmazon Web Services（AWS）のクラウドストレージ上で厳重に管理されています。

また、Kimini英会話を運営する株式会社Glatsは、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）に関する国際規格「ISO/IEC 27001」の認証を取得しています。

これにより、個人情報およびレッスンデータを含むすべての顧客情報を、国際基準に準拠した安全な管理体制のもとで運用しています。

【プライバシーポリシー】https://kimini.online/company/policy/

株式会社Glatsでは、オンライン英会話サービス「Kimini英会話」を通じて、より多くの方が英語学習を身近に、そして継続的に続けられる環境づくりを目指しています。今回の録画機能の導入は、その一環として「学びの定着」と「自己成長の実感」をサポートする新たな取り組みです。今後もお客様の声をもとに、利便性や学習効果を高める機能開発・サービス改善に努め、“楽しく、効率的・効果的に学びが続く英会話”を提供してまいります。

学研のオンライン英会話 「Kimini英会話」とは？

Kimini英会話は、学研80年の教育ノウハウを活かしたオンライン英会話サービスです。

学研の長年の教材開発の知見を活かして作成した質の高い教材が特長です。レッスンの受講には、専用アプリなどは不要で、パソコンやスマートフォンなどから受講が可能です。年齢や学習目的に合わせてコースを選ぶことができ、幼児から学生、社会人など幅広い年齢の方々にご利用いただいております。

■娯楽と学習が融合した、子どもも大人も楽しめる新感覚スクールとして第1位を獲得

『LDK』など徹底した消費者目線による独自評価で定評のある雑誌を発行する晋遊舎の『MONOQLO』のムック本『英語教材完全ガイド2025』（晋遊舎刊）にて、「趣味型におすすめの英会話スクール」部門でベストバイ第1位に選出。

＜詳細＞

・掲載：英語教材完全ガイド2025

・調査期間：2025年2月1日～2月28日

・調査方法：専門家によるエンターテイメント性の高い教材、コンテンツ・使いやすいデザインと操作性・学習と楽しみのバランスの良さ、コミュニティ機能および、柔軟な学習進度調査

■レベルや学習目的に合わせた豊富なコースをご用意！

Kimini英会話では、教育業界を牽引する学研の教材開発ノウハウを活かし、「わかりやすさ」と「効果的なアウトプット」に徹底的にこだわった高品質な教材を使用しています。スピーキング力強化に偏りがちなオンライン英会話の中でも、バランスよく「聞く（リスニング）」「話す（スピーキング）」「読む（リーディング）」「書く（ライティング）」の4技能を身につけられるように設計しており、予習・復習教材も用意しています。予習・復習教材は印刷することもできるので、小さなお子さまでも取り組みやすい環境が整っています。

＼受講コースに迷う際はこちら／

3つの質問に答えるだけで、あなたにぴったりのコースが見つかる

コース診断

▶https://kimini.online/course-diagnosis/

■レッスン＋αで差がつく！ 24時間使えるスキル強化トレーニング

Kimini英会話の人気プラン「スタンダードPlusプラン」「ウィークデイPlusプラン」では、レッスンに加えて、自学習コンテンツも24時間いつでも利用可能。英語を話すために欠かせない6つのスキル、語彙・文法・リスニング・リーディング・クイックレスポンス・発音を、目的やレベルに応じてバランスよく強化できます。

■頼れる“レッスン外の相棒”「Kimini AI」も登場！

レッスン外学習をさらに支える新たな学習サポートとして、英語学習サポート特化型AIチャットボット「Kimini AI」の提供も開始。「文章添削」「英会話トレーニング」「予習・復習の質問対応」など、英語学習のあらゆる場面で活躍。初心者にも安心の設計で、レッスン外でも学びが止まらない環境を整えます。

■Kimini英会話について

＜一般向け＞無料体験実施中！ Kimini英会話 公式サイト：https://kimini.online/

＜教育機関向け＞学研オンライン英会話 for School： https://kimini.online/school/

■株式会社Glats

株式会社Glatsは、"最高のテクノロジーで本物の学びを" をモットーに、オンライン英会話サービスやオンライン中国語サービスを提供するエドテックカンパニーです。

＜サービス一覧＞

・Kimini英会話公式サイト：https://kimini.online/company/

・学研オンライン英会話 for School：https://kimini.online/school/

・CC LESSON：https://www.cclesson.com/



・代表取締役社長：杉原 聡

・所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田2-11-8 学研ビル

・創立：2016年7月

・資本金：12,050万円（資本準備金含む）

・事業内容：オンライン英語学習サービスの開発・運営及びレッスン提供事業および中国語学習に関するサービスのプラットフォーム事業

■株式会社学研ホールディングスについて

URL：https://www.gakken.co.jp/

1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社。教育分野では、「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、「科学」と「学習」に代表される学習教材の出版コンテンツ事業、教科書・保育用品など園・学校事業を、医療福祉分野では、サービス付き高齢者向け住宅事業や認知症グループホーム事業、保育園・学童などの子育て支援事業を展開。グローバル150か国以上で教育・医療福祉に関わる活動を行っています。2023年11月、新たに掲げた大志（Aspiration）「人の可能性をどこまでも追求する会社へ」の実現を目指し、子どもから学生、社会人、シニアまで、あらゆる世代の好奇心に寄り添い、すべての人の挑戦を応援する企業として、人と社会の可能性の拡大に貢献してまいります。2025年9月期売上高1,991億円、連結子会社82社。東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：9470）。